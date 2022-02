Federico Bal será el nuevo conductor de Resto del Mundo

Fede Bal está listo para hacer las valijas y embarcarse en un nuevo desafío profesional: ser el conductor de Resto del Mundo. Desde marzo, el actor reemplazará a Emilia Attias, la última conductora a cargo del ciclo de viajes, que también vio pasar entre sus filas a Sergio Goycochea, Iván de Pineda y Liz Solari.

“Yo crecí viendo Resto del Mundo, fantaseando con poder conocer esos destinos. Soy una persona que ama viajar, viajé bastante con mi familia y tuve algunas oportunidades de trabajo afuera, pero la verdad que ver este programa y sentir que ahora soy el nuevo conductor, es un sueño ”, dijo en diálogo con eltrecetv.com, en donde confirmó la noticia. “No puedo entender que se mezcle la aventura con el trabajo, estoy muy feliz y siento una responsabilidad muy grande. Sobre todo, de mostrar que hay otra forma de viajar”, agregó.

En medio del entusiasmo por la oportunidad, Bal comenzó a planificar los destinos que le gustaría conocer. “Quisiera ir a Australia, me parece un lugar increíble para hacerlo entero... Es tan grande, tiene tantos paisajes, tanta aventura. Yo soy muy fanático del surf y de los deportes extremos, y Australia tiene unos deportes increíbles para poder hacer. ¿Mi top de países para visitar? Tengo muy arriba Grecia, tengo muchas ganas de ir a Israel, a la India e Indonesia”, enumeró.

El nuevo conductor también tiene algunas ideas para proponerle a la producción. “Me gusta ver lo que no te muestra el turismo, perderse en la ciudad. A mí me gustan las experiencias locales, no turísticas, y creo que eso es lo que voy a intentar mostrar”, aseguró. “Creo que también voy a mostrar cómo es la era post covid en los viajes, cómo se vive afuera y, sobre todo, que se puede vivir con poca plata en lugares muy lindos”.

Un programa icónico

A través de su cuenta de Instagram, Bal compartió la felicidad que tiene por este nuevo desafío. “Bueno, ahora si, ya es oficial. El jueves me subo a un avión y me voy a vivir una enorme aventura… soy el nuevo conductor de El Resto del Mundo, el programa de viajes número 1 de nuestra TV. Ese programa q veía desde chico y fantaseaba con algún día poder viajar y conocer destinos alucinantes”, escribió.

“Hoy se me hace realidad y tengo la hermosa tarea de mostrarles una nueva forma de conocer el mundo, tengo tanta felicidad que no me entra en el cuerpo. En marzo, los sábados a la a las 23:45 por eltrece tenemos cita obligada, y como siempre, quiero q me acompañen”, añadió.

Federico Bal hace tiempo que apuesta por la conducción Instagram / Balfederico

Resto del mundo comenzó en 2004, bajo la conducción de Sergio Goycochea. Luego, el ciclo quedó en manos de Iván de Pineda hasta marzo de 2018, cuando el modelo y conductor se dedicó de lleno a Pasapalabra y a algunos viajes para TNT Sports. En ese momento De Pineda le pasó la posta de la conducción a Liz Solari, hasta diciembre de 2018, quien tras un año al frente del programa le dejó el lugar a Emilia Attias.

Bal, por su parte, viene probando la conducción desde hace un tiempo. A finales de enero de este año, el actor se puso al frente de 100 Argentinos Dicen, el programa que conduce normalmente Darío Barassi. Con el paso de los días, el hijo de Carmen Barbieri logró ganarse el corazón de la audiencia y su paso por el ciclo continuó viento en popa. Con su carisma y humor habitual, el joven pudo manejar a la perfección la conducción del programa, forjando un futuro distinto para su carrera.

Durante el 2020, Bal superó un cáncer de colon que lo llevó a ver la vida de otra manera. “Ahora celebro la vida todos los días que me levanto”, aseguró hace un tiempo. “A veces con la vorágine uno no se da demasiada cuenta de eso, pero ahí freno, bajo y digo ‘estoy sano, estoy vivo y tengo que agradecer’. Aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y entendí que si no estoy siendo feliz, tengo que cambiar ya porque de un momento para otro la vida se puede volver muy oscura”, continuó.

“Estoy en una época muy zen y soy el mismo de siempre pero con otras prioridades. Cuando llego a casa me encuentro con mi jardín, mi perro, mi novia y siento paz”, culminó.