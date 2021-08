La Voz Argentina: las polémicas que sacudieron el programa y los participantes favoritos para ganar

Desde acusaciones de “acomodo” y cruces tuiteros que perduraron por semanas, hasta peleas que se vieron al aire y conflictos que se esgrimieron por fuera del programa, La Voz Argentina, el ciclo de Telefe que lidera el rating de la TV abierta, se ha convertido en una adicción para los televidentes, quienes comentan en las redes el minuto a minuto del certamen.

Aquí, un repaso por los momentos más polémicos y por los cuatro participantes que tienen grandes chances de ganar el programa:

*Santiago Borda, el potencial ganador del equipo de Lali que atraviesa un drama personal

Santiago Borda pisa fuerte en el Team Lali Prensa Telefe

El joven oriundo de Concordia, Entre Ríos, se ganó el corazón de Lali Espósito en las audiciones a ciegas con su interpetación de “Cien años” de Abel Pintos y, desde entonces, no para de crecer en cada una de las instancias del programa. Si bien también Ricardo Montaner y sus hijos, Mau y Ricky, se habían dado vuelta para llevarlo a sus equipos, el joven confesó que tenía la decisión tomada de irse al Team Lali desde antes de interpretar, dado que es fanático de la artista. De hecho, luego de confirmarla como coach, se animó a cantar uno de sus hits a dúo a ella e incluso se animó a imitarla arriba del escenario. Santiago superó todas las instancias de la competencia de canto hasta el momento y se convirtió en un favorito de la audiencia.

Debido a esto, su nombre cosechó una gran popularidad y su vida privada no estuvo exenta de ser tema de debate en los medios cuando trascendió, de acuerdo a las palabras de su abogada, que Borda había sufrido un episodio de violencia doméstica por parte de su pareja y que había radicado la correspondiente denuncia por el hecho. “Se estaba recuperando y está muy afectado por lo sucedido”, declaró la letrada en diálogo con Intrusos.

Santiago Borda se animó a imitar a Lali - Fuente: Telefe

Días más tarde, el joven de 19 años tranquilizó a sus fans desde las redes. “Hola, estoy bien. ¡Gracias por estar enviándome tanto cariño y fuerzas! A pesar de la tristeza, la vida con la música es siempre una opción maravillosa”, manifestó. Asimismo, Santiago recibió el apoyo de Lali, y cuando debió interpretar “Tormento” de Mon Laferte en los playoffs, fue elogiado por su coach, quien le remarcó que era una persona “valiente”.

*Ana Paula Rodríguez, la cantante que acusó de plagio a Lali, se presentó en el programa y fue criticada en las redes

Ana Paula Rodríguez acusó a Lali Espósito y luego participó del programa donde la cantante es jurado

En las primeras emisiones del programa, una cantante deslumbró a gran parte de los artistas en las audiciones a ciegas. Su nombre es Ana Paula Rodríguez, quien decidió quedarse con el Team Montaner para los desafíos que tenía por delante en el ciclo.

Ana Paula aseguró que Lali le había plagiado el nombre de su CD

Sin embargo, esa misma noche los fanáticos de Lali Espósito inmediatamente notaron que se trataba de la cantante nominada a los premios Gardel quien, en 2016, había acusado a Espósito en los medios de haberla plagiado por “copiar” el nombre de su disco, Soy. “Uno piensa una idea, un concepto, y viene otro que es famoso y ya es el original; así estamos y es lo que le venden a las personas, que si sos conocido o famoso sos un artista zarpado sí o sí”, había expresado Rodríguez en su momento, invitada en Intrusos para exponer su mediática denuncia.

Lali Espósito habló sobre Ana Paula Rodríguez, la participante de La Voz que la acusó de plagio

Si bien los seguidores del programa estaban expectantes por cómo sería el trato de Lali para con ella, la cantante demostró estar a la altura de las circunstancias y siempre que Rodríguez brilló en una presentación no tardó en destacarlo. De todos modos, en las instancias de los playoffs, cuando en Twitter era tendencia el apodo “Ana Chanta”, Espósito hizo un vivo en Instagram y pidió “amorosidad”.

La Voz Argentina 2021: Ana Paula Rodríguez, “Perdóname” - Fuente: Telefe

“Con Anapau, Ana Paula, que ahí acaba de cantar, que la rompió, no sé qué esperan que diga. Yo disfruto mucho de ver a la gente avanzar, de ver que la gente puede tener segundas oportunidades, y esta profesión es muy difícil”, afirmó. “Yo nunca he necesitado hacer nada para lograr ciertos objetivos y yo no haría ciertas cosas, pero no juzgo, tiro la mejor, hay que tirar la mejor. No soy el Ravi Shankar, tengo mi carácter, solo que de verdad pienso así, que hay que ser más amorosos, ¿viste? Dentro de lo que se pueda, porque es más lindo lo que vuelve”, concluyó la coach. Lo cierto es que el desempeño de Ana Paula fue muy bueno durante el programa, pero no le alcanzó para superar los playoffs y quedó eliminada.

*Bianca Cherutti, entre las acusaciones de “acomodo” y el apoyo de Ricardo Montaner

Bianca Cherutti fue salvada por Ricardo Montaner en La Voz Argentina y los usuarios se quejaron en Twitter con memes Captura de TV/ Telefe

Otra de las polémicas que se vivieron en el programa tuvo como protagonista excluyente a Bianca Cherutti. La artista de 25 años, hija del productor y humorista Miguel Ángel Cherutti, se presentó al programa y optó por irse con el team Mau y Ricky. Cuando en las rondas de los knockouts perdió contra Camila Garay, Montaner decidió pulsar el botón y “robársela” para su equipo, lo que sumó indignación en las redes. Los espectadores no vieron con buenos ojos que una joven que ya había cantando con su padre en una gala del programa de eltrece Cantando 2020 se presente a La Voz Argentina.

Bianca, la hija de Miguel Ángel Cherutti, se presentó en La Voz Argentina y quedó seleccionada en el Team de Mau y Ricky Montaner Captura de TV

La palabra “acomodo” no tardó en surgir. “Me dio bronca lo de Bianca porque ya había terminado su etapa en La Voz, ya demostró que podía sola, pero el lugar en el equipo Montaner se lo merecía alguien que la rompa más”, fue uno de los mensajes que circularon en las redes. Debido a esto, Bianca decidió usar la misma vía para escribir que ama a sus “haters” y que no la desaniman. “Estoy muy tentada por las ocurrencias que tienen algunas personas y las cosas que dicen en Twitter. Yo no me bajoneo por nada”, expresó.

Bianca Cherutti se divirtió con los memes que los usuarios postearon en contra de su permanencia en La Voz Instagram: @biancherutti

Por otra parte, hizo hincapié en sus años de esfuerzo: “El tiempo es el que va a poner las cosas en su lugar. Tantos años de sacrificio van a hacer que mucha gente cambie de opinión”, expresó. Con motivo de la acusación de acomodo, su padre salió a defenderla en diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez): “Fue hermoso lo que viví anoche. No me imaginaba lo que iba a hacer Bianca. Semanas atrás me dijo que había ido al casting. Te juro que yo no lo sabía. Fue ella solita con su hermana. Se presentó, le tomaron la prueba, quedó, y cuando le piden sus datos da su apellido”, explicó Cherutti.

Marley defendió a Bianca Cherutti: "¿Qué importa que seas o no 'hija de'?" Instagram @biancherutti

Marley, conductor del programa, también salió en defensa de la joven, que superó la difícil etapa de playoffs, al publicar una foto de la joven en sus Stories con un mensaje contundente. “¿Qué importa si sos o no hija de Miguel Ángel si cantás así?”, escribió.

Los usuarios cuestionaron la permanencia de Bianca Cherutti en La Voz Twitter: @cintiaacua1

En La peña de Morfi, Soledad Pastorutti se explayó sobre la polémica. “La hija de Cherutti fue un caso muy comentado. Ella nunca se presentó como ‘la hija de’. Incluso nosotros nos enteramos quién era después de que cantó y que la eligieron. Eso nosotros no lo sabíamos, no teníamos esa información”, contó en el ciclo de Gerardo Rozín y Jésica Cirio donde suele estar como conductora invitada.

*Jéssica Amicucci, de pelearse con una compañera a criticar a la producción y a Mau y Ricky Montaner

La Voz Argentina: tras una lapidaria devolución, Jéssica Amicucci culpó a su compañera de las batallas Captura de pantalla

Sin dudas, uno de los momentos más tensos que se experimentaron en La Voz Argentina fue el enfrentamiento entre Jéssica Amicucci y Esperanza Careri. Todo comenzó cuando en las batallas del Team Mau y Ricky el desempeño de ambas fue muy pobre, por lo cual el dúo se enojó y les marcó los errores que habían tenido a ambas participantes. En ese momento, Amicucci pidió la palabra -imagen que se convertiría en meme- para asegurar que su coequiper no había querido ensayar. Si bien Montaner decidió salvarla luego de que sus hijos se inclinaran por Esperanza, al poco tiempo la abogada comenzó a likear posteos que afirmaban que Mau y Ricky “no tienen buenas voces”, lo cual fue visto por el intérprete de “Tan enamorados” en la cuenta del periodista Pampito Perelló Aciar.

Pampito Perello mostró los mensajes de Jéssica Amicucci Twitter

Lejos de dejar la disputa atrás de cara a los playoffs, Amicucci acudió a sus redes para explicar lo sucedido y criticar veladamente a la producción por la edición del programa que, recordemos, no se emite en vivo. “Voy a ser honesta como lo fui desde el primer día. La pasé muy mal en esta etapa, en TV no pasaron todo lo que realmente ocurrió. Sin embargo, confío en Dios y elijo quedarme con lo positivo, canté en ese hermoso escenario una canción de mis ídolas máximas, vestida como siempre soñé y viví mi sueño aunque sea por un instante”, escribió sobre el duelo que realizó al ritmo de “Love On Top” de Beyoncé.

La Voz Argentina: Esperanza Careri vs. Jessica Amicucci - "Love on top" - Fuente: Telefe

“Hice lo mejor que pude dentro de las posibilidades que me dieron, nadie va a opacar mi felicidad ni lo que hice en mi audición a ciegas, allí fui yo. Siento que diez minutos no me definen como artista ni como persona”, apuntó y felicitó a Esperanza, dejando en claro que su enojo estaba vinculado a cómo la había dejado expuesta la producción: “Hacen esas cosas, lamentablemente, para dejarte mal parado”, dijo.

Jacinta mostró la captura de la charla que mantuvo con Jésica, negando una pelea entre ambas instagram.com/dimejacinta

Amicucci había brillado en su audición a ciegas, cuando se dieron vuelta las cuatro sillas, pero su punto final en el programa fue en los playoffs, donde perdió contra Jacinta Sandoval, quien a su vez tuvo que salir a aclarar que no se peleó con Jéssica como había dejado entrever un participante del programa, y que incluso recibió muy buenos consejos de ella.

*Mercedes Morán vs Ricardo Montaner: la guerra menos pensada

Ricardo Montaner respondió a una crítica de Mercedes Morán en las redes Archivo

Uno de los intercambios más atractivos se vivió, curiosamente, fuera del escenario. La actriz Mercedes Morán entabló una discusión mediática con Ricardo Montaner cuando tuiteó una opinión vinculada al programa. “Me aburre la familia”, escribió en su cuenta de Twitter la actriz de la serie El reino. Esa misma noche, su colega Verónica Llinás la secundó y sumó un “ídem”. A los pocos minutos, parte de la audiencia que suele señalar en las redes la autorreferencialidad de la familia Montaner comenzó a responderle a Morán, la mayoría coincidiendo con su apreciación, y entre esas respuestas estaba la del mismísimo cantante de “La gloria de Dios”. “Me pareció increíble que estuviera tan atento”, expresó la actriz en diálogo con la periodista Marcela Coronel en su programa Mientras tanto (Mucha Radio 94.7).

Mercedes Morán había apuntado contra la familia del cantante, quien le hizo una dura advertencia: "Dios te pague"

“Yo decía que me aburría la familia de los participantes o la familia en general, él se ofendió un poco y sus fans empezaron a atacarme”, explicó la actriz, quien aseguró que se tomó el cruce tuitero “con mucho humor”. Sin embargo, Montaner no lo vivió del mismo modo si tenemos en cuenta el tuit que le dirigió. “Y pensar que toda la familia que te aburre se junta para verte actuar y admirarte”, le respondió. “El otro día hablaba con Marlene [la esposa del cantante], del carácter que le ponés a todos tus personajes, tu impronta y calidad me hacen imposible pensar que eres la misma que nos corresponde de esa manera. Dios te pague”, disparó sin vueltas.

Mercedes Morán arremetió contra Soledad Pastorutti por un error al hablar Captura Twitter

Aunque Morán no le respondió, sí demostró tiempo después que le gusta tuitear el minuto a minuto del programa cuando corrigió una conjugación verbal de la cantante Soledad Pasturotti, jurado del certamen, que generó que los fans de “la Gringa” salieran a criticarla. “Soy fan de Sole Pastorutti. Tuve una madre maestra, sepan disculpar”, escribió para poner paños fríos.

Los participantes que se perfilan para ganar

*Santiago Borda

Santiago Borda, integrante del Team Lali Prensa Telefe

Lali Espósito formó un gran equipo de cara a las presentaciones en vivo y, entre los participantes más destacados, se encuentran Paula Chouhy y Santiago Borda. El joven mantuvo su nivel en todas las instancias y tiene el enorme cariño del público a su favor. Desde su interpretación de “Cien años” hasta las de “Ego” y “Me das cada día más”, Borda demostró una gran versatilidad. Al escucharlo cantar “Tormento” de Mon Laferte, Lali, con lágrimas en los ojos, señaló: “Sos maravilloso. Lo hiciste propio y brillaste. Pase lo que pase, vos sos este artista y vas a ir cada vez más para arriba. En 30 años nos vamos a invitar a nuestros shows y cantaremos juntos. Sos un artista. Está decretado”.

*Francisco Benitez

Francisco Benítez contó que desde los 6 años tiene tartamudez y que cantar fue una forma de salir adelante Captura video Telefe

“Sos de esos cantantes que hacen que cantar parezca simple”. Con esas palabras definió Abel Pintos, coach invitado en los playoffs, al magnético cantante del Team Soledad. Benítez interpretó “Así fue” y volvió a emocionar al jurado. “Eres increíble, has conmovido al país entero con tu voz, y nos dejaste a todos con la boca abierta”, le dijo Mau Montaner. Desde su primera aparición en el programa con “Todo cambia” que el cordobés, que tiene tartamudez, no deja de sorprender al jurado por su inconmensurable talento. El propio joven declaró que la tartamudez se le va al cantar, por lo cual encontró un refugio en la música.

“Sufro de tartamudez desde los seis años, con eso me costó un poco seguir con la vida, y lo que me salvó fue cantar. Es como que lo que no puedo decir lo canto”, compartió, y añadió: “No quería salir de mi casa, no quería hablar con nadie. Llegaba un punto en que no quería estar más en este mundo, hasta que un día conocí a mi novia, Rocío, que me impulsó a que no me quede atrás”. En la actualidad, se perfila como uno de los favoritos para ganar.

*Luz Gaggi

Luz Gaggi es del equipo de Mau y Ricky Capturas

Luz Gaggi, oriunda de City Bell, parece no tener techo y es una de las grandes figuras del Team Mau y Ricky. Su más reciente presentación, cuando cantó “El farsante” de Ozuna en los playoffs y le hizo unos extraordinarios arreglos, revolucionó las redes, donde se la describió como una estrella y la posible primera mujer ganadora del certamen. De hecho, tras interpretar el tema, el artista boricua comenzó a seguirla en las redes, además de felicitarla por la reversión que hizo de su tema.

Gaggi también había impresionado con un gran cover de “Billie Jean”, donde nuevamente maravilló al jurado, quien siempre se pone de pie para aplaudirla. La joven de 18 años soñaba con ser bailarina, pero ese deseo quedó trunco por un accidente que la dejó bastante tiempo sin poder caminar. Al reincorporarse a la escuela, empezó a cantar en los actos, donde descubrió ese talento que estaba dormido. “Tu historia es de superación”, le remarcó un emocionado Marley tras escucharla cantar en los playoffs.

*Ezequiel Pedraza

Ezequiel Pedraza, pieza clave del Team Montaner

Carismático, con una sonrisa que no puede disimular y capacidad de adaptación a diferentes estilos, el riocuartense es un pilar importante del Team Montaner, quien lo salvó cuando el Team Mau y Ricky debió dejarlo ir. El joven que interpretó tanto “La llave” como “Ráfaga de amor” con la misma solvencia tiene una voz deslumbrante que también cautivó a la Sole, quien en dos oportunidades quiso llevarlo para su equipo. “Te admiro mucho Sole, pero me voy a quedar con Ricardo”, le dijo el joven en las batallas. En una de las últimas galas, Marley quiso saber cómo estaban las cosas entre ellos. “Lo que todo el país quiere saber es si Soledad logró perdonarlo”, preguntó. “Yo creo que no”, expresó Lali, mientras La Sole negaba con la cabeza, en un chiste recurrente que tiene con el participante de Montaner quien, junto a Jacinta Sandoval, tiene un gran futuro en el certamen.