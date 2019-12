Nora Cárpena se enojó con Marina Calabró y la periodista salió a responderle Fuente: Archivo

Este lunes estalló una guerra impensada entre Nora Carpena y Marina Calabró. ¿Qué pasó? La actriz se enfureció por un comentario que hicieron sobre las panelistas de Incorrectas en el programa radial Lanata sin Filtro [del cual Calabró forma parte], y esta mañana la periodista salió a responderle.

"Hoy te estuve escuchando en un programa donde sos columnista. Hiciste un comentario de Moria Casán sobre que la atendió a [Agustina] Kampfer. Tus 'cumpa' de ruta se burlaron y dijeron que éramos obsecuentes. Yo soy obsecuente y respeto a la señora que conduce el programa. Acá el canal se juega los morlacos a las patas de la señora Casán, no a mis patas. No soy obsecuente pero sí respetuosa", disparó Carpena mirando a cámara, desde el ciclo de América en la tarde de ayer.

Sin entender demasiado lo que había pasado, Calabró salió a defenderse públicamente en Los ángeles de la mañana. "Se sacó con algo que no digo. La palabra obsecuente no la dijo nadie, eso es una decodificación que ella misma hace", aclaró sorprendida. Y enseguida, explicó cómo fueron los hechos: "Santiago García, experto en cine y series, es el que habla de Moria y de las panelistas y dice que todas le dicen que sí a todo. Yo no siento eso y hasta dije: 'yo hubiera hecho lo mismo porque uno acompaña al conductor'".

"A mí me parece que son bravísimas. Lo raro de esta situación es que cuando ayer Moria dice que Nora va a 'atender' a alguien y dice mi nombre, me atraganté con la galletita y dije: ¿qué hice?", contó Calabró, sin entender aún porque la actriz disparó contra ella.

Luego de asegurar que ha tenido varias propuestas laborales para el próximo año pero que aún no se decidió por ninguna, la periodista de El diario de Mariana opinó sobre el difícil momento que está atravesando Federico Bal por la salud de su padre, Santiago Bal. "Estoy muy conmovida porque también nos tocó pasarla con Iliana. Sé lo que se sufre, lo que se siente. Es duro soltar a un padre, es lo peor que te puede pasar", confesó a corazón abierto.

"Uno no se resigna, son hombres que vivieron a pleno y tuvieron su carrera pero uno vive con ese tironeo interno que piensa que por un lado es mejor que parta, pero internamente uno lo quiere un poquito más", reflexionó la hija del capocómico Juan Carlos Calabró.

La periodista también expresó toda su admiración a Carmen Barbieri, que aún a pesar de estar separada de Bal sigue a su lado, cuidándolo. "Carmen sostiene y acompaña por el amor a su hijo y también a Santiago. Mi admiración por esa mujer que sigue al pie del cañón. Eso habla de la calidad humana porque podría no estar y sigue ahí. Todo mi amor para ella y para Fede", concluyó emocionada.