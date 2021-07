La Voz: La conmovedora historia de Pablo Santillán, el participante que sorprendió a todos

La “audición a ciegas” que propone La Voz Argentina en su primera etapa de selección permite dejarse llevar solamente por la intepretación. De esta manera se evitan preconceptos y se promueve la sorpresa posterior.

Nada sabían los cinco jurados de Pablo Santillán, el artista de 32 años que llegó en su silla de ruedas. Aunque la entrevista previa, que solo conoce el televidente, ya había sido reveladora.

“Mi mamá falleció al momento de nacer yo. Mi abuela tenía una guitarra escondida en su ropero. Yo un día revisando la encontré y se la pedí, pero me dijo que no la podía ni tocar”, contó el participante. Aquel momento marcó para siempre a Pablo, y así lo entendió su abuela cuando años después cedió a su deseo y le reveló otro capítulo de su historia: “A los 16 años, en mi cumpleaños me la regaló. Mi mamá de chica había querido estudiar guitarra, pero los quehaceres, por tener que trabajar y por falta de tiempo no pudo seguir. Estoy en La Voz Argentina cumpliendo el sueño que mi madre no pudo cumplir”.

Pero en el relato del participante también hay espacio para el dolor, relacionado a la enfermedad que le impide caminar: “Se llama fístula dural, que es cuando por las venas de la médula pasa más sangre de la que tendría que pasar. Fue a raíz de un golpe, pero no se cuándo. Porque desde que me agarró se fue deteriorando cada año más”.

Su interpretación de “Tanto amor” conquistó a La Sole y casi inmediatamente a Ricardo Montaner. En los últimos compases, se sumaron Mau y Ricky. A partir de ese momento se dio la habitual pelea entre los coaches, que comenzó contundente de parte del patriarca de los Montaner: “Llevo ocho certámenes, y este sería el segundo ganado gracias a tí”.

Pero como el concursante resultó ser fanático de Mau y Ricky, no solo los eligió sino que terminó cantando junto a ellos “Perdóname”. Como apunte curioso hay que destacar que la banda suele sumar acompañamiento a las improvisaciones a capella. Algo que no sucedió en este caso, se ve que los músicos no son de escuchar mucho a los Montaner Junior.

LA NACION