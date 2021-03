La tristeza de Benito Fernández por la muerte de Sofía Sarkany: “Es un golpe muy fuerte”

Este lunes, la muerte de la diseñadora Sofía Sarkany generó una enorme congoja en las redes sociales. Distintas personalidades hicieron públicas sus condolencias y su cariño a la familia en este difícil momento, entre ellos el diseñador Benito Fernández, que primero publicó un emotivo posteo y luego habló en Los ángeles de la mañana.

“Estoy súper consternado, una noticia muy fea para todos. Primero porque lo conozco a Ricky [Sarkany, el padre de Sofía], trabajamos juntos hace 30 años en esta industria. Sofía era una persona extraordinaria, con una alegría... Ella era artista, primero acompañó a su padre y después creó su propia marca”, comentó Fernández, muy conmovido con la noticia.

Tras asegurar que Sofía tenía la edad de su hija, el creador volvió a referirse al duro golpe que provocó su muerte y la definió como una persona muy fuerte y vital. “La verdad es que estoy totalmente consternado, triste, shockeado, este es un momento muy difícil para todos. Un golpe muy fuerte, una chica tan joven, vital, tan educada, la verdad que estoy muy triste (…). Ella era súper responsable; como diseñadora, empezó con una cápsula y luego viendo el potencial que tenía abrió sus locales propios, con un concepto de la moda súper moderno. Aparte lo querida que era en el medio, eso habla muy bien de ella y de los padres que han educado a esas chicas extraordinariamente”, agregó.

Y enseguida hizo un contundente pedido a los medios a raíz de la falsa noticia que dio Susana Roccasalvo este sábado por la noche, cuando aún Sofía no había fallecido. “Se ha dado información falsa el fin de semana, pido que por favor cuiden la información, que traten de chequear y ser prudentes, hay una familia... Tratemos de ser lo más cautos y respetuosos posibles”, pidió públicamente.

Sobre su repentina muerte, días después de convertirse en madre por primera vez, reflexionó: “Es algo que no me entra en la cabeza. He visto gente irse pero esto todavía no lo entiendo, me cuesta mucho. Es una alegría por un lado que haya podido conocer a su hijo, pero por otro lado es doloroso que no haya podido disfrutarlo. Pero Ricky y su madre van a hacer todo lo posible para que ella esté presente en ese hijo. Ese chico va a estar acompañado de un amor tan especial y tan lindo que ella va a perdurar en el amor de su hijo”, remató angustiado.

Tras escuchar las palabras del diseñador, Yanina Latorre -quien conocía a la familia en la intimidad- también se explayó al respecto. “Es una familia divina. La hermana de la mujer de Ricky está casada con un representante de futbolistas y por ese lado Diego tiene mucha relación con ellos. En el verano siempre juegan al futbol en Punta del Este, compartí miles de asados y tienen una familia hermosa. Sus cuatro hijas son súper compañeras y Graciela es una mamá muy dedicada. No eran mediáticas, todo esto estaba pasando y no se filtró”, comentó conmovida.

LA NACION