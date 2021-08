La Voz Argentina: comenzó la nueva etapa con la actuación del joven involucrado en un caso de violencia doméstica

El martes por la noche marcó el inicio de una nueva etapa en La Voz Argentina: Los knockouts. En un escalón más cerca de la final, dos competidores de un mismo equipo se enfrentan por el favor de su coach, cantando un tema en solitario. Se suma además la complicación de que a lo largo de este segmento los jurados rivales tendrán una sola posibilidad de “robo” (quedarse con el participante no elegido).

Debutaron Marcos Franchi y Luna Suárez, integrantes del “Team Soledad”. Él fue a lo seguro con “Qué digan lo que quieran”, mientras ella aprovechó su color vocal y su capacidad de interpretación para desafiar la complejidad de “Malo”, de Bebe. Y a pura fuerza y emoción, Luna siguió adelante.

Enseguida siguieron Tomás Barrientos y Ezequiel Pedraza, ambos tirándose a la pileta con dos canciones de su coach, Ricardo Montaner: “Tan enamorados” y “Quisiera”, respectivamente. En el que fue el mejor duelo de la noche, Ezequiel se despegó por potencia e interpretación y fue fervorosamente aplaudido y elegido por Montaner. Lali Espósito resumió el sentir común del resto de sus compañeros: “Me pusiste los pelos de punta, me dio lágrimas. Y ahora que lo vuelvo a decir, me vuelvo a emocionar”.

En el primer duelo del “Team Lali” se enfrentaron Amal San Yar y Santiago Borda, quien fue noticia esta semana por haber estado involucrado en un caso de violencia doméstica y denuncias cruzadas con su pareja. Dueño de una voz increíble, que estuvo a la altura del inalcanzable “Me das cada día más”, Santiago pasó cómodo a la siguiente etapa.

Y el cierre de la noche llegó con una sorpresa. Bajo la atenta mirada de Mau y Ricky, Marcos Olaguibet presentó “High and Dry”, y Victoria May “Driver License”. Mau tomó la palabra: “Vicky, tienes una dulzura que contagia, y eso no lo puedes perder nunca. Y tú, Marcos, eres uno de los tipos más respetuosos que he conocido, solo de cómo eres tú quiero que seas amigo mío para siempre”. Segundos después confirmaron a Marcos como ganador.

Victoria, agradecida y con lágrimas en los ojos, ya se despedía cuando La Sole apretó el botón salvador y le dio una mano salvadora. “Vos estuviste en el Team Montaner, después te fuiste con Mau y Ricky, y ahora con Soledad. No paran de robarte a vos”. Cuando el talento es tan evidente, es imposible de soslayar.

LA NACION