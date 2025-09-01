La Voz Argentina, en etapa definitoria: qué ocurrirá desde esta noche y el ajuste de Telefe en busca de audiencia

“En esta etapa uno se da cuenta quién tiene hambre de verdad”. Con esas palabras, Soledad Pastorutti, ganadora de tres temporadas, definió el final de los Playoffs de La Voz Argentina. El talent show de Telefe sigue su camino hacia la gran final y los participantes que quedan deben jugarse el todo por el todo.

En la noche del domingo, que obtuvo un promedio de 9.9 puntos, cada team quedó conformado por los cinco concursantes elegidos por sus respectivos coaches y los tres más votados por el público. El equipo que comanda Lali quedó integrado por Valentino Rossi, Lola Kajt, Alan Lez, Jaime Muñoz, Rafael Morcillo, Nicolás Armayor, Iara Lombardi y Giuliana Piccioni. En el de Miranda quedaron Joaquín Martínez, Josué Cordero, Pablo Cuello, Sofía Verna, Thomas Guzmán, Emiliano Villagra, Eugenia Rodríguez y Aimel Sali.

El grupo de Luck Ra lo integran Ema Roach, Federico Mestre, Lucas Barros, Natalie Aponte, Thomas Dantes, Nicolás Behringer, Eduardo Desimone y el dúo de Enrique y Tomás Olmos. Finalmente, La Sole sigue con el equipo formado por Milena Salamanca, Mía Frankel, Luis González, Milagros Amud, Violeta Lemo, el dúo Mauricio Tarantola y Agustín Carletti, Valentina Otero y Gustavo Rosales.

También tuvo lugar la definición de “El Regreso”, donde el público definió quién debía tener una segunda chance en el certamen entre los participantes que ya quedaron afuera. Vanesa Mardesena, Kakush, Francisco Riera y Leandro Colman tuvieron su oportunidad, interpretando un tema cada uno, y la gente elogió a Colman. El participante, que originalmente era parte del team de La Sole, decidió ser parte del team Miranda!.

Desde este lunes, en tanto, llegan los Rounds, una nueva etapa de todos contra todos, donde cada participante deberá demostrar que merece seguir en carrera hacia la gran final. Los ocho integrantes de cada team -nueve en el caso de Miranda!- cantarán en vivo un tema diferente y su coach podrá salvar a cuatro de ellos. Los restantes recibirán un puntaje de cada uno de los otros coaches, en base a su performance. El que reciba menos puntaje será eliminado.

Pero esta no es la única modificación que tendrá el talent show. En la búsqueda de mayor audiencia, Telefe decidió cambiar el horario de salida al aire del programa y agregará, desde esta noche, un segmento previo a la gala para calentar la pantalla. A las 21.30 comienza La previa de La Voz, en donde se verá el detrás de escena de las grabaciones, material que no salió al aire y las perlitas más divertidas. Por otro lado, se podrá espiar la preparación de los participantes antes del salir al escenario. A las 21.45 llegará como siempre la gala con el round que inaugurará esta nueva etapa. Este movimiento es una reacción del canal ante los números de la semana pasada, en donde un par de veces, el único ciclo de la televisión que promedia dos dígitos, bajó a los 9 puntos.