13 de octubre de 2020

LA TV Pública quiere recuperar a Guillermo Calabrese

Tras no renovar su contrato con la productora KAPOW, donde lo tenían contratado para la conducción de Cocineros argentinos, la TV Pública quiere recuperar a Guillermo Calabrese, pero como figura propia del canal. "Nosotros con Guillermo no tenemos ningún problema, te puedo anticipar que se va a quedar con nosotros. Estará en nuestra pantalla, fuera de la productora porque él no quiere trabajar con la misma. No me meto en eso porque su vinculación siempre fue con la productora y no con el canal. Soy respetuosa de las decisiones que tome cada uno. Desde el canal, estamos charlando con Guillermo: él se quiere quedar en la TV Pública y nosotros queremos que se quede, por lo tanto, estamos viendo de qué forma", explicaba Rosario Lufrano, presidenta de RTA, confirmando así el interés por contar con el chef en declaraciones a Radio Rivadavia AM 630. Mientras se termina de definir la programación del ultimo trimestre del año, donde se hará un relanzamiento de la tarde y otro más completo para enero próximo, se está evaluando si Calabrese se sumará a un ciclo existente o tendrá el suyo propio. Cabe recordar que el conductor sorprendió a fines de septiembre a sus seguidores al revelar su salida de Cocineros argentinos, en el que trabajaba hace doce años.

Generación perdida no seguirá en Vorterix

Se confirmó que el programa Generación perdida, que conducen Santi Maratea y Sofi Carmona no seguirá en Vorterix. El influencer anunció la salida el último jueves al aire. El final será pasado mañana. La radio de Pergolini viene atravesando algunos sobresaltos en el último tiempo: hace algunas semanas, el programa estrella de la emisora, Últimos cartuchos, que conducen Migue Granados y Martín Garabal, estuvo dos días sin salir al aire por una supuesta deuda en los salarios de sus bastoneros.

Perfil suma dos nuevos canales y la llegada de Sclauzero

Esta semana, Jorge Fontevecchia anunció que la división audiovisual Perfil Producciones, que ya posee Net TV junto a la productora Kuarzo, proveerá de contenidos a los dos canales de TV autorizados para transmitir: Alfa y Bravo. A su vez, en el mismo comunicado anunció la llegada de Néstor Sclauzero como director de noticias de Perfil Producciones. Sclauzero ocupó esa misma posición en la TV Pública y tiene una vasta experiencia tanto en radio como en televisión.

Lafauci y sus 18 años en Radio 10

El periodista de espectáculos Jorge Lafauci cumple 18 años en el aire con su programa Todo por hacer (los domingos, de 13 a 15 por Radio 10 AM 710). Lafauci lleva más de 40 años de trayectoria en el periodismo de espectáculos: comenzó su carrera en el diario Crónica, fue presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) y participó de numerosos programas televisivos en los que dejó su marca.

El cine argentino en el Canal de la Ciudad

De la mano de D.A.C. (Directores Argentinos Cinematográficos) y el laboratorio Gotik, desde este mes, todos los domingos a las 15, el Canal de la Ciudad emitirá clásicos del cine nacional, con sonido remasterizado y en nuevo formato de alta definición. Anteayer fue el turno de Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain. Le seguirán films de Alejandro Chomsky, Juan Carlos Desanzo, Alejandro Agresti, Eduardo Mignona, Lita Stantic y Marcelo Trotta.

