Marcela Tinayre contó cómo sobrelleva la enfermedad de su exnmarido, Marcos Gastaldi Crédito: Captura de pantalla

21 de noviembre de 2019 • 13:50

"Mi marido tiene una enfermedad neurológica. A la mañana no me permito llorar. A veces lo hago a la tarde y me duele el estómago de tanto contenerme", contó Marcela Tinayre en Los ángeles de la mañana, por eltece. Hace ya más de un año que su exmarido, Marcos Gastaldi, está enfermo y hace unos meses que está internado en una clínica de rehabilitación.

Conmovida, la conductora contó cómo contiene a su hijo adolescente, Rocco. "Trato de sostenerlo. Tiene sus momentos de enojo. Es re cariñoso y me acompaña en lo que puede y quiere. No soy de esas madres que insiste, pero vamos generalmente a visitarlo los fines de semana. No quiero saturar a Rocco con el tema", dijo. "Es una vivencia de cada uno. Quienes tienen un familiar enfermo saben que es muy difícil. No se dan una idea. Trato de estar para arriba siempre", explicó.

"Ayer visité a Marcos y les mandé una foto a mis amigos, diciéndoles: 'vieron qué bien está'. Hasta ahora nadie me contestó. Quizá no lo ven con los mismos ojos que yo. Las enfermedades neurológicas son muy difíciles de recuperar. Queremos que tenga una linda calidad de vida. Sus amigos lo visitan todas las semanas y le hace mucho bien. No está perdido, para nada. Tiene momentos", detalló Tinayre.

También aclaró que habla del tema porque Valeria Gastaldi, hija de Marcos, "abrió el juego" durante una entrevista televisiva. "Con Valeria somos los dos timones que llevamos esto adelante. Y es muy duro. A veces vuelvo a mi casa llorando. Y voy manejando por la Panamericana y tengo que parar para no chocar. Me sereno y sigo", aseveró. "Me apoyé mucho en mi hijo Nacho, que cumple un rol muy importante para Rocco, es una figura paterna, masculina. Más que nunca cedí en ese rol. Trato de no victimizarme. Sigo adelante, tengo energía y ayudo a otra gente que le sucede lo mismo. Cada vez me convenzo más de que cada uno va tejiendo su propio destino. Por algo pasan estas cosas".

Sobre las visitas a Marcos, la conductora de Las Rubias contó con los ojos llenos de lágrimas: "Lo vivo con un enorme cariño. Lo que me conmueve es que cuando voy le hablo de todas las cosas lindas vividas, que son muchísimas. Por otra parte pienso 'que lástima vivir esto sola'. Porque yo pensaba envejecer al lado de Marcos y sin caretearla porque por algo refundamos nuestro matrimonio", destacó. Y no le cerró las puertas a un nuevo amor: "Soy una mujer irreverente y me gustaría vivir otra historia de amor. Mis hijos me lo dicen".

Tinayre también habló de la infidelidad de Marcos Gastaldi, que tuvo un hijo con otra mujer estando aún con ella. "Me escondí porque tuve miedo a lo que se dijera. No fui valiente. Tengo coraje pero me escondí porque me sentí fracasada. Eso lo vi después. Y perdoné y seguí. Recuerdo que, a las 3 de la mañana, Nacho me llamó y me contó que iba a ser tapa de revistas por ese tema. Pensé en avisarle a mamá, porque cuido mucho a la familia. Fuimos con mi amiga Patricia, la despertamos, me escuchó atenta y me dijo: 'a la mitad del país le pasa eso; pensé que había alguien enfermo'. Y pensé que mamá es muy moderna".

En una nota en la que no esquivó ningún tema, Tinayre también habló de la muerte de su hermano Daniel y de la difícil relación que tenía con Mirtha. "Daniel sabia que se moría y fue a lo de mi madre. Tenían una relación muy estrecha. Fue tremenda la muerte de mi hermano porque es la muerte de parte de la historia familiar. Es muy doloroso. Siempre miro una tarjeta que me escribió y que me carga de energía. Dice: 'donde estés, que seas muy feliz'".

Finalmente, aseguró que Legrand no va a ir a Mar del Plata con sus almuerzos este verano, pero que en marzo volvería a la pantalla de eltrece. "Estoy un 99 por ciento segura".