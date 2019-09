Flavio Mendoza y Mariana Fabbiani recrearon en vivo el truco fallido que hizo llorar a Lourdes Sánchez en el "Súper Bailando" Crédito: Captura de TV

Invitado a El diario de Mariana, Flavio Mendoza habló de su presenta laboral y, claro, no pudo evitar referirse a su rol como integrante del BAR en el "Súper Bailando". En un divertido ida y vuelta con Mariana Fabbiani, la conductora lo animó a recrear el fallido truco que anoche hizo llorar a Lourdes Sánchez en la mediática pista del certamen que conduce Marcelo Tinelli.

"Necesito que me revoleen un poco. Quiero que me agarres en el aire. No siento nada de miedo con vos, Flavio, porque sos el mejor. Me gusta porque sabés sacarle el jugo a los artistas y mostrar algo que, quizá, nunca habían transitado", lo animó Fabbiani, frente a la desconfianza del coreógrafo.

El truco que recrearon Flavio Mendoza y Mariana Fabbiani en El Diario de Mariana. 00:43

Enseguida intentaron hacer el fallido truco y a ellos tampoco les salió. Entre risas, la conductora no pudo hacer lo que Mendoza le pedía. Pero no se dio por vencida y propuso ensayar el truco en el corte publicitario. "Pobre Flavio, cada vez que lo invito se va transpirado. Pero esto es ensayar, ¿no? Sigamos", insistió.

"¿Qué hago? ¿Levanto el brazo y la pierna? ¿Cuál brazo? ¡Me desorienté!", se quejó. La segunda vez salió un poco mejor, y consiguieron llevarse el aplauso cerrado de los panelistas del programa de Eltrece.