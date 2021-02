LN+ de estreno. Con grandes figuras, más horas en vivo y más tecnología se renueva la señal de noticias

Pablo Mascareño LA NACION

En la temporada en la que la televisión argentina cumple sus primeros 70 años de vida, un hecho trascendente modifica y agita el tablero de las pantallas: este lunes 22, a partir de las 6.30 de la mañana, LN+ inaugura una nueva etapa con una programación renovada y la llegada de periodistas de renombre, quienes se suman al staff de los prestigiosos profesionales que ya forman parte de la señal.

“Estar en la LN+ me llena de adrenalina y de ganas. Es un desafío trabajar con lo que yo denominaría una selección nacional de periodismo”, reconoce Alfredo Leuco con el mismo entusiasmo que el resto de sus colegas con los que compartirá la señal. “Es una apuesta muy buena de LA NACION por el periodismo puro, de información dura y de opinión, pero de una opinión fundamentada. Siento que, en estos momentos, mucha gente editorializa y opina con ese ´me parece que´, sin argumentos basados en datos. En la Argentina, hoy la verdad importa poco, por eso creo que el periodismo tiene que recuperar los hechos”, sostiene Jonatan Viale, quien también se sumará al nuevo reto informativo de LN+.

Leuco y Viale se suman a Luis Majul, Carlos Pagni, Tato Young, Eleonora Cole, Juan Manuel “Rifle” Varela, Fernando Carnota, Florencia Donovan, Paulino Rodrigues, Pablo Rossi, Eduardo Feinmann, José del Rio, Willy Kohan, Laura di Marco y Pablo Sirvén, algunos de los prestigiosos nombres que conformarán el equipo de periodistas en la nueva etapa del canal fundado hace cinco años y que hoy vive un proceso de reconversión, que apuesta por la cercanía con las audiencias, con una pantalla marcada por el calor del vivo, un lenguaje dinámico y un concepto visual atractivo y al servicio de la comunicación.

LN+ saldrá desde uno de los estudios más grandes de la TV argentina. Su amplia escenografía tendrá un diseño vanguardista con siete pantallas como protagonistas. El set ha sido diseñado desde una funcionalidad que permite crear diversos ámbitos, que serán utilizados alternadamente por cada uno de los ciclos del canal. “Nuestro programa será el único que utiliza todo el espacio”, anticipa Tato Young, quien estará en el aire abriendo la programación desde las 6.30 de la mañana.

Tres móviles en vivo acercarán día a día el pulso de la calle. Cada equipo de exteriores se situará en los sitios claves donde la actualidad requiera de la presencia de las cámaras. LN+ duplicó sus planteles técnicos y de producción: 200 personas conforman el staff que pondrá el canal en el aire durante las 24 horas del día. La señal utilizará novedosos recursos tecnológicos, constituyéndose en una plataforma informativa pionera en el país y a la altura de las grandes cadenas del mundo.

“La idea es pelear para aspirar al primer lugar”, sostiene la periodista Florencia Donovan, quien formará parte de la llamada segunda mañana del canal, en el ciclo +Info junto a Fernando Carnota. Eleonora Cole es una de las periodistas que está identificada con la señal desde sus comienzos y que continuará en esta nueva etapa en +Mañana: “Siento que se agrandó la familia y nos mudamos a una casa más grande. Además, hay incorporaciones de lujo que van a mover muchísimo el tablero”. Para Eduardo Feinmann, “el desafío es monumental: se trata de aportar un granito de arena para que el canal sea una señal de noticias potente”.

Jonatan Viale, Luis Majul, Eduardo Feinmann, Alfredo Leuco, Florencia Donovan y Eleonora Cole, caras de la nueva etapa de LN+ Ignacio Sanchez

La programación

La flamante grilla del canal apuesta por la continuidad informativa: no apelará al conocido recurso de los titulares cada media hora porque encuentra en cada uno de los programas una alineación con el siguiente. Si bien cada periodista tiene su estilo, la idea es que haya una unidad homogénea en la totalidad de la programación.

A las 6.30 se iniciará el día televisivo con +Mañana a cargo de Tato Young, Eleonora Cole y Juan Manuel “Rifle” Varela. Será el espacio más extenso de la programación y su foco estará puesto en la actualidad y los servicios. A las 10 llegará la primera edición de +Info con Fernando Carnota y Florencia Donovan y, desde las 13, será el momento de +Data, con Francisco Olivera y Guadalupe Vázquez.

A las 15 saldrá al aire la segunda edición de +Info, que tendrá dos horas de duración y será conducida por Paulino Rodrigues, profesional de dilatada trayectoria radial, quien estará acompañado por Lourdes Marchese y Javier Lanari. A su término, Pablo Rossi hará Hora 17.

Laura di Marco, una de las responsables de acercar la actualidad política a LN+ Ignacio Sanchez

A la 18, debutará Eduardo Feinmann con El noticiero acompañado por Gabriel Iezzi, Diego Laje y Willy Laborda. Sobre el final del programa, Feinmann realizará el esperado pase con Jonatan Viale, quien tendrá a su cargo +Realidad, a partir de las 20. Lucas Morando y Santiago Bulat también serán parte del staff del ciclo de Viale.

A las 21, Alfredo Leuco cerrará la programación de tira diaria con El diario de Leuco, todo un guiño a los orígenes en la prensa gráfica del periodista. El espacio, en el prime time, será uno de los destacados atractivos del canal. Leuco estará acompañado por Candela Ini y Florencia Donovan.

A las 22, los lunes estará Carlos Pagni con su clásico Odisea Argentina. Luis Majul ocupará ese horario de martes a viernes con una propuesta distinta: conducirá +Voces, un nuevo espacio de reflexión sobre la actualidad en el que estará acompañado por Eduardo Feinmann, Laura Di Marco, Pablo Rossi, José del Rio, Fernando Carnota, Silvina Martínez, Martín Tetaz y Federico Andahazi. “Es un accidente que yo sea el conductor, seré el primus inter pares de periodistas de mucha trayectoria. Una buena parte de las voces del análisis y la opinión periodística de la Argentina estarán en el programa”, reconoce Majul.

A las 23, LN+ ofrecerá varios títulos ya afianzados en la programación de la señal. Los martes, a las 23, estará José del Rio con Mesa chica; los miércoles, Somos nosotros, con Willy Kohan; los jueves, Laura Di Marco presentará La trama del poder y los viernes, Pablo Sirvén ofrecerá Hablemos de otra cosa, su espacio de entrevistas a diversas personalidades de la cultura y el espectáculo.

En LN+, Luis Majul conducirá +Voces, con todas las figuras de la señal y continuará con su clásico ciclo La cornisa los domingos Ignacio Sanchez

Durante los fines de semana también se ofrecerá una programación en vivo y algunos ciclos grabados con anterioridad a su salida al aire. Los domingos a la noche, La cornisa con Luis Majul será uno de los platos fuertes de la temporada. Desde aquel 7 de noviembre de 2016, en el que se encendieron, por primera vez, las cámaras de LN+, la señal se fue consolidando como un espacio de información y pensamiento que hoy se revitaliza. Acaso las palabras de Juan Manuel “Rifle” Varela definan el espíritu que se vive en los días previos en LN+: “Es el lanzamiento televisivo del año. No habrá ShowMatch, MasterChef Celebrity, Marcelo Tinelli, ni Jorge Lanata que pueda igualar lo que sucederá con LN+”.

En esta nueva era, Juan Cruz Ávila, director de programación de LN+, tiene a su cargo la responsabilidad de llevar adelante los destinos del canal. La gerencia de Programación estará a cargo de Daniela González y la gerencia de Noticias es responsabilidad de Esteban Talpone.

Amanecer informativo

Desde este lunes, el segmento matutino cobrará especial importancia dentro de la programación de LN+. El relanzamiento del canal encuentra en la mañana un espacio fundamental con el que buscará seducir a la creciente audiencia de ese horario. Como sucedía un par de décadas atrás con la radio, hoy también la TV es elegida en el inicio de cada jornada en busca no solo de las noticias de actualidad, sino también de aquellos datos de servicio que son sustanciales al despertar. A la mañana, el funcionamiento del transporte público, el tránsito en la ciudad y en los principales accesos y así como el pronóstico meteorológicos son tan importantes para comenzar el día como la llegada de las vacunas contra el Covid-19, los índices de inflación o la eventual postergación de las PASO.

“La primera mañana es un horario tan competitivo como el prime time”, sostiene Tato Young. Para “Rifle” Varela, en el amanecer “los canales de noticias pelean de igual a igual con la televisión abierta, eso no sucede en otro momento del día”. Durante la llamada “primera mañana” informativa, los datos meteorológicos estarán a cargo de Mauricio Saldívar y la información sobre el estado del tránsito a cargo de Juan Pablo Zanotto.

“Nos toca la responsabilidad de encender las noticias, prender el canal. Es una tarea periodística fascinante, un enorme desafío. Se trata de marcar agenda y acompañar a la gente en la intimidad de su casa. Eso tiene una magia y un encanto único”, reconoce Eleonora Cole.

Los actuales hábitos de consumos informativos dan cuenta de la injerencia de la televisión en un horario antes reservado para la radio. Hoy, ambos lenguajes conviven y comparten el liderazgo en las primeras horas del día. Tato Young anticipa que “será un año trascendente, clave en lo político, creo que se van a definir muchas cosas, con lo cual el 2021 será apasionante. Si bien nuestro programa tendrá mucho servicio, no faltará la opinión”. Al amanecer, es esencial el modo en el que se comunica. Ahí reside buena parte del secreto de la repercusión de un ciclo en este horario.

El Rifle Varela, Eleonora Cole y Tato Young "abrirán" la mañana de LN+ desde las 6.30 Ignacio Sanchez

“Nuestro tono será amigable. Acompañamos a la gente mientras arma la mochila de los chicos, se afeita o sirve el café con leche. El desafío es que los televidentes nos vayan asumiendo como la compañía de la mañana. Una de las claves de los medios de comunicación es instalar la costumbre, así que la idea es ser parte de la mañana de las familias argentinas”, sostiene Young.

A las 10, Florencia Donovan, junto con Fernando Carnota, motorizará en +Info esa “segunda mañana”, algo más pausada que el ritmo que implican las primeras horas del día. “Tenemos el desafío no menor de calentar la pantalla en un horario donde hay mucha competencia, será desafiante”, sostiene la periodista.

Respaldo gráfico

LN+ se respalda en la extensa trayectoria del diario LA NACION. Con la impronta y el sostén de este medio gráfico, fundado por Bartolomé Mitre hace 151 años, el canal buscará su propia identidad.

“Estar en LN+ me llena de adrenalina y de ganas. Soy un viejo editor gráfico, así que defino a mi nuevo programa de esa forma”, dice Alfredo Leuco en torno a su nueva aventura con la palpable influencia de su formación en los medios impresos. “Es una responsabilidad porque somos las caras de LA NACION y tenemos que responder a esa trayectoria”, reconoce Eleonora Cole.

Jonatan Viale en la previa del debut, definiendo los detalles con los técnicos y productores de LN+ Ignacio Sanchez

“Se trata de un equipo de noticias que trabaja durante horas para tener la mejor información. Concepto de equipo, en el que todos hacemos todo, no hay vedettes”, describe Feinmann en torno a la dinámica que se desarrollará en el canal de noticias. Para Jonatan Viale, su pase a LN+ tiene que ver con las posibilidades de ejercer la profesión sin condicionamientos: “Cuando me preguntan por qué me fui de un lugar donde estaba tan cómodo, es porque en LN+ me dan libertad total”.

La televisión argentina cumple 70 años y la nueva propuesta de LN+ se convierte en un nuevo acontecimiento para celebrar para un medio en constante transformación, que acompaña los tiempos sociales, los movimientos culturales y los vaivenes políticos y económicos del país. LN+ reafirma su compromiso con sus televidentes y con la información veraz y sale a jugar fuerte.