25 de agosto de 2020 • 14:10

En la noche del lunes, el nombre de Laurita Fernández fue trending topic en Twitter. A partir de un comentario desafortunado de Nacha Guevara en la pista del Cantando 2020, la conductora del certamen se plantó y le puso los puntos a la jurado, algo que fue aplaudido por los usuarios de la red social del pajarito.

Lejos de dejar pasar el mal momento, al terminar el programa Laurita reivindico su postura: "Fue muy incomodo. Aparte ¿por qué? Se equivoco y quiso enmendar su error atacándome a mí, haciendo un chiste que no fue chiste", expresó la conductora en una nota con Los ángeles de la mañana.

Tras aclarar que lo que más le molestó fue el comentario de Nacha en referencia a la "larga lista de novios", la rubia explicó por qué no se quedó callada. "Algunas cosas las podés dejar pasar, otras no. Menos de mujer a mujer. Si me lo decía hace 10 años lo puedo entender pero hoy, en 2020, no. No es una ofensa, pero usarlo como ofensa está mal", indicó mientras bromeaba con que le salió el barrio de Mataderos de adentro.

Luego de asegurar que en el corte Guevara no se acercó para pedirle disculpas, la conductora advirtió que desde que empezó el reality fueron varios los ataques que recibió, incluso no solo ella sino también varias participantes del certamen. "Me gustó lo que dijo Agustina [Agazzani] al final. Le han dicho cosas en la pista muy feas y me daban ganas de saltar por ella. Más de mujer a mujer, no está bueno que digan eso", opinó.

"Hay que empezar a tratarnos mejor, tanto se habla del género y la lucha que hay que empezar a aplicarlo. Hay ciertas cuestiones que no están buenas dejarlas pasar, si algo molesta hay que levantar la mano. No tengo más ganas de permitir que se diga tal cosa. En muchos casos me arrepentí de no haber alzado la voz por otras participantes a las que les dijeron cosas horribles", concluyó furiosa.