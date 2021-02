Mirtha Legrand desmintió que vaya a vacunarse hoy en su casa: “No se de dónde salió esa versión”

En las últimas horas, circuló la versión de que Mirtha Legrand se iba a vacunar contra el Covid-19 esta misma tarde, sin embargo, en diálogo exclusivo con LA NACION, la diva desmintió esta información, pero aseguró que sí está esperando “sin ningún tipo de privilegio” para anotarse cuando den de alta el listado de turnos para los mayores de 80 años.

“No es verdad, en absoluto. No sé de dónde salió esta versión”, dijo Legrand a LA NACION sobre la información que circuló que decía que hoy la iban a vacunar en su casa. “Estoy esperando el turno de los mayores de 80 como corresponde”, agregó.

“Con respecto a la vacuna no he tenido ningún privilegio”, quiso dejar en claro la conductora a LA NACION. “Nadie me llamó y estoy esperando pacientemente que sea el turno de los mayores de 80, que además leí que nos vacunarían en nuestras casas”, expresó.

Su hija, Marcela Tinayre, y su nieto, Nacho Viale, también salieron a desmentir los rumores. “Mmmmm ¡No! Bad information”, escribió el productor en Twitter, adjuntando una captura de pantalla de un noticiero que daba la noticia. “A las 14 Mirtha Legrand se inscribirá para recibir la vacuna, ya que es mayor de 80, y cuando le den el turno asistirá al lugar asignado”, explicó.

Mmmm no! "Bad information". A las 14hs @mirthalegrand se inscribirá para recibir la vacuna ya que es +80 y cuando le den turno asistirá al lugar asignado. pic.twitter.com/WhGlPQkXlq — Nacho Viale (@nachoviale) February 19, 2021

Con la colaboración de Pía Shaw.

LA NACION