Neumann fue categórica sobre los rumores de embarazo de la actual pareja de Cubero: "Si no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas, supongo que no vas a traer otra criatura al mundo"

Nicole Neumann habló sobre los fuertes rumores de embarazo de Micaela Viciconte y cuestionó a Fabián Cubero por su situación económica. En diálogo con Hay que ver (elnueve) la modelo fue contundente: "Si no podés darle de comer a tres criaturas, ¿vas a traer otra criatura más al mundo?".

Denis Dumas le consultó a la panelista de Nosotros a la mañana si sus tres hijas -Indiana, Sienna y Allegra- estaban al tanto de la versión de la supuesta dulce espera de la novia de su padre. Un tanto incómoda por la pregunta, expresó: "No sé nada sobre eso, no tengo idea, pero mis hijas me piden un hermanito hasta a mí".

"Ellas mueren por tener un hermanito, así que por ese lado estarían felices", reveló. Luego trajo a colación las dificultades que enfrenta cada mes el exjugador de fútbol para cumplir con la cuota alimentaria de sus tres hijas: "Me imagino que el día que esto suceda será también porque la situación económica está solucionada, quiero creer, así que va a ser feliz para todos".

Nicole Neumann fue contundente sobre el posible embarazo de Micaela Viciconte - Fuente: elnueve 02:00

Video

Su respuesta sorprendió a la conductora y a las panelistas del ciclo; entre ellas, Fernanda Iglesias no dudó en retrucarle: "La gente no decide tener hijos pensando si le alcanza la plata o no, porque podés esperar eternamente eso. Estamos en Argentina y eso puede no pasarte nunca".

"A mí me parece que sí hay que pensar esas cosas. Estamos hablando de que ya tiene tres hijas, no es un primer bebé. Si no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas, supongo que no vas a traer otra criatura al mundo", sentenció la modelo.

"Me parece que hoy por hoy se piensa en esas cosas. Por lo menos a mí me parecería lo lógico", opinó. La panelista recogió el guante una vez más y le recordó: "Mica no tiene hijos y va a querer tener el suyo y no estaría mal si ellos quieren otro bebé".

Para cerrar, Neumann aclaró que no se refería al caso puntual de la influencer y el deportista: "No estoy hablando de nadie y menos de personas ajenas a mi familia. Ahí ya no me meto".