Luego de escuchar atentamente el testimonio de Valentina Bassi, Luis Ventura contó que él también utiliza aceite de cannabis para tratar a su hijo, de 5 años Fuente: Archivo

5 de septiembre de 2019 • 16:10

Hace ya tiempo que Valentina Bassi se animó a contar que cultiva cannabis y hace aceite para darle a su hijo de 10 años, que es autista. La actriz, que actualmente protagoniza la obra Burundanga, estuvo en Involucrados -el ciclo que conduce Mariano Iudica en América-, y habló sobre el modo en que el aceite mejora la vida del niño: " Es para ayudarlo en el sueño porque se había tornado insoportable: dormía apenas tres horas por día. Ahora duerme perfectamente".

También explicó por qué decidió contar lo que le pasa, a pesar de mantener siempre un perfil bajo. "Salí a hablar para aportar un gramo de arena para que el cultivo medicinal sea legal y no nos miren como criminales. Estoy harta de hacer todo a escondidas. La burocracia te vuelve loca. La salud altera siempre. Es hipócrita todo, porque hay una ley de cannabis medicinal. Pero nada es fácil. Hay estudios clínicos y algunos avances, pero después no todo se hace fácil. Si es legal se abren las puertas de la investigación. Hoy todo es prueba y error", indicó.

Bassi advirtió que siempre se necesita el acompañamiento de un médico. "Algunos son más ortodoxos y otros no. Pero siempre acceden a asesorarte y acompañarte. Un cannabis estandarizado estaría bueno. Hoy la opción es el autocultivo. Y amorosamente la gente de Mamá Cultiva lo mandó a analizar a la Universidad de Rosario. Sería genial que fuera legal, pero por ahora eso no sucede", resumió.

Luis Ventura, panelista del programa, escuchó atentamente y contó que su hijo Antonio [tiene 5 años, y es fruto de la relación que Ventura tuvo con la vedette Fabiana Liuzzi] también toma aceite de cannabis. "A raíz de escucharte, Valentina, empezamos a darle algunas gotitas a mi hijo, que también sufre de trastornos del sueño", explicó el periodista. "Viajé a Uruguay para averiguar, porque uno dice cannabis y lo asocia con drogas. Y otro tema es que no sabés si darle una gota o quince. Una vez fui a las sierras a ver a un agricultor, un tipo marginal que me proveía de aceite. La verdad es que sentís que no sabes nada, cuánto darle ni cómo".