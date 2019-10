Ofendida por un comentario, Marcela Tauro se enojó y amagó con irse de Intrusos

Marcela Tauro se enojó y amagó con irse de Intrusos en pleno aire

El ida y vuelta de chicanas y chistes filosos es una regla no escrita en los programas de chimentos, y lo que sucede en Intrusos no es la excepción. Ayer, Marcela Tauro se ofendió ante un comentario de uno de sus compañeros y amagó con irse del estudio en pleno vivo. "No te vayas, ¡no es para tanto!", le dijo Jorge Rial muy sorprendido para que la panelista no los abandone.

"Se pelearon Andrea Del Boca y Fioribello [su abogado] en La Peluquería" fue el mensaje de Alejandro Guatti en un chat que comparten los panelistas de Intrusos y que generó la confusión y luego el enojo de Tauro. Es que algunos pensaron que se trataba de una pelea real, pero Guatti se refería a algo que había tenido como escenario La peluquería de Don Mateo, el clásico ciclo creado por Gerardo Sofovich que se ve por América TV.

Por esto, todos empezaron a bromear con que sólo entendieron el mensaje los millenials del grupo de panelistas. "Nosotros entendimos todo", dijo Daniel Ambrosino lo que hizo que Tauro se ofenda a tal punto que se levantó de su silla y dijo: "Bueno, chau". Ante esa actitud, Rial le dijo: "¡Quédate, tampoco es para tanto!".

Fue entonces cuando Tauro contestó: "Es que hago tanto sacrificio para estar pendeja y ¿que él diga eso? Ellos entendieron lo mismo que nosotros ¡Por favor!", dijo Marcela.

No es el primer amague de Tauro

Al aire, a veces hay quienes se rebelan ante lo instituido, lo cual genera más tensión y más show televisivo. Minutos antes, Tauro ya había tenido un cruce con el conductor cuando él insinuó que tuvo un romance con Fernando Burlando, a quien había entrevistado todo el panel segundos antes.

Es que el letrado, se había despedido de la siguiente manera: "Un saludo a todos, un saludo a Marce [Tauro]". Rial tomó el guante y contó: "Siempre saluda a Marce ¿viste? No nos molesta un poco, ¿no?".

Luego, Rial fue por más al explicarle a Tauro la razón de la molestia que eso le generaba: "Ahí hay una historia sin resolver o resuelta". Esto enojó a la periodista, quien le dijo: "No, no. ¡Lavate la boca! ¡Por favor! Yo de Burlando me hice amiga en el 'Bailando'". Luego, el chimentero dio a entender que no le creía y que abonaba a la idea de un posible romance entre ellos.

No es la primera vez que Rial y Tauro se cruzan en vivo. En marzo el año pasado, ella lo acusó al aire: "Una vez, me gritaste delante de todos y nadie me defendió". El comentario había surgido cuando trataban el tema de la violencia de género.