María Leal contó por primera vez cómo nació su romance con Sandra Mihanovich

Desde que comenzó su nuevo programa, Moria Casán entrevistó cada día a una figura del mundo del espectáculo, pero la noche del martes, la actriz decidió dejar de lado los cuestionarios armados por la producción y apelar a la información que ella misma tenía sobre la entrevistada. Como resultado, Moria es Moria regaló una de las mejores entrevistas del año.

Comparten elenco en Brujas y evidentemente se llevan muy bien. Con esa confianza construida, Moria charló con María Leal y, gracias al clima generado, la actriz de Grande Pa! contó aspectos desconocidos de su vida, ya que siempre eligió el bajo perfil y se mantuvo bien alejada de los escándalos.

“Una invitada de súper lujo; una actriz descomunal, de una intensidad y una verdad que tengo el placer de disfrutar cada noche porque es una de mis brujas”, la presentó Casán, antes de dar pie al clip que sirvió como repaso de la extensa carrera actoral de Leal.

“Acá tengo un cuestionario que con buen tino me acerca la producción, pero yo no lo voy a usar”, adelantó la conductora. Y continuó: “El día que nos reunimos con el querido Luis Agustoni, el director, cada uno contó su experiencia de vida con respecto al amor y al desamor, a la lealtad y la deslealtad. Vos y yo dijimos cosas muy fuertes. Yo conté que fui abusada por mi abuelo y vos dijiste: ‘Yo soy bisexual’. Contame cuándo descubriste ser lo que sos”, le pidió Casán, sin filtro.

Y entonces por primera vez, Leal desandó su propia historia: “Yo me casé muy chica, pero me casé con mi ‘príncipe azul’, un señor de 1.92 metros de estatura, con piel siempre quemada por el sol, con ojos azules. Un día me dijo: ‘¿Por qué me amás?’. Y yo le dije: ‘Te amo porque sos un caballero en la mesa, sos un animal en el lecho y porque sos (Martín Rodríguez) Mentasti, yo soy actriz y porque tenés mucha plata. Y entonces me dijo: ‘¡Con vos me caso!’”.

Atenta al relato, la conductora aprovechó para contar: “Vos has tenido rendidos a tus pies hombres que morían por vos. ¡Héctor Ricardo García te perseguía con un avión! ¡Mucho lecho tiene esta! ¡Mucha sábana gastada!”. Y Leal, lejos de amilanarse, le siguió el juego: “García se agarró a trompadas cuando decían que yo estaba con una muchacha porque no quería que hablaran de mí”.

Luego, siguió repasando su historia con uno de los dueños de Argentina Sono Film. “Nos conocimos porque me llamó para hacer una película. Yo pensé que era un viejo. Llegué y efectivamente había un viejo con el que me puse a hablar pensando que era él. Entonces Carlos Pacheco, mi representante, me dijo: ‘Le está hablando el señor Mentasti, María’. Yo giré y vi ese monumento, tremendo de guapo. Pero, además, me dijo que le gustaba el campo. Entonces, cuando salimos de ahí, estábamos llegando a la esquina de San Martín y Corrientes y Pachequito me dice: ‘Mire, María, le han ofrecido tres películas’. Y yo le respondí: ‘No me puede hablar de eso. Yo acabo de conocer al padre de mis hijos’. Y me casé a los diez minutos. Fue muy poco tiempo: 5 meses de noviazgo, A los 5 años, el príncipe se enfermó y a los 8 se murió”.

“No habrá ninguno igual. Yo creo que lo que me pasó frente a su muerte es que entendí que se me presentaban dos opciones: o resignaba mi amorosidad y mi sexualidad o me enamoraba de una mujer. Y me enamoré de una chica y estuve en una historia... Pensá que eran finales de los años setenta; no era fácil vivir esa historia y menos con dos hijitos”, continuó explicando.

“Me enamoré y a partir de eso descubrí esa otra parte mía. Yo no me di cuenta. La chica canta”, siguió la actriz y su amiga, Moria, acotó, para que no quedaran dudas de que hablaba sobre Sandra Mihanovich: “La chica canta y donó un riñón”.

“Lo dijiste vos”, se atajó firme Leal, pero risueña. Y siguió: “Digámosle ‘la chica’. Íbamos a hacer una película juntas (Los miedos). Entonces Alejandro Doria (el director) me llevó a escucharla cantar a Satchmo, un sótano que estaba en la calle Agüero. Yo estaba destruida porque hacía dos meses que había muerto mi marido. Llegué ahí y la chica empezó a cantar y mi recuerdo es que la miraba y me empezó a molestar el cuerpo. No sabía bien qué me pasaba. Entonces salimos de ahí y Doria propuso que fuéramos a mi casa a tomar algo para seguir conversando. Fuimos a mi casa; llovía torrencialmente y hablamos, hablamos, hablamos. Me acuerdo que me senté en el piso, ella en el sofá y Doria traía café, mate, whisky, lo que fuera. Iba y venía y nosotras hablábamos. De golpe, salió el sol. Había parado la lluvia, había salido el sol y ahí estábamos”.

Y agregó: “Nos despedimos y yo sentía como una rareza. Mamá se había quedado a dormir porque yo no me podía quedar sola con los chicos porque estaba destruida: se había muerto mi marido y me quería morir con él”. El siguiente encuentro se produjo un tiempo después: “Yo tenía que ir a ver a una amiga que había estado desaparecida y que estaba en Ezeiza. Entonces la llamé a esta chica y le dije: ‘Mirá, tengo que hacer algo muy difícil y me gustaría gratificarme un poco y verte a vos después’. Todo eso yo lo decía estúpidamente. No me daba cuenta de lo que decía. Nos encontramos. Ella estaba saliendo con un chico en ese momento. No sé cómo, de golpe, en un momento dado, nos abrazamos. Se escucharon las campanas del Vaticano hasta la Catedral y yo dije: ‘Dios y la virgen, ¿qué me está pasando? Durante mucho tiempo no pasó nada porque yo estaba aterrada hasta que un día me dio un beso” . Moria, en ese momento quiso saber por qué elegía no nombrar a la otra protagonista de la historia, que también forma parte de este nuevo elenco de Brujas. “Porque no nos nombramos. Ella tampoco me nombra. Nos queremos muchísimo. Y esto también es importante decirlo: no fui yo quien sugirió a ‘la chica’ para que forme parte del elenco, fue Graciela Dufau”.

Luego de asegurar que el nuevo elenco de Brujas tiene aún más magia con las nuevas incorporaciones, Moria quiso saber si en el momento en el que Mihanovich grabó “Soy lo que soy” estaban juntas. “Sí, pero hubo otro himno antes: ‘Puerto Pollensa’”, respondió Leal. Y ante la pregunta de la conductora sobre la existencia de un romance entre Mihanovich y Marilina Ross, afirmó: “¡No! Marilina y ella nunca estuvieron juntas. En ese momento, yo hacía la producción en el estudio y también era su manager. Una noche fuimos con Ricardo Kleiman, su productor, a un boliche gay de hombres en Mar del Plata. A mí no me daban los ojos. (...) Eso yo no lo había visto nunca. Y de pronto apareció una travesti cantando ‘Soy lo que soy’, pero la versión en inglés de Gloria Gaynor. Ahí dijimos que eso había que cantarlo y una amiga mía hizo la versión en castellano y así nació”.

“Estuvimos juntas seis años. Convivimos. Gracias a Dios, mis hijos iban a un colegio europeo, entonces todo estaba más cuidado. Los terapeutas me decían que tenía que esperar a que los chicos me preguntaran porque darle información a un chico si no te pregunta es casi una agresión. Y el que me vino a plantear la situación fue el más chico, Lucas, en París. Tenía 19 años y hacía mil años que no estábamos juntas. Vino y me preguntó qué fue lo que pasó, cómo fue esa historia. Yo le conté todo y me dijo que estaba bien; entonces, lo agarré al grande, Juan, porque consideré que él también tenía que saberlo. Juan me dijo que nunca se le había pasado por la cabeza. Es que éramos dos chicas, muy jovencitas y a los ojos de los demás éramos como amigas: jamás en la vida nada adelante de nadie”, explicó e indicó luego: “Mis hijos pueden calificarme como mamá, pero no como mujer. Lo importante es saber quién es uno; qué hizo uno con su vida y no sentirse mal”.

Sobre su bisexualidad, la actriz de Atreverse y Resistiré indicó: “La diferencia es que las mujeres son para amar. Una ha hecho mucho deporte con el sexo y para el deporte son mejor los hombres. Yo nunca estuve con una chica sin estar enamorada. Para contar a las chicas con las que estuve, me sobran los dedos de las manos. Para contar los hombres, quizá si usamos todos los dedos de las manos y de los pies de los que estamos acá presentes quizá se aproxime a la cifra. Sí, viví”, bromeó.

Con respecto a cómo maneja su carrera, explicó: “Soy muy fóbica. No voy a estrenos, ni a reuniones. Soy más bien metida para adentro; leo mucho... Yo trabajo como actriz desde hace 55 años, no vivo como actriz”.