La Voz: Tiene 18 años, era la primera vez que subía a un escenario y conquistó al jurado

Su timidez desaparece al tomar el micrófono. Victoria May nació en Inglaterra ´pero vive en Buenos Aires. Su historia no es muy distinta a la de muchas otras chicas de su edad: “Siempre fui muy tímida, de chica todo lo que escribía me lo quedaba para mí hasta que mi papás me escucharon y me dijeron que siga mi sueño. Es la primera vez que voy a pisar un escenario, y es el más importante de mi vida”.

El apoyo fue fundamental para que Vicky se aventurara a iniciar una carrera musical, y sus padres nunca tuvieron dudas de ello: “La motivamos para que siga este camino, porque creemos que tiene muchas condiciones y mucho talento, además es muy perseverante”.

Quedó claro cuando la adolescente comenzó a interpretar “Warrior”, éxito de Demi Lovato. Uno a uno, los cinco jurados se dieron vuelta para seguir disfrutando de frente, lo que ya habían descubierto de espaldas.

Llegó el momento de convencerla sobre el equipo a sumarse, y Ricardo Montaner fue contundente: “Te voy a hablar como un papá. A mí me emocionaría mucho trabajar contigo porque tengo recuerdos muy vívidos de cuando Evaluna comenzó a cantar, y cómo la fui guiando en sus primeros pasitos, porque después se convirtió en la mejor cantante de toda la familia. Pero al principio estuve a su lado, llevándola de la mano. Te ofrezco que te sumes a mi equipo, guiarte y brindarte mi corazón, así emocionado”.

Por más que insistieron, nada pudieron hacer ante semejantes argumentos, y Victoria quedó convencida. “Espero dar todo de mí y que salga todo bien. Me siento muy nerviosa, pero voy a enfocarme mucho en la canción y espero que pueda mostrar lo que más me gusta hacer, que es cantar”.

LA NACION