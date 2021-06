María O’Donnell y la condición que le pusieron sus hijas para sumarse a MasterChef Celebrity: “Me pidieron que no haga papelones”

En la gala del lunes de MasterChef Celebrity, fue la protagonista de la noche. Tras ganar el desafío de la manzana, María O’ Donnell fue la encargada de hacer las compras para todos sus compañeros, quienes tuvieron que preparar sus platos con los ingredientes que recibieron. Este martes, la periodista pasó por Flor de equipo y, luego de justificar su actitud benévola frente a sus competidores, confesó con qué político tendría un romance.

“Todo empezó como un chiste en cuarentena. Tengo dos hijas adolescentes y el año pasado pasó algo raro que fue que MasterChef logró juntar a dos generaciones frente a la TV a un horario específico. Entonces me empecé a acostar tarde y me cargaban en el programa de radio porque iba dormida”, recordó O’Donnell, al ser consultada sobre cómo llegó a aceptar la propuesta para participar en el reality de cocina.

Si bien asegura que sus hijas están muy conformes con su desempeño en las hornallas, la periodista confesó qué es lo único que las adolescentes, de 17 y 19 años, le pidieron: “Ellas solo me dijeron: ‘Mamá, no hagas papelones. No quieren que entre en el barro ni me pelee. Y se negaron terminantemente a aparecer en el programa”, reveló, entre risas, quien tuvo que invitar a su colega y amigo Ernesto Tenembaum en la gala de cocina de a dos.

El periodista acompañó por una noche a su amiga, María O' Donnell. Adrian Diaz (c)

Además de su gran destreza culinaria, O’Donnell se caracteriza por ser una de las mejores compañeras en el grupo, algo que demostró ayer cuando tuvo la posibilidad de asignarle los ingredientes para cocinar a cada uno de sus compañeros. “Somos siete, ¿qué le voy a dar a uno si y a otro no por una estrella?”, se defendió frente a las críticas que recibió por no haber aprovechado la oportunidad para perjudicar a sus contrincantes.

“Pensé en lo que haría bien cada participante, más o menos lo que a cada uno le gusta hacer conociendo sus fortalezas. Es un juego, nos divertimos. Para mí ya era un desafío en cuatro minutos poder armar un plato para cada uno. Yo era la única que podía elegir que quería hacer, eso ya era un beneficio respecto a los demás”, se justificó quien se lució con un chipa relleno.

Mientras reconoce no ser muy talentosa con sus platos, O’ Donnell asegura ser muy aplicada y trasladar su rol de periodista a la cocina. “Esto fue dejar de ser la periodista para ser yo misma. Yo no soy muy talentosa cocinando, hay gente que tiene mano, que tiene ese don que con dos cosas te arma algo sabroso. Yo soy curiosa, pruebo, experimento, pero no es que soy un talento, entonces anoto todo”, explicó.

Sin embargo, y casi sobre el final del programa, la conductora fue sorprendida por una pregunta intragable que le hizo su amiga Nancy Pazos. “Te voy a dar a elegir: ¿preferís pregunta política o personal?”, lanzó desconcertando a su colega. Tras elegir política, Pazos disparó: “Teniendo en cuenta que actualmente estás libre, en condiciones de elegir pareja... De todo el plantel de políticos argentinos, ¿a quién pasarías por las armas?”. Sorprendida, O’ Donnell se negó a contestar: “No me gustan los políticos, cero. Soy un plomo, pero la situación periodista - político me resulta cero estimulante, no me tienta”, indicó. Sin embargo, y tras la insistencia del equipo, la periodista al fin dio un nombre: “No es argentino. Es Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá”, remató.

LA NACION