Gonzalo Heredia contó los motivos por los cuales decidió abandonar el grupo de Whatsapp que tenía junto a sus compañeros de ATAV Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2020 • 16:42

En pleno éxito con su obra Desnudos en Mar del Plata, Gonzalo Heredia habló de cómo fue volver a las tablas, volvió a defender a su amigo y colega Luciano Castro (tras las versiones que aseguraban que la filtración de sus fotos intimas eran parte de una movida de prensa) y confesó que le encantaría estar en la segunda temporada de la tira Argentina, tierra de amor y venganza , aunque abandonó el grupo de WhatsApp que tenía con el elenco.

Luego de que en los últimos días circularan unas fotos del galán con todo su torso quemado por el sol, Heredia aseguró que ya está recuperado y que "son cosas que pasan en verano". Sin darle demasiada importancia al tema, se refirió luego al éxito de la obra Desnudos y desterró aquellas versiones que referían a las fotos intimas de su compañero Luciano Castro como una movida de prensa para vender más entradas. "La obra tiene muchas cosas. Ya cuando empezamos con los ensayos y se empezó a conjeturar como que había sido adrede, estás en esa línea entre la perversión y el juego mediático, sobre si es en serio o no. A mí me parece terrible especular con eso, con la vida privada de las personas para cortar más tickets", opinó.

Con el bajo perfil que siempre lo caracterizó, el actor reflexionó sobre el rol de las redes sociales en la vida privada de las personas."Creo que las redes sociales son magnificas pero cuando están en contra de alguien pueden ser lapidarias, muy crudas, muy crueles y hay que tener cuidado. Y también creo que hay un desamparo de la justicia, un agujero en donde no hay un límite, un terreno allanado. Es algo para repensar. Estamos en una era donde todo se habla, donde se dice lo que ya no queremos, lo que no nos gusta, lo que no nos hace bien como sociedad", señaló.

Sobre la vuelta de ATAV

Feliz por el éxito de Argentina, tierra de amor y venganza, la tira de eltrece que lo tuvo como protagonista durante todo 2019, Gonzalo Heredia contó cómo fue su experiencia dentro de la ficción. "Fue buenísimo todo lo que pasó desde el primer momento. Primero, que me hayan convocado para ese proyecto porque de entrada era una gran apuesta desde la escenografía, la producción, la fotografía, la iluminación, el elenco, los libros, así que formar parte de eso fue un privilegio con un personaje que yo creía que podía dar o interpretar", relató.

Tras asegurar que la clave del éxito está en los grupos de trabajo, el actor confesó que en esta novela ocupó un lugar muy diferente al resto de sus trabajos: "Es la primera vez que me pasa de integrar un elenco y ser uno de los más grandes. Le llevaba 10 años a varios y fue un lugar nuevo para mí. Está el tema del ego que se empieza a correr y hay que ponerlo en otro lado porque ya no sos ese que eras, ya no hay tanta juventud, quizá hay más madurez, entonces hay que correrse, reconstruirse y mutar, convertirse en algo nuevo", expresó con cierta melancolía.

En cuanto a sus ganas de estar en la segunda temporada de ATAV, el actor que interpretó al idealista Aldo Moretti señaló: "En teoría mi personaje tendría que tener como 55 años, así que no sé qué va a pasar. Pero es una novela que me encanto hacer, así que si se vuelve, hablaremos". Sin embargo, Heredia sorprendió a todos con una inesperada confesión: "Me fui del grupo de WhatsApp de ATAV. No es mala onda, es mucho peor: me entristece mucho, me da mucha nostalgia".