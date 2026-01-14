El descargo de Sofía Gonet contra el programa de Vero Lozano: “Primera y última vez que voy”

Sofía ‘La Reini’ Gonet visitó el programa Cortá por Lozano (Telefe) y explotó en redes sociales, ya que aseguró que no le hablaron nunca sobre su paso por MasterChef Celebrity (Telefe) y que la hicieron sentir muy incómoda al preguntarle únicamente por su relación amorosa con Homero Pettinato.

En LAM (América TV), Ángel De Brito se encargó de resumir el problema: “Se fue enojada. La eliminaron de MasterChef, va al programa de Vero [Lozano] como corresponde, se sentó ahí, primer informe... Homero Pettinato. Se equivocaron. Tenían que poner el de MasterChef y poncharon mal y le tiraron el de Homero. Y ahí se enculó la piba”. Tras esto, en el ciclo de chimentos mostraron el descargo que publicó La Reini en su cuenta de Instagram (@sofiagonet) y opinaron al respecto.

Homero Pettinato y Sofía Gonet vivieron un romance breve pero intenso (Fuente: Olga)

En un primer lugar, Gonet expresó: “Tenía mis dudas de ir porque la verdad es que yo nunca doy notas, nunca voy a programas. Fue más que nada una bajada del canal. Me maquillé, me peiné, me puse un outfit espectacular, fui toda con mi mejor predisposición divertida y simpática. La cosa que entro, me siento y ya me arrancan a preguntar por mi ex. Estamos en contacto cero. Entonces, cualquier cosa que me traigan de él es como romper un poco también. Yo pensé que íbamos a hablar de MasterChef. Chicos, no hubo ni un solo clip de MasterChef. Eran todos los canales diciéndome de la pelea con Homero Pettinato. Todos, todos, todos los canales en contra mío. Súper humillada, como si me hubiesen clavado un puñal en la espalda. Supuestamente, me tenían que cuidar”. Con estas palabras, se mostró visiblemente incómoda con la situación que le tocó atravesar en el ciclo de Vero Lozano.

“Acá viene mi crisis de diva, la primera vez que me pasa. El canal no me cuidó. Así que cuando me estaba yendo me cae la ficha, llamo a mi representante y empiezo a los gritos. Bueno, me duró cinco minutitos nada más. Después me subí al auto y me empecé a reír de toda la situación en general. Pero bueno, de todas maneras rescato un montón de cosas buenas del día de hoy, como por ejemplo mi outfit, Vicky Xipolitakis, que la amo con todo mi corazón, y el perro de Vero Lozano”, concluyó La Reini.

La Reini se mostró muy disconforme con el trato que recibió en Telefe Captura Instagram (@sofiagonet)

Pero esto no fue lo único que dijo, sino que el propio Ángel De Brito remarcó que todavía quedaba una parte más: “Después no se conformó con el descargo porque subió algunas historias también. ‘Primera y última vez que voy, pero subo esto porque servía outfit. Es lo único que le importa’; ‘Cuando te dicen que vayas a hablar de MasterChef Celebrity y te ponen una nota de 15 minutos del innombrable’. Ahora, no solo esto, sino que se quejó de nuestra querida Marcela Tauro”.

En el video en cuestión, Sofía Gonet expuso su mala relación con la reconocida periodista y conductora de espectáculos: “No, justo Marcela Tauro no la quiero. Porque me re criticó en un programa, dijo ‘esta loquita’ que no sé qué. Creo que fue esa, pero yo me las confundo igual. Me confundo los nombres. Habló mal de mí por... No me acuerdo. Pero sé que fue una de las que peor habló últimamente. No le presto mucha atención tampoco”. Tras estas últimas palabras, desde LAM la cuestionaron por no ser “sincera” al respecto de su consumo de televisión.