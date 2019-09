Santiago Lara pasó por el living de Intrusos para contar su historia y Matías Morla, abogado de Diego Maradona, se puso a su disposición Crédito: Captura de pantalla

El regreso de Diego Armando Maradona al país y su nombramiento como nuevo técnico de Gimnasia de La Plata reflotó una vieja sospecha del pasado, en torno a la posible existencia de un sexto hijo.

Su nombre es Santiago Lara y conocimos su historia en 2014 cuando se inició un juicio de filiación en los tribunales platenses; sin embargo, la causa se diluyó con la muerte de su madre Natalia Garat. Hoy, 5 años después, el joven simpatizante de "El Lobo", estuvo en el living de Intrusos y volvió a reclamar lo que considera suyo: el apellido Maradona.

Aunque él reconoce como su padre a Marcelo Lara, el hombre que lo crió durante todos estos años, asegura que fue su mamá quién habría confesado que era hijo de "El Diez", antes de morir (a causa de un cáncer de pulmón). "Antes de fallecer, ella le contó a mi papá que yo era hijo de Maradona. Yo tenía 4 años y en ese momento no me enteré de nada", contó Santiago, quién luego recordó el momento en el que comenzaron sus sospechas: "A los 13 años vi en un kiosco una revista con la cara de Diego Maradona y yo abajo, pixelado. No entendía nada y me quedé en shock. Fui a mi casa, le pregunte a mi papá y me contó sobre la historia de Maradona con mi mamá. Me dijo que ella era modelo, que tenía muchos amigos y que ahí lo conoció a Diego".

Mientras que al principio le costó asimilarlo, su primera aparición en los medios fue a los 16 años, aunque "se armó tanto revuelo y exposición que volví a encerrarme en mi casa y no quise hablar más", recuerda Lara. Y enseguida explicó los motivos por los cuales ahora siente nuevamente la necesidad de buscar la verdad: "Ahora que soy mayor de edad, empecé a ver las cosas de otra manera. A centrarme en lo que soy y quiero ser. Mi único objetivo es descubrir mi verdadera identidad", confesó el joven oriundo de La Plata.

En cuanto al clan Maradona, aseguró no tener vínculo con ninguno de la familia, aunque confirmó que Diego Junior lo respaldó en sus dichos y salió a pedir un ADN públicamente: "Diego vio mi nota [estuvo en mayo en un programa de la TV italiana] y mostró interés por ayudarme", señaló.

En relación a esto, su abogado José Nuñez aclaró que ante la posible negativa de Maradona de hacerse el estudio, el chico de Nápoles podría ser una posibilidad para llevarlo a cabo: "Perseguimos la filiación de Santiago por los canales legales que implican la solicitud de un ADN. Si Diego no lo acepta, este pedido se puede hacer extensivo a alguno de sus familiares, que pueden ser sus hijos o sus hermanas", explicó el letrado y agregó: "Lo que mi cliente persigue es el apellido, conocer su verdadera identidad", dejando bien en claro que no hay un interés patrimonial detrás de su reclamo.

Al escuchar esto, Matías Morla, abogado del exjugador, se comunicó con Jorge Rial y advirtió que si se comprueba la paternidad, Diego se va a hacer cargo. "Me está llegando el informe de lo que está hablando este chico y es una historia impactante. Desde ya que estoy a disposición para recibirlo en mi oficina cuando quiera y trasmitirle todo esto a Diego. Mi posición es conciliadora siempre", aclaró el letrado a través de un audio de Whatsapp.

Esta semana sería la presentación formal en la justicia para el pedido de prueba de ADN. E intentando imaginar cómo sería un posible encuentro con su supuesto padre, Santiago expresó: "Con comer algo y hablar está bien. Si me desprecia ¿que le voy a decir? Seguiría igual buscando mi identidad, es mi derecho".