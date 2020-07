Yanina Latorre y su "día de furia" con Pampita Ardohain

La panelista de LAM volvió a decir lo que gana la modelo por conducir su ciclo, Pampita Online Crédito: Captura de pantalla

23 de julio de 2020 • 13:13

Una nueva guerra estalló entre Carolina "Pampita" Ardohain y Yanina Latorre. Molesta por la información que dio la panelista de Los ángeles de la mañana sobre el sueldo que gana por conducir el ciclo de NET, y sobre algunos nombres que supuestamente se barajaron para incorporar a su panel -Lourdes Sánchez, Lola Latorre y Cande Ruggeri-, la modelo disparó duro en su programa y, como era de esperarse, esta mañana la angelita le respondió en vivo.

"Me acabo de enterar que la llamaron a Lourdes, a Lola, a Cande Ruggeri. Yo no me entero de nada. Yo, para que sepan, soy empleada acá, entonces no me cuentan esas cosas. Y basta de decir que mis chicas no cobran su sueldo. ¿Qué les pasa? ¡Por favor! Y saben que, todos los que opinan de mi sueldo, antes de decir cuánto cobro yo deberían decir cuánto cobran ellos. Si no me parece de muy mal gusto", comentaba en el día de ayer Carolina Ardohain tras escuchar las versiones que aseguran que ganaría alrededor de un millón de pesos por conducir Pampita Online.

Esta mañana, y luego de ver el descargo de la modelo, Yanina Latorre (una de las que se refirió al tema) le contestó punto por punto. "Pampita, con todo el amor del mundo, sos divina, monísima, preguntás muy bien, pero hacete cargo de que sos la conductora de un programa de televisión que es tuyo. Si es verdad que no sabés lo que pasa en tu programa, me das mucha pena porque serías como el títere de alguien que te contrata y te pone. Y si lo sabés y no te hacés cargo, me parece de una hipocresía total. Dudo que quieran llamar a Charlotte, Lourdes o Lola sin preguntártelo, si no te podrían llevar a un enemigo", lanzó furiosa.

Molesta con la modelo, la panelista sumó: "Incomodaste a (Hernán) Drago con preguntas de sexo, te lo llegan a hacer a vos y los matás. Incomodaste a Tini con el tema del exnovio y, si mal no recuerdo, el año pasado hablaste del miembro de Luciano Castro y te reíste y contaste cosas espantosas de sexo. Y después te hacés la Madre Teresa de Calcuta. Si alguien llega a hablar de tu marido te volvés loca. Hacete cargo. Yo no tengo ninguna obligación, te voy a enseñar a paneliar. Cuando doy una data eso no me obliga a contar lo que yo gano". Y, acto seguido, desafió a la conductora en vivo: "Yo te desafío a que esta tarde demuestres que sos periodista y averigües cuánto gano y que mañana lo muestres".

Lejos de retractarse, la angelita ratificó la información que había dado: "Pampita ganaba 600 lucas en cuarentena por no ir. Ella necesitó volver a laburar porque el marido está con los restaurantes cerrados y hay que darle de comer a una familia entera y pagar el alquiler de la casa de Barrio Parque. Pidió 1.200.000, no se lo dieron y termino cerrando en 1.000.000 con la condición de conseguir estas amigas de ellas, que no sé quiénes son, por dos mangos, con el verso de que Pampita las ilumina", repitió. Y, mirando a cámara, gritó: "Pampita, la gente con tu iluminación no come, la gente tiene que llenar la heladera".