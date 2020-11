Nicole Neumann habló del festejo de sus 40 años en Miami: "No hice nada que no se pueda hacer" Crédito: Instagram

"Necesitaba un poco de vacaciones", confesó Nicole Neumann este lunes, en Nosotros a la mañana. Desde Miami, y vía skype, la modelo contó cómo celebró sus 40 años y cómo son los protocolos y cuidados en el lugar.

"Había soñado toda mi vida con un viaje para los 40 así que bueno, ya que se pudo, nos vinimos", continuó la panelista, que voló a Estados Unidos junto a sus tres hijas y dos amigas. Ante la curiosidad de sus compañeros, la rubia mostró el lugar donde se está hospedando y aseguró que los hoteles están trabajando al cincuenta por ciento.

En cuanto a cómo fue el festejo de cumpleaños en sí, que coincidió con la noche de Halloween, reveló: "Éramos seis. Fuimos a cenar a un restaurante. Se hace lo que se puede hacer, lo permitido". Y enseguida desmintió las versiones que circularon sobre que organizó una fiesta para 250 personas. "Ni que tuviera tantos amigos en Miami. Ya vine sabiendo que iban a decir pavadas, la gente se arma ideas que no existen. Estoy tomando las mismas medidas que en Buenos Aires. De hecho, está permitido venir, no hice nada que no se pueda", señaló.

Sin embargo, una foto junto a Julio Iglesias Jr, uno de los hijos del cantante español, generó aún más sospechas. "Estaba en un restaurante que fui y nos saludamos. Tenemos amigos en común, como Gaby Alvarez, nos conocíamos de Buenos Aires", explicó. Y si bien aseguró que no hay romance en puerta, no negó el atractivo del modelo: "Es un bombón, un chico lindo pero no hay ningún romance. No pasó nada, estaba comiendo con mis hijas, fue un saludo cordial".

Por último, Neumann confirmó cuándo será su vuelta. "Vuelvo el fin de semana. Mis hijas están felices. Después de tantos meses encerradas, están disfrutando. Acá no hay nadie, así que estamos casi solas en la playa, tranquilas. Obviamente vamos con barbijo a todos lados", concluyó súper relajada.

