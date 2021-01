Los Mammones: Benito Fernández habló de su dura infancia a causa de la dislexia

Si hay alguien que siempre es interesante ver en televisión, ese es Benito Fernández. Divertido, optimista, con una historia profesional prolífica en anécdotas, el diseñador se prestó al reportaje de Los Mammones con su habitual simpatía.

Sin embargo, y aunque hubo momento para la diversión y el doble sentido (terrenos que el invitado suele disfrutar mucho), lo que despertó mayor interés fue cuando Jey Mammon se enfocó en el problema de dislexia, que Benito sufre desde chico.

“Cuando cuento las cosas nunca es para victimizarme -comenzó a explicar Fernández-. Tuve una infancia divina con mis padres, mi hermano, en una casa en Villa Urquiza, muy tranquila. Pero yo soy disléxico y eso me llevó a un lugar bastante feo en relación a la mirada del otro, o a la mía porque todo lo hacía mal. Tenía problemas en la lectura, eso me llevaba a la escritura y eso a hacer todo mal en el colegio. Son problemas que te pasan con el aprendizaje. No leo desde hace 30 años. A veces no estamos entendiendo lo que es la dislexia”.

Interesado en el tema, el conductor se puso serio y dejó que su invitado continuara: “Yo no me puedo igualar a vos, Jey. Podemos tener cosas buenísimas los dos, pero yo tengo un problema. Voy a decir una animalada pero la escuela no era para mí, yo la pasé muy mal. Cuando tenés cinco años y la mirada de la escuela es que hacés las cosas mal, y sumale a eso que preocupás a tus padres. Yo escribía el 3 invertido, a cada uno se le manifiesta de distinta manera”.

A modo de cierre, Benito Fernández les dio un consejo a aquellos que tienen hijos con ese problema: “Un consejo para los padres: no se tienen que preocupar por los chicos disléxicos, se tienen que ocupar, que es distinto. La preocupación nos genera a nosotros un peso mayor”.

Jey Mammon aprovechó también el momento para mandarle un mensaje a Pampita Ardohain: “Cuando me cambió el nombre y me dijo “Joi” un par de veces y se armó un revuelo yo no sabía que era disléxica, y por ahí tuvo que ver con eso. Por eso yo le quiero pedir disculpas”.

