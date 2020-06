Beto Casella salió a pedir disculpas después del último programa de Bendita. Crédito: Instagram

La polémica giraba en torno de un participante del programa El precio justo , que se escondió en un baño del canal para fumar un porro. Santiago Maratea, de 27 años y un breve devenir -más mediático que inspirado- por radio y redes sociales, entendió como algo "gracioso" transmitir a través de su Instagram (donde lo siguen más de 700 mil personas, muchos de ellos preadolescentes) el momento en el que transgredía las normas vigentes sobre tenencia, consumo y apología.

El tema, que ocupó gran parte de la tele del viernes, se replicó en Bendita , con el posterior comentario del panel, y especialmente de Beto Casella , a quien se lo vio visiblemente molesto por lo sucedido. "No pienso estar mucho más tiempo en la tele, pienso en un retiro más o menos próximo, pero cuando me preguntan '¿Por qué creés que no salen nuevos valores? Y ahí lo ves. Muchachos que para mi gusto están totalmente sobrevaluados. Nosotros no vamos a criticar a nadie, haga lo que haga, p ero exponer esto en un medio de comunicación es una cagada . No está bueno esto en televisión, no se boludea con esto porque vos no sabés quién te esta viendo o escuchando en la radio, solito, en la habitación de su casa".

El problema fue cuando intentó hacer referencia a quienes estuvieron en situaciones comprometidas por culpa de las drogas, y hoy cambiaron su estilo de vida: "Tipos con mucha calle recorrida, que han pasado por adicciones fulerísimas y ahora rescatan pibes, te dicen que a veces estas cosas empiezan porque 'pinta'. Un día 'pinta' un fasito, después otro día 'pintó' la cocaína, y otro día 'pintó' dejarse... hacerse homosexual por una noche ".

La comparación era parte de un contexto diferente, pero el vértigo de una declaración en vivo alcanzó para que las redes tomaran la frase para criticar al conductor. Y aunque es conocida la postura de Casella al respecto, las redes se inundaron de críticas. La mayoría anónimas, pero también de alguna conocida, como la mediática Connie Ansaldi: "O sea... drogarte te haría homosexual? Pero y los homosexuales que no se drogan... COMO SE LO CONTAGIARON EH? Hablen! (Y los heterosexuales drogadictos? Por que no se agarran la peste rosa ? )".

A pesar de que el conductor no suele prestar mayor atención a lo que sucede en los escenarios virtuales, cerca de la medianoche publicó una aclaración donde dejó ver el verdadero sentido de lo que había querido decir: "Es cierto: mal empleado el término 'homosexual'. Me refería a pibes que, en recuperación, cuentan con dolor que se los c... en una noche jodida de drogas, cuando no podían oponer resistencia . Sí, se los violaron solo 'porque pintó'. No se me hagan los progres, nenes de mamá".