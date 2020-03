Impensado: en medio de la cuarentena obligatoria, Jorge Rial dialogó en Intrusos con Viviana Canosa Crédito: Captura de pantalla

20 de marzo de 2020 • 15:44

"No nos une el amor sino el espanto", dijo Jorge Rial este viernes, cuando presentó a Viviana Canosa en Intrusos . La periodista estuvo apenas dos años al aire en el ciclo de chimentos de América y se fue del programa no en los mejores términos. Después, cuando ella debutó al frente de Los profesionales de siempre , la competencia televisiva hizo el resto: durante muchos años, estuvieron peleados pública y personalmente , pero en el último tiempo consiguieron limar asperezas .

Canosa se sumó a las críticas que le hizo Rial a Marcelo Tinelli , en el inicio de Intrusos . Ambos periodistas coincidieron en decir que el conductor de ShowMatch estuvo muy mal en viajar a Esquel con su familia para pasar la cuarentena. "No pensaba decir lo de Tinelli, pero yo tengo ovarios y vos, Jorge, huevos. Y está bueno que digamos que lo que está haciendo Marcelo es una vergüenza. Me indignó. No es nada personal con Marcelo pero es un momento para tener gestos. Todo el tiempo decimos que no son vacaciones y que nos quedemos en casa, y él no vive en un monoambiente. Es una vergüenza", sostuvo Canosa.

Y luego, la conductora de Nada personal siguió: "Hay gente que no cumple las reglas y este virus afecta a todo el mundo, a pobres y ricos. Empecemos a tener conciencia y ocuparnos del otro. Si se enferma en Chubut y hay un respirador, se lo van a dar a Tinelli y no a un albañil. Es el momento de sacarnos las caretas. Tengamos compasión con las personas que la están pasando horrible. Si sos Tinelli, tenés una responsabilidad social. Seamos solidarios, no digamos una cosa y hagamos otra. (...) Marcelo es un dirigente que no quiso suspender el fútbol cuando debería haberlo hecho. Creen que son intocables y no hay nadie intocable. Estas cosas tienen que dejar un aprendizaje. Me duele la Argentina en la que vivimos. Es momento de reflexionar".

Canosa contó que está pasando la cuarentena obligatoria en su casa, con su hija Martina, de seis años, y con su papá. "Mamá se fue hace una semana a ver a mi hermana en el sur, y no puede volver. Yo hago radio desde casa, y a la noche voy a El Nueve a hacer mi programa. El padre de mi hija, Alejandro Borensztein, se ocupa bien de ella y cumple. Y mi papá es el hombre de mi vida y vino a ayudarme, se ocupa de mi casa y mis cosas. Me da miedo quedarme sin trabajo pero nunca fui políticamente correcto. Es incómodo lo que digo pero tengo que decirlo porque tengo un deber moral con la sociedad en la que vivo. Me alegro de este momento de encuentro por los 20 años de Intrusos , y porque podemos mostrar que hemos madurado y evolucionado. Se puede. Ya hemos hablado en privado, tuvimos muchas charlas y hemos aclarado todo. Ya sanamos muchas cosas", aseguró la Canosa.

La periodista contó que hace siete años le echaron de El Nueve "de una manera abrupta" por "temas relacionados a la política". "Aproveché esos años para meterme para adentro, hacer una autocrítica. Me echaron por política y me llamaron para hacer un programa político, por eso acepté. Pero no la pasé nada bien. Llegué a hacer terapia cinco o seis veces al día hasta que entendí que no es nada personal. Y un día a alguien no le gusta lo que decís y te quedás en la calle. Además, la maternidad me cambió la vida. Fue un gran aprendizaje", apuntó.

Canosa recordó también el duro momento que vivió hace cuatro años, cuando le encontraron un tumor y debió someterse a un operación de urgencia. "Entré al quirófano sola. No le dije a mi mamá porque estaba en el sur visitando a mi hermana menor. Y Alejandro, en ese entonces mi marido, estaba de viaje visitando a su hijo. La vida me puso a prueba muchas veces. Las peores cosas que te pasan en la vida son las mejores, porque te enseñan. De todo se sale", concluyó.

El año pasado se rumoreó que la conductora tenía un romance con Alberto Fernández , por entonces candidato a presidente, y Rial quiso saber cómo lo había tomado. "Que te inventen un romance con el Presidente de la Nación no es fácil. La primera vez que estuve con él fue el año pasado cuando nadie se imaginaba que podía ser presidente. Generamos un vínculo de amistad. En su momento, le mandé un mensaje y le dije que estaba encerrada en casa, muy incómoda. Me contestó que los rumores no tienen por qué intervenir en nuestro vínculo de amistad", confió.

Canosa habló además sobre la separación del padre de su hija, Alejandro Borensztein . "Yo no comparto muchas cosas con Alejandro, pero lo respeto profundamente. Tenemos una excelente relación y podemos hablar de todo. El domingo pasado le escribí un mensaje bastante fuerte porque me parece que es un momento en que la grieta tiene que cerrarse. Y lo borré, no llegó a leerlo. Les confieso que nos terminamos de separar después de las PASO, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. No puedo echarle la culpa a la política, pero terminó de desgastar nuestra relación", señaló.

Antes de despedirse, prometió ir a Intrusos muy pronto, al tiempo que aclaró: "Nos peleamos un montón con Jorge, y lo quise con locura. Hemos tenido charlas profundas. Voy a contar una infidencia: cumplías 40 años y te dije que tenías que tirar la casa por la ventana, y que te ayudaba a hacer la fiesta. Y me dijiste que ibas a hacer un viaje con tu exmujer y no la fiesta. Si nos ponemos a pensar en quiénes éramos hace veinte años y quiénes somos ahora, me parece que la vida nos hizo crecer y no importa el pasado sino el aquí y el ahora. Es un momento para mirar para adelante".