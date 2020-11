Las duras palabras de Yanina Latorre contra Jorge Rial: "Es un padre abandónico"

La furia de Yanina Latorre contra Jorge Rial: "Es un padre abandónico"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de noviembre de 2020 • 13:02

A raíz del escándalo entre Lola Latorre y Nacha Guevara, todos los programas de chimentos se hicieron eco del tema y opinaron al respecto. Uno de los que reflexionó sobre la polémica que puso en riesgo la continuidad de la joven en el certamen de canto fue Jorge Rial, quien criticó a Yanina por exponer a su hija públicamente. Al escuchar sus dichos, la panelista de Los ángeles de la mañana recogió el guante y este viernes le contestó en vivo.

"Laburás en este medio, y de la manera que laburás, Yanina, es cosechar lo que sembrás. Ahora exponer a tu hija y mandarla ahí... A mí me ha pasado un par de veces y yo me puse firme y dije no. Más allá de que la decisión es personal de cada uno, como padre digo no", expresó el conductor de Intrusos el jueves.

Como era de esperarse, y mientras analizaban la continuidad de Lola en el certamen, Yanina le contestó a Rial sin pelos en la lengua. "El año pasado, cuando yo estuve temerosa de que vaya al certamen [en referencia al "Bailando por un sueño 2019"] la vi tan bien, tan adulta, vi que se supo manejar que pensé que iba a poder, pero me equivoqué. Este año la llamó El Chato Prada, Federico Hope, y fue", explicó la mediática en cuanto a la decisión de permitir que su hija participe en el reality de eltrece.

Sin embargo, enseguida dejó las explicaciones de lado para contestarle puntualmente al periodista de espectáculos. "Cuando la empezó a pasar mal, porque yo no soy como Jorge que es un papá abandónico... Jorge está casado con una tipa que está en contra de la hija, como le pasó con [Agustina] Kämpfer, y yo siempre estoy del lado de mis hijos. Yo si mañana me separo de Diego y estoy con otro tipo, a la primera de cambio que se mete con mi hija, va afuera. Yo primero soy madre y después mujer", advirtió furiosa.

Lejos de compararse con el conductor, Latorre cuestionó el accionar de Rial cada vez que surge algún escándalo con su hija. "Por ahí Jorge, que es hombre, resuelve mandándole audios puteándola a la hija, y ahora que está pasando un mal momento él sigue viviendo con la tal Romina y cada vez que hay un quilombo llama a todos los canales y productoras para que no pasen su tema con Morena. Y yo me fumo estoica que todo el mundo opine y hable de Lola. Así que a mí no me des ejemplos de paternidad", lanzó a los gritos.

"Mi hija es una chica digna, educada, va a la facultad. Intentó este nuevo camino y gracias a Dios ya tiene un nuevo laburo, así que no me rompas, Jorge. Vos sos padre como querés y yo como puedo. Pero te aclaro, entre paternidad y maternidad, vos y tu exmujer con esas dos pibas se mandaron más cagadas que nadie. Tenemos que hacernos cargo de nuestros hijos hasta el día de mañana. Yo, cada vez que se equivocan los voy a ayudar, voy a estar atrás. Vos las abandonaste cuando eran chicas. Besito a Rial y a todos esos", concluyó mirando a cámara.

Conforme a los criterios de Más información