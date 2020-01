De temporada en Carlos Paz, Dady Brieva, Miguel Del Sel y el Chino Volpato contaron cómo hacen para que sus diferencias políticas no los afecten en lo laboral Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2020 • 12:58

Luego de su debut a sala llena en Carlos Paz, Miguel Del Sel, Dady Brieva y el "Chino" Volpato (Midachi) pasaron por el móvil de Intrusos en la ciudad cordobesa y hablaron de todo: sus expectativas para la temporada de verano, sus diferencias políticas y opinaron sobre la polémica en torno a Antonio Gasalla.

"Carlos Paz está espectacular, cada vez más linda. Anoche el estreno fue fantástico, repleto de cariño, con una gran ovación al final. Estamos muy contentos", comenzó Del Sel, quien en junio de este año cumple 37 años haciendo humor junto a sus compañeros.

Por su parte, el "Chino", encargado de escribir varios de los guiones de sus espectáculos, hizo un análisis de la temporada de verano 2020. "Siento que la gente está optimista, hay mucho movimiento. Es sorprendente que a esta altura ya los teatros estén trabajando muy bien. Hay obras muy interesantes, con muchísimos artistas y eso motiva al público. Nosotros venimos por pocos días [se quedan hasta el 31 de enero], por supuesto que nos interesa que nos vaya bien porque hacemos una inversión importante. Y por como empezamos anoche, sentimos que vamos a tener una buena temporada", reflexionó.

En cuanto a si tuvieron que hacer un replanteo sobre los códigos de humor de sus shows, Brieva confesó: "Seguimos haciendo el mismo humor, no hemos cambiado nada. La gente viene a buscar el clásico. Son tres generaciones que rieron con nosotros durante estos 37 años. Creo que lo peor que hay es disimular lo que uno no es. Hay que acompañar los movimientos de este nuevo mundo, pero el artista no debe cambiar, debe ser respetuoso pero seguir con el mismo código que lo hizo triunfar".

Sus diferencias en política

Si bien este trío comparte el mismo humor y una amistad de más de 37 años, hay una clara diferencia ideológica entre sus integrantes. De hecho, han habido varios cruces o comentarios entre Miguel y Dady, sobre todo cuando Del Sel incursionó en política, primero como candidato a gobernador de Santa Fe, luego como diputado y por último, como embajador de Panamá en el gobierno de Mauricio Macri.

"Yo soy el vivo que fui embajador. Nosotros no hemos tenido jamás un problema. Nos conocemos hace 40 años y la política no va a cambiar nuestra amistad ni nuestra forma de laburar. No discutimos porque tenemos que salir a hacer reír. Por supuesto que cada uno piensa como piensa y sigue al líder que quiere, y eso se respeta. La política no influye en nuestra amistad", opinó Del Sel.

Enseguida hizo referencia a cierto malestar de su amigo Dady cuando decidió abandonar la agrupación para dedicarse a la política. "Quizá en su momento Dady no quería que me meta en política para que no me amargue, pero sabe de mi pasión y de mis ganas de participar", explicó tras confesar que no volvería a meterse en ese mundillo. "Ya está, estuve cinco años y me fue muy bien. Le aporté a la política frescura y honestidad, pero volví a actuar con los chicos, a llenar salas, somos número uno en la Argentina... ¿Cómo no iba a volver?", agregó dando a entender los motivos sobre su decisión.

Sobre Antonio Gasalla

Últimamente, Antonio Gasalla se convirtió en el centro de todas las polémicas: agresivo con la prensa y algunos de sus colegas, el capocómico que está haciendo temporada en Mar del Plata no para de sumar enemigos. Si bien los Midachi no quisieron sumarse a la polémica, opinaron al respecto: "Pienso que solo se está viendo una foto de Gasalla en vez de ver toda la película, que es su historia como humorista. No sé qué le sucede a diario con los periodistas, pero tiene una carrera inmensa y nosotros lo respetamos por eso", expresó Volpato.

En la misma línea, Dady dio su parecer: "Nunca vivimos nada malo con él. A la gente grande que le tenemos respeto y admiramos, la aceptamos como es. Todos tenemos días buenos y malos (...). Tienen esas reacciones pero uno los acepta porque los quiere. Respetamos a todos los humoristas que han sido grandes en la escena nacional", agregó Brieva, mostrando su gran admiración por Gasalla.