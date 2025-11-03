Rating: cómo le fue al reencuentro de los “históricos” panelistas de Intrusos

Cuando Intrusos debutó en la pantalla de América, el 1 de enero de 2001, la televisión era otra. Nadie cuestionaba si estaba mal meterse en la intimidad de las personas, hablar de los cuerpos de los otros era moneda corriente y cuanto más escabroso el chimento, mayor era el rating.

Luis Ventura y Jorge Rial, socios fundadores de Intrusos

El histórico ciclo marcó un estilo de la mano de Jorge Rial y Luis Ventura, que durante muchos años fueron los dueños de cuanto rumor hubiera sobre la farándula vernácula. Crearon una forma de contar las noticias del mundo del espectáculo a fuerza de información, primicias y también algo de maldad. La fórmula era esa y claramente le funcionó al canal que le pidió a Liliana Parodi que creara un espacio picante para las tardes de aquel entonces. En el staff original, además, estaban Marcela Coronel, Viviana Canosa, Camilo García y Sergio Company. Al año siguiente, se sumaron Marcela Tauro, Marcelo Polino y Daniel Ambrosino como cronista. Y si bien su conductor original abandonó el barco, el envío sobrevivió a todo y sigue siendo uno de los más importantes de su rubro en la pantalla chica.

Para celebrar este aniversario, América decidió armar un reencuentro histórico del que participaron Marcela Tauro, Luis Ventura, Marcelo Polino, Augusto Tartu Tartúfoli y Daniel Ambrosino. Si bien la edición de este lunes, conducida por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, tuvo la agenda habitual del ciclo con el escándalo detrás de las amenazas que recibió Juana Tinelli o la interna entre Wanda Nara y Eugenia "China" Suárez, también hubo espacio para el recuerdo y las anécdotas del icónico ciclo.

Ambrosino, Polino y Tauro, tres históricos del ciclo Prensa Grupo América

La transmisión comenzó con un piso de 2 puntos, con la bienvenida de los invitados con la tradicional cortina de Barry White, que los acompañó durante años. La sorpresa de la tarde es que además de todos los periodistas, además se sumó Camilo García, otros de los miembros fundadores de Intrusos. Por su parte, Ventura hizo una entrada triunfal, desde la puerta del canal, con un cassette en la mano, como en las viejas épocas.

“Estamos re ansiosos porque es un programa que venimos preparando hace mucho tiempo”, confesó Pallares. “Llegué en el peor día, siempre te hacen homenajes y yo quedo con la cachetada de [Eliana] Guercio o con lo de Tinelli”, bromeó Polino sobre los temas del día en el programa. Con todas las repercusiones por la denuncia por amenazas que hizo Juana Tinelli y el repaso de las reacciones de toda la familia, Intrusos llegó a los 3 puntos, tercero en la franja. El dream team aportó detalles de distintos momentos de la vida del conductor y de todos los escándalos que lo rodearon a través del tiempo. Asimismo, Soledad Aquino salió al aire para aclarar el posteo de Instagram en el que afirmó “Paula Robles no es digna de mi afecto ni mi cariño”. “Alguien que arma tanto bardo e involucra a sus hermanas no está bien. Yo nunca fui quilombera, si mis hijas hacen algo así, las cago a pedos. ¿Por qué llamaron a Juana? ¿Por qué ella atendió el teléfono? La denuncia no tiene sustento y no le creo. Todo esto lo inventó para llamar la atención del padre”, disparó Aquino.

"Tartu" junto a los conductores, Lussich y Pallares Prensa Grupo América

Luego llegó el momento de las anécdotas: “Vuelan los duendes en este estudio, muchas veces cuando bajás por la escalera escuchás voces que le dan vida a esta escenografía. En su momento, yo tenía fotos de Pugliese escondidas y mocasines usados detrás de la escenografía. Yo le doy su lugar a todos, las voces de otros tiempos fueron eso”, confesó Ventura emocionado. Tauro recordó el día que lo insultó a su compañero y se fue del piso a los gritos, Tartu se río del momento en que le dijo a Ricardo Darín que siempre actuaba de lo mismo y Camilo García admitió: “Hemos pasado muy lindos momentos, tengo buenos recuerdos, la complicidad con Ventura”. El enfrentamiento con Flor de la V, que después fue conductora del ciclo, la cachetada de Eliana Guercio a Polino, la ruta del dinero K con Leonardo Fariña y su famosa frase “Querían ficción, le di ficción” y la confesión de Ariel Diwan sobre la paternidad del hijo de Gisela Bernal, fueron parte del menú de recuerdos, entre otros temas.

Camilo García, otro de los históricos del ciclo Prensa Grupo América

El reencuentro de los históricos integrantes de Intrusos fue de 3.5 puntos y se mantuvo tercero en la franja. El gran ausente fue Jorge Rial que no quiere volver a la pantalla de América por diferencias con Daniel Vila, uno de los dueños del canal. Sin embargo, las negociaciones siguen firmes para que el conductor original se haga presente de alguna manera, antes de fin de año. El ciclo logró sostenerse en el tiempo y adaptarse a los cambios de época. Por la pantalla pasaron Rial, Ventura, Moria Casán, Flor de la V y Pallares junto a Lussich en la conducción. La marca sigue intacta con buenos resultados de audiencia y ya es parte de la historia de la pantalla chica. No es poco.