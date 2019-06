Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de junio de 2019

Entraban cerca de la medianoche. Eran poco más de quince y ninguno llegaba a los treinta años. Estaban haciendo algo que nunca se había hecho antes. Y, aunque no lo sabían, porque era imposible saberlo, cada jornada que pasaba, cada escena que se editaba durante la noche, estaba cambiando la televisión argentina como se la conocía hasta el momento. Era 1994 y Adrián Suar , hasta el momento un exitoso actor que había logrado pasar de intérprete juvenil a protagonista adulto, había decidido que si quería que la historia de policías y ladrones que rondaba por su cabeza llegara a la pantalla tenía que producirla él mismo. Y así nació Polka , nombre tomado del apodo de su abuela materna, María, a la que todos llamaban "la Polka" desde que había llegado de Polonia. Y así, con la serie Poliladron como primer hito, la TV experimentó un movimiento sísmico.

"Gracias al éxito de Poliladron tuvimos cuatro años, los fundacionales, que fueron un aluvión", recuerda ahora Suar, que le escapa a aquello de que "todo tiempo pasado fue mejor". Aunque con el aniversario como eje no pueda evitar mirar atrás. "Es mucha historia la que construimos. Vamos a tratar de llegar a los cincuenta años", promete el productor usando el nosotros inclusivo en el que insiste cada vez que habla de su productora, de las más de ochenta ficciones televisivas que lleva realizadas y de los 19 largometrajes que produjo junto al equipo que en los últimos 25 años creció de aquellos quince integrantes iniciales a los 320 de hoy. Que pasó de un estudio alquilado por la noche a una usina de producción propia construida en lo que solían ser unas canchas de paddle en Colegiales hasta el presente en los renovados estudios de Don Torcuato.

Suar en la fiesta por los 25 años de Polka

"La fórmula Polka es algo que hacemos entre todos", insiste Suar, a pesar de que, casi a regañadientes, también reconoce que en todo lo que hacen están su mirada y su empuje. Aquel que hace 25 años lo llevó a ponerse al frente de un proyecto que sin proponérselo redefinió el contenido y las formas de las ficciones televisivas.

El primer asalto

Andrea Pietra (actriz): "Mi primer trabajo en Polka fue en Poliladron (1995). La productora se estaba armando. De hecho, todavía no existía como lugar físico. Si teníamos que grabar toda la noche, lo hacíamos. La gente del equipo era toda muy joven y venía con muchas ganas de hacer las cosas bien, con miradas diferentes de todo lo que se hacía hasta el momento. Al terminar una escena, los actores y técnicos corríamos al monitor para ver cómo había salido y pensar cómo mejorarla. Fue una época de absoluta felicidad y de productos muy buenos. En mi caso, después de Poliladron pasé a Verdad / Consecuencia (1996). Un sueño para mí y para mi generación, porque teníamos un programa que nos representaba, que hablaba de las cosas que nos pasaban".

Novoa, la elegida por Suar para su primer gran proyecto como productor

Laura Novoa (actriz): "Cuando Adrián me propuso hacer Poliladron yo estaba viviendo en París, totalmente enamorada y establecida. Le dije que me encantaba la idea -que a esa altura era un piloto-, pero que no podía sumarme porque estaba viviendo allá. Sin embargo, en una visita que hice a Buenos Aires grabamos el piloto. Me volví a París y tres meses después me llama Adrián para avisarme que lo habían aceptado. 'Venite', me dijo. Lo gracioso de ese momento es que su llamada llegó justo cuando me estaba peleando con el que en ese momento era mi marido. Nunca nos peleábamos y yo, para hacerme la canchera, le dije que me iba a Buenos Aires por el programa pensando que él se tiraría al piso pidiéndome que me quedara. Pero no solo no hizo eso, sino que me acompañó a comprar el pasaje para mi regreso. Lo que pensé que era un piloto y una discusión de verano se convirtió en un éxito de tres años y una separación".

Rodolfo "Tranqui" Antúnez (director): "Entré a Polka para reemplazar a un camarógrafo de Poliladron que esa semana no podía ir. En aquellos tiempos grabábamos como mínimo 12 horas por jornada. De hecho, el capítulo con Palito Ortega nos llevó 24 horas. Yo arranqué como camarógrafo por una semana y ya van 25 años de trabajo. Empecé como camarógrafo y hace más de diez años que soy director".

Bienvenido al costumbrismo

Paula Granica (productora ejecutiva): "Gasoleros (1998), mi primer trabajo en la productora, fue espectacular porque era la primera tira que rompía con todos los códigos de cómo contaban las telenovelas hasta el momento. Una novela costumbrista y al mismo tiempo muy realista".

Gasoleros, la tira que posicionó definitivamente a Polka en la pantalla chica

Mercedes Morán (actriz): "En la época de Gasoleros la producción tenía más dimensión del fenómeno que los actores que la protagonizábamos. Polka es un lugar donde participé activamente de cada proyecto al que me convocaron. Además, fue la primera productora que armó equipos 'como los de cine' y a una manera más cinematográfica de hacer TV... Se veía una factura diferente, un modo de musicalizar muy original".

Gabriela Toscano (actriz): "En 1998 me llamaron para hacer siete capítulos de Gasoleros. Al final fueron muchos más que siete, pero ya en los primeros días de grabación sentí que estaba rodeada de una producción altamente profesional que me permitía ocuparme al cien por ciento de mi tarea creativa. El concepto de producción de Polka era absolutamente revolucionario para la TV argentina. Se decía, con asombro, que ahí se trabajaba 'como en el cine', por los decorados, las posiciones de cámara, la iluminación, los guiones, los directores y la edición. Hoy, toda la ficción televisiva trabaja con esos parámetros. Es el legado innegable de Polka en la historia de nuestra televisión, del que me enorgullece ser parte".

Suar, según ellos

Solamente vos: Oreiro y Suar haciendo comedia

Natalia Oreiro (actriz): "Lo singular de Polka, donde hice dos tiras, Sos mi vida (2006) y Solamente vos (2013), es su creador. Creo que el hecho de que Adrián sea actor, además de productor, hace que en Polka a los actores siempre se los comprenda de una manera muy particular. Él entiende el sentimiento, la idiosincrasia y el 'raye' de los actores. Me parece que siempre imagina los personajes de sus tiras, unitarios y películas como si fueran para él. Para los musicales de Solamente vos, invitábamos a artistas consagrados e intentábamos cantar con ellos. Bah, yo intentaba cantar, Adrián no. Lo más divertido del programa era verlo tratando de aprenderse la letra de los Pimpinela".

Julio Chávez (actor): "Antes de hacer mi primer trabajo en Polka, Epitafios (2004), Adrián me llamó para que interpretara al terapeuta de Vulnerables (1999), que finalmente hizo Jorge Marrale. Me propuso el papel y le respondí que lamentablemente no podía porque me iba de gira a España. Me miró muy serio y me dijo en tono casi de gánster: 'Pero yo quiero que lo hagas'. No lo hice y pensé que nunca más me iba a llamar, pero a los cinco años me propuso Epitafios y desde ahí todo lo que hice en televisión fue en Polka. Ahí comenzó mi amistad con Adrián, que fue creciendo mucho a través de los años".

Marcos Carnevale (director de contenidos): "Entré a la productora como guionista de Ilusiones (2000), un trabajo que me propuso Adrián, aunque yo no tenía experiencia en televisión. Y resultó bastante bien, porque después participé de otros cuarenta programas de Polka. La productora tiene la mirada de Adrián. No responde a fórmulas o tal vez la fórmula de Polka sea Adrián. Sin él, Polka no es Polka".

Una pantalla más grande

Padre Coraje, otras de las apuestas "de época" de la factoría Polka

Nancy Dupláa (actriz): "En 1997 me contrataron para la película Comodines. Era mi primera película y encima el que me llamaba era Suar, que ya hacía dos años trabajaba en una nueva tele, una nueva forma de contar historias. Era un grupo de gente muy joven con mucha hambre de hacer algo distinto. Yo venía de la televisión del estudio, de las cámaras grandes con ruedas, y acá tenían escenografías increíbles, cámaras en mano y el director dentro del estudio. Se respiraba un aire diferente".

Daniel Barone (director): "Mi primer trabajo en Polka fue un reemplazo de continuista en el capítulo 24 de Poliladron. No me olvido más. La experiencia fue sublime. Estaba emocionado, porque como el programa ya estaba al aire, yo era espectador. En ese momento era asistente de dirección de Martín Rejtman, trabajaba en el cine independiente, hacía cortos con Adrián Caetano. Incluso había estudiado teatro en la escuela de Raúl Serrano y en el programa estaba Diego Peretti, que había sido compañero mío ahí, haciendo del 'Tarta'. Al poco tiempo comencé a ser asistente de dirección y a dirigir algunas escenas y al año siguiente empecé a dirigir Verdad / Consecuencia".

Diego Andrasnik (director de producción): "Acababa de terminar la cursada en la escuela del instituto nacional de cinematografía (Enerc) y tuve la oportunidad de ir al rodaje de Comodines para conocer una verdadera filmación. Era un lugar muy estimulante, con un despliegue espectacular. Participar de esa filmación, de ese entusiasmo y locura fue algo muy importante para mí. Y pasados 23 años de mi vida en Polka creo que el profesionalismo, la honestidad y el hacer las cosas bien siguen siendo los pilares de la productora".

Debut sin despedida

Nicolás Vázquez (actor): "Mi primer trabajo en Polka fue inolvidable porque fue también mi primer trabajo en TV. Fue en R.R.DT (1997). Fue un momento de mucho aprendizaje. Hay gente ahí que me conoce desde que tengo 19 años. Y no hablo solo de los actores, hablo de los técnicos, Un tiracables de esos tiempos hoy es asistente de dirección y un asistente de dirección hoy es director. Crecimos todos juntos".

Griselda Siciliani (actriz): "En 2005 hice Sin código, mi primer trabajo en TV. Y aunque yo tenía muy poca participación, mi personaje era muy visible y me permitía aplicar todas las cosas que traía del teatro. Resultó tan bien que ese año gané el Martín Fierro como revelación. Fue un gran primer paso. Una de las mejores y más felices experiencias de mi carrera".

Crecer con todos

Argentina: tierra de amor y venganza trajo de regreso a Gonzalo Heredia, un actor "recurrente" en la productora

Gonzalo Heredia (actor): "Para mi primer trabajo en Polka, unos capítulos de Los secretos de papá (2005), me preguntaron si sabía andar en moto. Dije que sí. En la primera escena que grabé tenía que llegar andando en un moto de alta cilindrada, bajarme y amenazar a unos malhechores. Llegué, bajé, empecé a decir el texto y la moto se cayó y se abolló el tanque de nafta, con el dueño y todo el equipo de exterior, incluido el director mirando. Algo que me siguen recordando hasta el día de hoy. En 2007 empecé a trabajar con continuidad ahí y hasta ahora todos los años trabajé en la productora. No concibo hacer una ficción si no es en Polka".

Julieta Díaz (actriz): "Primero fui la 'empleada 1' en un episodio del ultimo año de Verdad / Consecuencia. Era un bolo. Arranqué bien de abajo, como corresponde. Las grandes oportunidades que tuve me las dieron ahí. Había empezado como 'empleada 1' y terminé protagonizando tiras, unitarios y hasta películas en Polka. Fueron entre 10 y 13 años de laburo y crecimiento ininterrumpido con Adrián siempre pidiéndome que hiciera algo diferente, jugándosela, creyendo muchísimo en mí".

Mariano Martínez (actor): "Tenía 17 años y a través de un casting quedé como parte del elenco de R.R.DT. Era un papel importante: hacía del hermano del personaje de Carlín Calvo, el protagonista. Trabajar en Polka es increíble por el modo en que tratan a los actores, por la organización que tienen y por cómo piensan cada detalle de los proyectos. Tienen la estructura para que todo funcione bien y al mismo tiempo la creatividad que debe tener un hecho artístico. Un equilibrio impecable".

Inés Estévez y Leonor Manso, una de las duplas inolvidables de Vulnerables Fuente: Archivo

Mario Segade (autor): "Escribir Verdad / Consecuencia fue una experiencia profesional que me marcó para siempre. Fue gracias a ese programa que luego vino el cine, Vulnerables y todo sin parar. Éramos muy jóvenes y teníamos muchas ganas. Hasta el día de hoy me recuerdan esos programas. Fue pura felicidad. Trabajar con Polka implica estar con gente que es de la ficción, que nació, como todos los que estuvimos ahí, con la idea de un universo ficcional. Siempre se trata de hablar con pares".

Fábrica de ficción

Luciano Castro (actor): "En enero de 1997 hice R.R.DT, mi primer trabajo en Polka. Era muy difícil entrar en la productora en ese momento. Y a mí me había dicho Suar en junio de 1996 que me iba a llamar. Estábamos en enero y nada. Pensé que no iba a suceder nunca más. Y ese mismo mes cumplió su palabra, como siempre. Me llamó y yo no lo podía creer. Estaba ahí grabando, siempre esforzándome por hacer lo mejor posible. Era un personaje muy chiquito el mío, pero gracias a la generosidad de Carlín y de Mariano [Martínez] y de todos con los que interactuaba lo pudimos hacer crecer. Polka es una usina únicamente de ficción. Es, literalmente, una gran fábrica de hacer ficción donde tienen una obsesión y un compromiso con el trabajo inmensos".

Arriesgarse es vivir

Guapas: mujeres en pantalla

Marta Betoldi (autora): "Mi primer trabajo en Polka como autora fue Socias (2008), creado junto a Silvina Frejdkes. Era un formato con riesgo. Estaba a la vanguardia de problemáticas que diez años después pasaron a ser temas de agenda en marchas feministas. Nuestras protagonistas eran políticamente incorrectas para el momento y fueron concebidas en sororidad como grandes rescatistas de la mujer. En un momento en el que nada de esto era demasiado visible Suar lo vio, se animó y nunca recibimos censura por parte de él ni del canal en temas controversiales, como la lucha por la legalización del aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario, la subrogación de vientres, la donación de óvulos y la adopción, entre otros. A partir de todos esos tópicos sentíamos que estábamos poniendo nuestro pequeño granito de arena para un cambio que no tardó en llegar. Polka creció mucho en estos 25 años, pero sigue manteniendo el espíritu familiar que le dio su nombre. Una abuela que se alegra y nos bendice cuando arrancamos una vez más con 'había una vez...' y nos acompaña hasta que llegamos a la palabra FIN".