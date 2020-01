Antonio Gasalla furioso con la prensa a la salida del teatro

El humorista sigue sumando escándalos a la temporada Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de enero de 2020 • 12:20

Antonio Gasalla volvió a los escenarios con sus míticos personajes y los escándalos en torno al capocómico se siguen sumando a la lista. Antes del estreno en Mar del Plata, el humorista protagonizó algunos conflictos con varios de sus colegas, entre ellos con Fátima Florez por la marquesina, ya que comparten el mismo teatro y con Flavio Mendoza, al cual criticó por la forma en que se convirtió en padre.

Ya con debut a sala llena, Gasalla sigue dando que hablar y esta vez se enfrentó con la prensa a la salida del teatro anoche. Al parecer, el actor habría tenido que soportar varios problemas técnicos durante la función, lo que habría provocado un gran enojo que luego se vio más tarde cuando los cronistas presentes en el lugar quisieron entrevistarlo.

"Estoy acá de temporada. ¿Qué me querés preguntar?", comenzó el humorista mientras salía del teatro acompañado por su entorno. Sin embargo, lo que desató la furia del actor fue cuando una joven periodista de elnueve le preguntó por qué no había asistido en el día de ayer a un evento, en donde estuvieron presentes todos los elencos. La respuesta no tardó en llegar y vino con algunos insultos para sorpresa de los presentes. Luego remarcó: "Yo vengo a hacer teatro, no trabajo para que me saquen fotos los diarios".

Su ausencia llamó la atención, ya que cuando se hizo la foto de inicio de temporada hace unos días, Gasalla sí estuvo presente. "Esa fiesta era de inicio de temporada, no es publicidad de un canal (...)", le retrucó después a la notera de Los ángeles de la mañana antes de subirse al auto.

Sorprendida por su reacción, la movilera del ciclo de eltrece contó más detalles del enojo del humorista y aseguró que cuando la cámara se apagó la situación fue mucho peor. "Le queríamos hacer una nota por la temporada. Yo hablé con Guillermo Marín (productor de la obra) y me dijo que vaya a la noche después de la función. De hecho, entré a ver la última parte del espectáculo. En la función hubo varios problemas técnicos con las luces y dicen que estaba furioso al punto de no querer salir a saludar", relató desde un móvil en Mar del Plata esta mañana.

"Sabemos que está rechazando todos los eventos, no quiere hacer notas ni tapas de diarios. No quiere hacer nada, pero insultó a los cronistas de una forma irreproducible. La peor situación ni siquiera está grabada", concluyó la periodista.