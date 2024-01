escuchar

Muchos fueron los rumores de cómo continuó la relación entre Miguel del Sel y Dady Brieva, pertenecientes al trío humorístico Midachi, luego de que ambos eligieran caminos distintos dentro de la política: el primero ligado al Pro y el segundo al peronismo. Además, en el aniversario número 40 de este show de humor se esperaba que hicieran una gira, pero, finalmente, Del Sel y el “Chino” Volpato decidieron hacer su propio espectáculo en formato dúo en Carlos Paz. En este contexto, el santafecino se refirió a los rumores y se enojó con un panelista de A la tarde (América TV) por una pregunta.

Hace más de cuarenta años que nació el trío Midachi, uno de los más exitosos dentro del humor, quienes hicieron giras nacionales e internacionales. Sin embargo, en los últimos años, los caminos los fueron separando por sus proyectos personales e ideologías. Miguel del Sel comenzó su carrera como político del Pro y Dady Brieva profundizó su carrera como actor y como comunicador.

Este jueves por la tarde, Miguel del Sel dio una entrevista desde Carlos Paz, ciudad en la que está haciendo temporada con su show junto al “Chino” Volpato. “Hablo con Dady de lo que quieran. Trabajé 40 años con él, ¿qué puede modificar si él apoya a un partido político y yo a otro? Nada. No modifica el cariño ni el respeto. Para mí es el mejor standapero del país, por lejos. Es el más gracioso, un fenómeno”, manifestó en A la tarde (América TV).

Ante la pregunta de por qué no estaba el humorista con ellos, Miguel del Sel respondió: “Nosotros estuvimos a punto de festejar los 40 años. Dady estaba haciendo radio, tele y show. Y volver a hacer un festejo por un mes o dos meses no valía la pena montar toda la estructura. Entonces, lo dimos de baja y con el Chino empezamos a armar otro espectáculo”.

Tras su respuesta, los panelistas le consultaron si se lo extrañaba a Brieva. Del Sel contestó: “A Dady no se lo extraña en el escenario porque tenemos un show espectacular, pero si él estuviera con nosotros estaríamos cagándonos de risa igual. Fijate lo que provocó, como no está, tuvimos que contratar: seis músicos. Ojalá venga a vernos”.

Sin embargo, en ese momento el panelista Luis Bremer interrumpió al entrevistado y acotó: “No estoy diciendo ninguna infidencia, históricamente se supo que Dady, por lo menos, en las últimas cuatro temporadas era el que se llevaba un porcentaje mayor y ese era un acuerdo con la compañía que tenían”.

Pero este comentario no le cayó nada bien al humorista. “¡Estás mintiendo! Nosotros siempre repartimos entre los tres y la cuarta parte el productor. No sé por qué dijiste eso. Si hubiese sido así, yo no hubiese trabajado, ni el Chino. Nosotros nacimos como trío en el 83 y terminamos en 2019 acá en esta misma sala por culpa de la pandemia, si no hubiésemos seguido”, exclamó furioso.

Miguel del Sel aclaró que la última vez que habló con Dady Brieva fue a fin de año, para las fiestas, y que, a pesar de que ambos eligieron caminos políticos opuestos, la amistad sigue intacta.