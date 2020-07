Los motivos por los que Rocío Guirao Díaz no volvió a Pampita Online: "No me cerraba económicamente" Fuente: Archivo

Si bien Rocío Guirao Díaz era parte estable del panel de Pampita Online -de hecho estuvo en los primeros programas del ciclo, cuando comenzó en marzo- llamó mucho la atención su ausencia en esta segunda vuelta del ciclo a la pantalla. Tras varias especulaciones, la modelo explicó los verdaderos motivos que la alejaron del magazine de Net TV.

El rumor surgió cuando salieron a la luz los sueldos del equipo de Pampita Online. Mientras que Yanina Latorre aseguró que muchas de las panelistas van gratis, advirtió que Rocío Guirao Díaz no volvió al ciclo porque solo le ofrecieron 5000 pesos. Molesta por esta versión, la modelo habló con Los ángeles de la mañana y, si bien aseguró que se debe a un tema económico, desmintió los dichos de la ángelita.

"Estoy muy bien, encuarentenada. No salgo casi nada, solo lo necesario para ir al supermercado, a la farmacia o a comprarle cosas a mi mamá", comenzó, vía skype, y sin dar muchas vueltas, fue directo al grano: "No volví porque no quiero, sé que cuesta entender que alguien no quiera estar en la tele, pero es así", indicó cansada de las especulaciones.

Si bien aclaró que estuvo en el ciclo cuando el programa arrancó en marzo, Guirao Díaz explicó por qué esta vez decidió no volver: "La oferta para volver estuvo. La verdad que no me cerraba económicamente, en comparación con todo lo que estoy generando en casa con mis redes, que me rinde mucho más. Aparte era salir a exponerme en medio de la pandemia", reveló. "Mi mamá sufre asma crónica, así que me estoy cuidando el doble. Entonces cada decisión que tomo es muy pensada", señaló.

"La ecuación no me cerraba para salir de casa y exponerme, encima el programa arrancaba cuando fue la mayor circulación del virus. La llamó a Caro [Ardohain] y ella lo entendió", agregó. Si bien no quiso hablar de plata, desmintió rotundamente la información que dio Latorre. "Te falto un cero", lanzó irónica, al tiempo que advirtió que "para algunos es mucho y para otros es poco".

"No todo pasa por la plata. Hay cosas que no querés hacer. Hoy me rinde más quedarme en casa y generar mi contenido fitness y vender mis cosas", repitió la modelo tras aclarar que también fue convocada para estar en el Cantando 2020. "También me llamaron y dije que no. Prefiero estar en mi casa. Tienen que entender que no todos queremos estar en la tele", concluyó molesta.