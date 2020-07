Luego de su cruce con Denise Dumas, Marcela Coronel renunció a Hay que ver

Luego de su discusión con Denise Dumas, Marcela Coronel renunció a Hay que ver Crédito: Instagram

Luego del tenso cruce en vivo entre Marcela Coronel y Denise Dumas en Hay que ver, por la reapertura de la cuarentena, la panelista decidió tomarse una semana de licencia. El entredicho ocurrió el viernes 10 de julio y desde ese mismo día comenzaron a circular rumores que aseguraban que no se reincorporaría al ciclo de El Nueve.

Este sábado, Angel De Brito se encargó de revelar el misterio sobre el futuro de Coronel. "Renunció definitivamente Marcela Coronel a Hay que ver tras su cruce con la conductora del programa", escribió el conductor de Los ángeles de la mañana en su cuenta de Twitter.

El malestar comenzó cuando, en el marco de una videollamada entre Dumas y Coronel, se produjo un picante debate. "A mí me parece que es un buen momento para empezar a abrir la cuarentena, porque nos pidieron un esfuerzo enorme para poder preparar el sistema sanitario. Se supone que el sistema ya debería estar preparado para que la gente vuelva a trabajar, porque se está muriendo de hambre. Seguimos siendo personas con trabajo que hablamos desde la tele", argumentó Dumas.

"Seguimos siendo personas con trabajo que hablamos desde la tele. Hace un ratito Marcela decía que había gente manifestándose y rompiendo la cuarentena. Pero entonces, uno ya no puede trabajar ni manifestarse y nos tienen en casa callados, mudos, muertos de hambre, y lo único que hay que hacer es obedecer. Me parece que ya está, que hay que pensar en la gente. El sistema no colapsó", agregó.

Coronel, entonces, le respondió: "El sistema no colapsó, pero está al 60 por ciento. Entonces, que la gente se manifieste, vaya y se queje, genial. Pero cuando toda esa gente se contagie, Dios quiera que no, y necesite camas de terapia intensiva con respirador y no haya, ¿qué hacemos? Hay que balancear las dos cosas".

"Vos lo estás diciendo pero tenés para comer", argumentó Dumas. "Hay que valorizar esto que decimos sin entender de lo que hablamos. No pasaste hambre, no sabés lo que es llegar a tu casa y no darle de comer a tu hija", finalizó la discusión una ofuscada Dumas.