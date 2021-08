La Voz Argentina: los nervios traicionaron y Ricky no perdonó: “No me gustó nada”

Llegó el domingo y con él, una nueva noche de duelos en La Voz Argentina. De ese modo, una ronda de cantantes de distintos equipos midieron sus fuerzas en la plataforma del reality musical para pelear por conservar su lugar en el certamen. Pero en una noche de grandes números, un enfrentamiento dejó con sabor a poco a los especialistas, especialmente a Ricky Montaner, quien se mostró muy severo en su devolución.

Sebastián Pérez y Santiago Manrique pertenecen al equipo de Ricardo Montaner y, en esta ocasión, se presentaron ante los coaches con la canción “Perfect”, de Ed Sheeran. Llegado el momento de la devolución, si bien los felicitaron por algunos aspectos de sus respectivas interpretaciones, también les remarcaron cuáles fueron sus principales fallas. La primera en tomar la palabra fue Lali Espósito, que aseguró: “Los vi nerviosos, y creo que eso siempre es el enemigo en estas situaciones. Pero fueron remontando, estuvieron bien por momentos y raros por otros. Seba te vi un poquito más nervioso, tenés una voz linda, pero estaba como cerrada”.

Santiago y Sebastián interpretaron "Perfect"

Cuando tuvo que brindar su opinión sobre el número, Ricky Montaner se mostró muy decepcionado por la performance de ambos, y sentenció: “Yo estoy de acuerdo con Lali. Se los digo con humildad, no me gustó nada. Son muchísimo mejor de lo que demostraron, y me da dolor decirlo, no me gusta eso. Si tengo que elegir, me gusta el color de voz de Sebastián. Pero me hubiese gustado que me gustara más”.

Un poco en la misma línea, Soledad Pastorutti consideró: “Creo que podrían haber dado más, pero entiendo que cantar a dúo no es tan fácil. Me hubiese gustado que interactúen más entre ustedes, porque son como el ying y el yang, son tan diferentes... Pero las dos voces estuvieron bien”.

Finalmente, llegó el turno de Montaner, que se encontraba ante la tarea de elegir a alguno de los participantes para que continúe en el certamen. El cantante primero destacó que “Santi estaba más tímido cantando”, y que -por ese motivo- fue Sebastián quien pudo destacarse más; y luego concluyó: “Efectivamente, ninguno estuvo a su máxima expresión, lamento que no suban a este escenario mejor preparados o menos nerviosos, pero pienso que la plataforma de La voz Argentina nos enseña a ir mejorando”. Tras ello, Ricardo anunció que Sebastián era el ganador. Sin embargo, antes de despedirse, aclaró: “Él ganó la batalla, pero sigue en deuda conmigo, yo creo que puede dar muchísimo más”.

