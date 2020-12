La inesperada e incómoda pregunta de Jésica Cirio a Florencia Peña en vivo

Jésica Cirio quiso saber más sobre la supuesta relación que tuvo Florencia Peña con su actual marido

Esta mañana, Jesica Cirio y Gerardo Rozín pasaron por el piso de Flor de equipo y se animaron a la entrevista cruzada. Tras cuatro años de compartir pantalla juntos, los conductores de La peña de Morfi se preguntaron de todo sin pelos en la lengua. Desde revelar anécdotas personales hasta hacer denuncias públicas, la dupla televisiva de los domingos demostró la gran amistad que los une. Sin embargo, la pregunta que más sorprendió e incomodó a Cirio fue cuando el periodista hizo referencia a los rumores que en un momento vincularon a su marido, Martín Insaurralde, con Florencia Peña.

"¿Es verdad que a tu actual marido le presentaron a otra mujer, una gran estrella que hoy trabaja como conductora en Telefe?", lanzó muy picante Rozín para romper el hielo. Sorprendida por esta infidencia, Cirio contestó: "Yo le voy a revolear algo, chicos". Sin embargo, enseguida aprovechó la oportunidad para aclarar los tantos. "Estamos en la mesa indicada para que me lo conteste ella. Es algo que siempre quise saber", lanzó de repente mirando a la conductora del ciclo.

Atónita ante el comentario, Peña [la famosa de la que hablaba Rozín] desmintió haber tenido algo con Insaurralde y explicó de dónde salieron los rumores allá por 2012. "Creo que lo de Martín siempre fue un gran PNT. Nunca tuve nada con él, fue más una cuestión que necesitaban que pase algo de lo cual yo no era parte. Yo lo conocí porque en el 'Bailando...' tenía un sueño en Lomas que era un refugio para mujeres víctimas de violencia de género entonces me lo presentaron a Martín", indicó.

Tras asegurar que siempre tuvo buen vínculo con el intendente de Lomas de Zamora, la actriz advirtió: "Un día vino al piso y se armó algo que no era, era divertido de ver. De hecho, yo llegué a la semifinal pero no gané y él me cumplió el sueño igual. Tuvimos varias charlas, pero fue una cuestión de la tele".

Mientras escuchaba muy atenta la explicación de la conductora, Jesica confesó que, si bien por aquel entonces no conocía al padre de su hija, sí lo charló varias veces: "Sabía esto, yo se lo pregunté porque surgió el tema en algún almuerzo. Realmente sé que me dijo que no, pero a veces los hombres son ocultadores por eso quería saberlo de tu boca", concluyó más tranquila.

