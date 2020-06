Luciana Abelenda, la exesposa de Gustavo Guillén: "No se murió solo y abandonado" Crédito: Instagram

"Quería que se supiera que no estaba solo ni abandonado . Fue una muerte muy abrupta que nos sorprendió a todos. Era importante por mi hijo, dejar en claro el espacio de amor y contención en el que se fue Gustavo", contó muy conmovida Luciana Abelenda , la expareja de Gustavo Guillén y madre de su hijo más chico, Pedro.

El actor falleció el pasado 25 de mayo, debido a una sepsis multiorgánica , tras permanecer varios días internado en una clínica de la ciudad de La Plata. "Fue dolorosísimo. Las personas a las que nos toca acompañar, tenemos la ambigüedad de llenarnos de imágenes, olores, sensaciones, sentimientos de ese momento pero también somos privilegiados. Yo me sentí privilegiada por poder acompañar a Gustavo, sobre todo porque supo que estaba a su lado. Estuve tres días en terapia y los dos primeros estaba consciente y podíamos conversar. Y además tenés esa comunicación con la gente que querés, y a veces no es necesaria la palabra", señaló la mujer.

Uno de los médicos que atendió al actor contó que llegó en un estado de abandono, deshidratado y muy flaco. "Nosotros estábamos separados y no fui testigo presencial de ese deterioro. Por supuesto me comentaba cómo se sentía. Hablábamos todos los días por nuestro hijo. Además tenía un acompañamiento de su médico de cabecera, Matías, que estuvo a su lado siempre, desde el minuto cero hasta el desenlace. Gustavo se sintió acompañado y contenido por ese profesional. Yo escuchaba lo que él me contaba pero no fui testigo presencial de ese deterioro", apuntó.

Abelenda contó que Guillén nunca supo que tenía cáncer "porque los resultados de la biopsia llegaron un día antes" de su muerte. "No estaba inconsciente todavía pero ya no tenía sentido sumarle ese dato porque estaba en terapia intensiva", explicó.

Finalmente, la mujer contó que su hijo Pedro, de 3 años, ya sabe que su papá se murió. "Estamos contenidos los dos, cada uno con su psicólogo. Tiene manifestaciones acordes a un niño de su edad y son sanas para su proceso", explicó. Y agregó: "Quiero honrar la memoria de Gustavo. Estamos conformando un grupo de asistencia para mamás y papás que hayan atravesado una situación como la que me tocó vivir. Pueden contactarme a través de Facebook".