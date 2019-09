Sin filtro: María Valenzuela confesó cuáles son sus mayores vicios

La reconocida actriz contó en Confrontados cuáles son los vicios que no logra erradicar de su vida Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de septiembre de 2019 • 17:07

Esta tarde María Valenzuela sorprendió a todos con varias confesiones. Alejada de la tele pero haciendo teatro, la actriz habló de sus vicios en Confrontados, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Carla Conte por la pantalla de Elnueve.

Si bien este año está haciendo teatro junto a Florencia Bertotti y Yeyo De Gregorio, la protagonista de 100 metros cuadrados denuncia que ya no la llaman para hacer tele. "Son siempre los mismos actores. Es una o dos generaciones posterior a la nuestra que siempre está trabajando permanentemente, una novela detrás de otra. A nosotros, la gente adulta o mayor ya no nos llaman", disparó siempre polémica.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su confesión posterior acerca de ciertas prácticas. Al igual que Valentina Bassi o Luis Ventura (que hace un tiempo confesaron darle aceite de cannabis a sus hijos), la reina de las telenovelas se sumó a esta movida y aseguró que ella también lo consume contra la depresión: "Lo descubrí por un amigo. Él me alcanza las gotitas de cannabis que las prepara para su hijo, que tiene una enfermedad".

Y enseguida enumeró los beneficios que logra con esta medicación: "Estoy más tranquila y además me abrió el apetito. Hace mucho que tengo problemas alimenticios, entonces esto hace que coma un poco más (...) Tengo que obligarme a comer de alguna manera", señaló.

Luego, aseguró que no le tiene miedo a la muerte, sino todo lo contrario: "Me da curiosidad saber que hay más allá". A su vez, María habló de sus vicios y reconoció que a pesar de haber hecho de todo, no puede contra el cigarrillo. "Me di vacunas, me encerré en una carpa fumando diez cigarrillos juntos (uno en cada dedo), vomité, tomé agua y dure dos días. Lo máximo que deje de fumar fue un mes. Es un vicio de m., no lo agarren", recomendó a la audiencia.

Sin embargo, esta no es la única adicción que padece Valenzuela, quién muchas veces reconoció ser también adicta al juego: "¡Ay, si! Lo estoy dejando. Pero entro cada tanto juego porque hace más de 10 años que lo hago, así que ese vicio me puede", concluyó entre risas.