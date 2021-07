La Voz: otra polémica por una participante que había cantado con La Sole y conocía a Mau y Ricky

Aunque las dudas y las sospechas siempre estuvieron a la orden del día en los concursos televisivos, pocos han despertado tanta suspicacia en tan poco tiempo como La Voz Argentina.

De un lado están los aspirantes a figuras han denunciado que no los dejaron participar por haber estado previamente en otros certámenes, del otro, aquellos desconocidos por el gran público cuya cercanía con los jurados fue denunciada por los mismos fans del programa en redes sociales. Por una cosa o por la otra, la transparencia del certamen está en permanente discusión.

Esa pérdida de credibilidad (muy superior a la de ediciones anteriores) sumó un nuevo capítulo este miércoles, al momento de ocupar el escenario Josefina Arenas, una tandilense de 21 años que llegó con toda la ilusión de ser elegida por sus condiciones vocales: “Desde que salió la primera edición de La Voz sueño con estar en este escenario. No me sentía la más linda del mundo, y este programa tiene eso de que no importa tu apariencia sino tu voz. Y lo que más quiero desde siempre es que me escuchen”.

Mau y Ricky con la participante.

Pero sus motivos, más que justificados luego de su interpretación de “Pa callar tus penas” de Cami (que, paradójicamente, surgió de la edición chilena del programa), se empañaron cuando Soledad Pastorutti, luego de darse vuelta, reconoció: “Me parecía que conocía esa voz. Andando los caminos de las redes y los festivales, cantamos juntas en un camarín. Fue en un lugar, en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Era una carpa el camarín”.

La chica, todavía emocionada por haber sido elegida por Pastorutti, completó: “Fue en la fiesta de la frambuesa de Barker”. Aunque la anécdota terminó ahí, lo que omitió la participante fue que también conocía a Mau y Ricky Montaner, de acuerdo a lo que consigna una foto de hace algunos años que publicó con el duo de artistas en su cuenta de Instagram.

LA NACION