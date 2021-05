Los Mammones: Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale y una polémica con MasterChef Celebrity

Treinta años juntos desde que un 25 de diciembre, el inolvidable Conde de Palermo (Alejandro Zambonini) los convenció de tocar en su bar concert. Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto reafirmaron su sociedad en Los Mammones, en una noche de música, amigos y complicidad.

“Habíamos tocado juntos antes. Pero una Navidad, el conde necesitaba tener un espectáculo y no enganchaba a nadie. Entonces me llama y me dice: ‘Me llamó Vitale que se muere de ganas de tocar con vos el 25 a la noche’, y yo pensé: ok, ponele”, comenzó la primera de muchas anécdotas Baglietto, y la completó su compañero: “Y me llama a mí y me dice lo mismo”.

Entre música, mandatos familiares, y las noches oscuras de la dictadura los músicos aprovecharon el clima distendido para reírse de ellos mismos. “A mí me confundieron con León Gieco, y hasta me han dicho ‘¿Qué hacés Charly Baglietto?’” arrancó el rosarino, mientras Vitale también asumió alguna que otra confusión con él: “En un avión me persiguió una mina con un libro, que lo había ido a comprar. Y cuando estaba a la salida del aeropuerto me paró y me dijo: ‘Me lo tenés que firmar’, y era un libro de Gabriel Rolón”.

Y justo antes de ofrecer en trío con el conductor un recital íntimo, que incluyó una versión notable del tango “Como dos extraños”, el dúo se metió con el programa del momento: MasterChef Celebrity.

Juan Carlos Baglietto es un excelente cocinero, y su compañero aprovechó el programa para insistirle a que se presente en el certamen culinario, pero no quiso saber nada: “MasterChef no es un programa de cocina, es un show. Y le sirve mucho más el personaje que lo que genera gastronómicamente. Creo que no iría, porque no me veo compitiendo ni soy alguien que le pueda sumar al programa como personaje”.

Minutos después, Baglietto comparó al programa de Telefe con los Rolling Stones, ¿un elogio arrepentido? Todo lo contrario: “Nunca sonaron bien, son como MasterChef. Haciendo analogías me van a cocinar: si había alguna posibilidad de que me llamen la acabo de dilapidar”.

LA NACION