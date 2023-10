escuchar

Aunque muchos descreen de las amistades entre quienes fueron pareja, siempre hay una excepción a la regla y este miércoles apareció una prueba de ello. Un joven se presentó a Ahora Caigo (ElTrece) y sorprendió a Darío Barassi al contarle quién lo había acompañado.

“Me llamo Franco, tengo 24 años y soy de Isidro Casanova”, dijo el concursante en modo de presentación y siguió: “Soy estudiante de Educación Física. Juego al paddle, al handball, me encanta el deporte”.

Al momento de contar quiénes eran los que estaban acompañándolo, señaló: “Bueno, vine con dos amigos y mi ex”. Cuando escuchó que la exnovia se encontraba en la tribuna, el conductor no pudo ocultar su cara de asombro. “Ya empezamos, chicos. No me abran tantas historias ¿Qué hace tu ex acá?”, consultó, sin entender la situación.

Pero lo que más llamó la atención fue el motivo. “Te ama y quería hablar con vos”, lanzó Franco. Al escuchar el por qué de la visita de la joven, el humorista indagó sobre la relación que mantuvieron durante cuatro años y el motivo por el cual decidieron terminarla. “¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué lo dejaste?”, insistió, y ella le contestó: “Le tengo mucho aprecio, lo amo, lo adoro”.

“¿Ahora te estás comiendo a alguno de los amigos?”, bromeó Barassi, a lo que ella respondió con un rotundo no.

No es la primera vez y quizás tampoco la última que un participante asiste al ciclo de entretenimiento de ElTrece con su expareja. A principios de septiembre, Barassi presenció otra situación similar que lo dejó boquiabierto frente a todos en el estudio.

Lautaro, un participante de 22 años y oriundo de La Plata, contó que había ido al programa acompañado de su exnovia. “Vine con dos compañeros, Natalia y Braian. Ella es mi ex”, afirmó mientras veía el desconcierto del actor, y añadió: “Nos llevamos muy bien, pero no funcionábamos como pareja”.

Por su parte, Guido Kaczka, compañero también de la misma señal, vivió algo idéntico en Los 8 escalones cuando le consultó, como suele hacer, a sus concursantes, en qué destinarían el dinero en caso de ganar. El miércoles pasado, Andrés contestó aquella pregunta y generó el desconcierto del conductor, de los competidores y televidentes.

“Andrés, ¿con quién viniste Andrés?”, le consultó el productor de televisión. “Con mi exmujer y con mi sobrina”, “¿Con la ex? La ex levanta la mano, y la sobrina también”, señaló Guido, y dialogó con la mujer que estaba sentada en el detrás de escena. “¿Buen ex Andrés?”, preguntó Guido y la exesposa de Andrés respondió asintiendo con una cabeza. Minutos más tarde, el hombre dio una respuesta incorrecta y quedo fuera de la competencia.

Cabe recordar que Darío Barassi regresó a la pantalla chica con Ahora Caigo en junio de este año. El ciclo de juegos y entretenimiento producido por Boxfish intentará encontrar a la persona que más sabe sobre cultura general en la televisión argentina. “Bienvenidos a la primera edición del programa más vertiginoso de la TV argentina. Esto es Ahora Caigo”, dijo el conductor en el día de su debut y en broma agregó: “¡Qué ganas de volver! Estaba tranquilo en casa, comiendo, engordando, pero cuando me contaron el formato imposible decir que no“.