La reacción de Graciela Alfano luego de que María Fernanda Callejón confirmara su romance con Matías Alé

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de enero de 2021 • 16:02

En las últimas horas, Matías Alé y María Fernanda Callejón se reencontraron en Polémica en el Bary fueron noticia por recordar una vieja y desconocida historia íntima entre ellos. Tras confesar que, en ese momento, ambos estaban solteros, la actriz volvió dar detalles esta mañana en Los ángeles de la mañana y Graciela Alfano reaccionó de una manera muy extraña.

"Fernanda en ese momento había hecho la sexta tapa de la revista Playboy y yo fui al camarín a que me la firme, con el respeto que amerita. Ella estaba con un vestido amarillo y los niños de cristal [en referencia a la fundación que amadrinaba en el "Bailando por un sueño 2008"]", comentó Alé, quien en ese momento compartía la pista del certamen conducido por Marcelo Tinelli.

"Yo lo ayudé un poco porque él estaba recién mudado. Tenía que conectar la tele, el decodificador, y un poco de decoración también (...). Yo estaba más sola que él y no tenía ningún compromiso. ¿Por qué no lo iba a ir a ayudar? Los dos estábamos solos. Él no estaba de novio con nadie y yo tampoco; eso ya era raro", explicó la actriz, mientras Alé confesaba que siempre tuvo fantasías con la exvedette.

Ante la repercusión que tuvo semejante confesión mediática, este viernes la panelista volvió a hablar del tema en Los ángeles de la mañana. "No llegó a ser ni siquiera un touch and go, pero quiero aclarar que estábamos solteros los dos. Yo nunca salí con tipos casados, jamás. Él estaba solo", advirtió Callejón.

Tras asegurar que los romances retro parecieran estar de moda, la actriz aseguró que conoció a Alé mucho antes de este encuentro en 2008. "Yo lo conozco a Alé la temporada en que él conoce a Graciela. Nos presentó Fer Maldonado en una playa, y hubo así como una tensión entre los dos que quedo ahí, y después él termina conociendo a Graciela. Este encuentro fue después. Fue un solo día que yo lo acompañe a su casa, él me llevó en la moto", remató sin dar demasiados detalles.

La sorprendente reacción de Alfano

Tras enterarse de semejante revelación, Graciela Alfano reaccionó desde el móvil de LAM. Fiel a su desparpajo, la rubia buscó en vivo información sobre aquellos meses. "Fernanda Callejón, Bailando 2008", le habló a su celular, en busca de datos. Tras ver el resultado, la actriz confesó: "Me salta julio 15. Si era en esa fecha, Alé estaba conmigo. Bah, en el final de la relación, que ya era un viva la pepa".

Y enseguida, recordó la modalidad que tenía su pareja para agendar a sus amantes. "Se acuerdan que yo conté ese episodio cuando él se estaba bañando, que yo le agarré el celular para pedir sushi y me atendió una mujer con voz de beboteo. Bueno, ahora después de lo que contó empecé a investigar y veo 'restaurante griego, Mama Immacolata, pero no hay ningún callejón sin salida'. Este pibe me c... con tantas que ya no le alcanzaban los restaurantes", lanzó, entre risas.

Lejos de enojarse, Alfano felicitó a Callejón por su actitud, aunque aprovechó para tirarle un palito. "Jóvenes hay muchas, Graciela Alfano hay una sola. Callejón no se hace cargo porque me tiene miedo. A ella le gustó el pibe, se lo metió en el camarín y la felicito. Si viviste tantos años como yo y no te tomás las cosas con humor, viviste al pedo", remató.

Conforme a los criterios de Más información