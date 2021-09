La Voz Argentina: quiénes son los finalistas del programa y cuáles fueron sus mejores interpretaciones

La Voz Argentina, el programa de Telefe que lidera el rating de la TV abierta, se aproxima a su final, que se emitirá el domingo próximo, en el horario especial de las 22 . Y esta semana se definieron los cuatro finalistas. Los primero en saber su suerte fueron Nicolás Olmedo del team de Lali Espósito y Ezequiel Pedraza del equipo de Ricardo Montaner; luego se sumaron Francisco Benítez del team de Soledad Pastorutti y, por último, Luz Gaggi como la representante de Mau y Ricky Montaner.

Más allá de sus perfiles bien diferentes, voces con variadas tesituras y recorridos disímiles en el ciclo, todos ellos tienen un punto en común: fueron los elegidos de la audiencia. En esta nota repasamos los trayectos de los cuatro finalistas de La Voz Argentina.

Nicolás Olmedo y Ezequiel Pedraza, los primeros finalistas Gentileza Telefé

Nicolás Olmedo (Team Lali)

Nicolás Olmedo, a puro abrazo con Lali Espósito, su coach Gentileza Telefé

El joven de 24 años oriundo de Apóstoles, Misiones, fue el primer participante en asegurarse un lugar en la final. Nicolás Olmedo tiene 24 años, es profesor de inglés y toca la guitarra y el piano. Sus inicios en el canto se remontan a su participación en el coro de la Iglesia para lo que tuvo que superar, como él mismo lo ha contado, su profunda vergüenza para la interpretación. Olmedo audicionó para La Voz Argentina en tres ocasiones y finalmente 2021 fue su año, cuando logró presentarse en las “Audiciones a ciegas”, la primera instancia del certamen.

“Me gustaría que La Voz... fuera una oportunidad, una puerta, una vidriera para que más gente pueda conocer, pueda escuchar, pueda compartir y hasta identificarse con lo que hago”, manifestaba Olmedo en su carta de presentación filmada en Misiones.

"Somebody to love": Octavio Ramírez vs. Nicolás Olmedo en La Voz Argentina - Fuente: Telefe

Fiel a su estilo de no temerle a los desafíos, el joven eligió para audicionar ante los coaches el tema de Leonard Cohen “Hallelujah” y logró que se dieran vuelta todos los artistas. En el momento de decidir, optó por irse con el team de Mau y Ricky Montaner, donde dio sus primeros pasos en el certamen. Sin embargo, se encontró con el primer escollo de inmediato en las “Batallas” del programa, segunda instancia de la competencia, donde perdió contra Octavio Ramírez al cantar a dúo “Somebody To Love”. Cuando Olmedo pensó que quedaba eliminado, Lali Espósito no dudó en apretar el botón para “robarlo” y sumarlo a su equipo, donde fue superando los diferentes retos hasta ahora.

Nicolás Olmedo canta Feel en los vivos de La Voz Argentina

El participante brilló particularmente en los “Knockouts”, donde cantó “Purple Rain” de Prince, y venció a su contrincante, Querubín Ayarde. Posteriormente, llegaron interpretaciones en las que, como Lali misma se lo señaló, comenzó a soltarse y a mostrar su potencial. “New Sensation” de INXS, “Irresponsables” de Babasónicos y “Fix You” de Coldplay fueron algunas de las actuaciones que le aseguraron el visto bueno de su coach, que lo salvó en todas las instancias hasta que el voto de la audiencia hizo lo suyo. El miércoles pasado, Olmedo les ganó a los otros dos grandes favoritos de su equipo, Santiago Borda y Paula Chouhy, por el 41,9 por ciento de los votos y de esa forma pasó a la gran final .

Ezequiel Pedraza (Team Montaner)

Ezequiel Pedraza, candidato del team Montaner para la final Gentileza Telefé

El riocuartense llegó a La Voz Argentina con 26 años y se presentó como un hombre con la fortuna de poder conectar sus dos pasiones en su trabajo. Pedraza es psicólogo y da clases de música. “Me inicié en la música gracias a mi abuelo quien, 15 días antes de morir, me regaló mi primera guitarra”, contaba en el video con el que se dio a conocer al público. Pedraza eligió un hit de la movida tropical para su “Audición a ciegas”: “Una ráfaga de amor” de Ráfaga. Su enérgica interpretación logró que Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky se dieran vuelta. Emocionado hasta las lágrimas, recordó nuevamente a su abuelo, la persona que le hizo amar la música y eligió a los hermanos Montaner como coaches.

Pedraza junto a Ricardo Montaner Gentileza Telefé

De todos modos, su camino tomó un rumbo diferente en las “Batallas”, cuando perdió contra Facundo Giovos en el dueto de “Yo no sé mañana”. Atenta a la situación, la Sole decidió “robarlo”, ya que siempre estuvo interesada en tenerlo en su equipo. Cuando todo parecía cerrado, Ricardo Montaner también apretó el botón y el joven se fue con el intérprete, lo cual generó un ida y vuelta divertido con Pastorutti a lo largo de todo el ciclo, quien siempre le recordaba su “traición”. Con Montaner, Pedraza ganó los “Knockouts” contra Tomás Barrientos y luego desplegó su ineludible carisma al cantar “La llave”, interpretación que ensayó ante el mismísimo Abel Pintos.

La Voz Argentina 2021: Ezequiel Pedraza, “La Llave” - Fuente: Telefe

“El mismo aire”, “Volver a amar” y “Dígale” fueron sus últimos temas interpretados en el programa y luego su permanencia en el mismo quedó en manos del público. Pedraza se impuso por sobre los hermanos Ortíz, Steffania Uttaro e Ignacio Sagalá (su principal competencia) con el 34,8 por ciento de los votos y allí volvió a asomarse esa sonrisa que ya es una marca registrada del participante cordobés.

Luz Gaggi (Team Mau y Ricky)

Luz Gaggi en la semifinal del programa Telefe

El caso de la joven de 19 años de City Bell no se parece a ningún otro. La participante demostró, desde su primera audición en la que interpretó con solvencia “One and Only” de Adele, que no solo tiene una voz que se acomoda a cualquier registro sino también una fuerza arriba del escenario asombrosa para alguien de su edad, que comenzó a cantar casi por casualidad. El sueño de Luz siempre fue el de ser bailarina, pero a los 9 años ese anhelo quedó trunco cuando debió luchar contra una epifisiólisis femoral, con operaciones y rehabilitaciones para poder recuperar la movilidad. “Yo decía: ‘si no puedo bailar, ¿qué hago?’, entonces escuchaba mucha música, siempre escuché mucha música, y así surgió el canto”, recordó la joven.

Luz Gaggi canta Chandelier en La Voz

Luego de que Montaner y sus hijos se dieran vuelta en la primera instancia de certamen, Gaggi optó por irse con los hermanos, equipo en el que superó todas las etapas. En las “Batallas”, Luz le ganó a Margarita López al interpretar “Someone You Loved” de Lewis Capaldi, donde ya se notaba su magnetismo interpretativo. Posteriormente, Luz demostró que podía hacer propias todas las canciones que caían en sus manos, como el caso de “Billie Jean” en los “Knockouts”, uno de sus shows más recordados. En los “Playoffs” llegó su reversión de “El farsante” de Ozuna que fue tan extraordinaria que el propio intérprete puertorriqueño comenzó a seguirla en Instagram, tras sentirse impactado por su actuación. “La rompiste”, le escribió el artista. Gaggi también brindó una performance extraordinaria con el cover de “Chandelier” de Sia, donde pasó de los graves a los agudos con gran facilidad.

Luz y Francisco, los últimos finalistas Telefe

En el momento de probar la fidelidad del público, Gaggi pasó la prueba. La joven, con el 44,9 por ciento de los votos, les ganó a Marcos Olaguibet y a Magdalena Cullen, y se convirtió en la única mujer en pasar a la final. De ganar el certamen, marcaría un precedente ya que La Voz Argentina nunca tuvo a una intérprete femenina como ganadora.

Francisco Benítez (Team Soledad)

Francisco Benítez, finalista del team Soledad Telefe

El segundo finalista más joven llegó, a sus 22 años, a ser uno de los favoritos del jurado y de la audiencia. Oriundo de Colonia Tirolesa, Córdoba, Benítez emocionó a los coaches desde el primer minuto. El participante, quien sufre tartamudez desde los seis años, compartió que atravesó una depresión muy fuerte como consecuencia. Según sus palabras, su vida empezó a cambiar al conocer a su novia Rocío, con quien espera su primer hijo. El joven trabaja en la cooperativa eléctrica de su ciudad y siempre remarca cómo, cada vez que canta, logra olvidarse de todo, abstraerse del mundo. ¡Y se nota!

La Voz Argentina 2021: la audiencia a ciegas de Francisco Benítez - Fuente: Telefe

En la “Audición a ciegas” interpretó “Todo cambia” y logró que todos los coaches dieran vuelta sus sillas. Benítez decidió irse con Soledad Pastorutti, quien se conmovió hasta las lágrimas al escucharlo cantar. De esta manera, tanto él como Luz Gaggi son los únicos participantes en haber atravesado toda la competencia con sus equipos originales. En las “Batallas” le ganó a Lucas Oviedo al interpretar “Sin principio ni final” de Abel Pintos, artista a quien eligió también para los “Knockouts”, cuando cantó “Once Mil” y le ganó a Josefina Arenas.

Soledad abraza a Francisco Benítez, al conocerse que había sido el ganador de su equipo en la semifinal Telefe

Benítez superó cada instancia con soltura y los coaches siempre le remarcaron lo limpia que es su voz y como interpreta “como si no hiciera esfuerzo alguno”, como pudo notarse en su brillante performance del tema de Juan Gabriel, “Así fue”. Asimismo superó desafíos con los temas “Hasta que me olvides” de Luis Miguel y “Universo paralelo” de Nahuel Pennisi, quien participó del programa como coach invitado.

Tras los elogios del jurado, Benítez recibió nuevamente el respaldo del público al ganarles a Alex Freidig y a Luna Suárez y asegurarse su lugar en la final con nada menos que el 68,8 por ciento de los votos.