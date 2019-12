Mariana Nannis regresó al país por unas pocas horas, para resolver algunas cuestiones legales Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de diciembre de 2019 • 17:39

Hace un mes estuvo en nuestro país, del que se despidió advirtiéndole a Claudio Paul Caniggia que nunca iba a darle el divorcio. Esta mañana, Mariana Nannis volvió a Buenos Aires y, a diferencia de su última visita, no quiso hacer declaraciones. Sin embargo, se sabe que el lunes irá a Tribunales para ratificar una denuncia por administración fraudulenta contra Caniggia y dos de sus socios.

Acompañada en Ezeiza por su abogado, Carlos Broitman, Mariana se tapó con una carpeta cuando las cámaras intentaban filmarla dentro de un vehículo y ni siquiera sonrió. Se cree que, además, que la mediática hará otros trámites judiciales relacionados a su divorcio y a la división de bienes, pues todavía no llegaron a un acuerdo con el exfutbolista.

"Soy una mujer fuerte pero vengo a hacer justicia. Es humillante y deshonesto que te oculten todo el patrimonio cuando estuviste 30 años al lado de alguien que no me valoró. Vengo a reclamar lo que me corresponde a mí y a mis hijos, ni un dólar más, ni un dólar menos", había dicho Nannis en noviembre, cuando viajó a Buenos Aires para denunciar a su exmarido frente a la Justicia argentina.

El mismo lunes, Nannis partirá de regreso a España, acompañada de sus hijos Alex y Charlotte, para recibir el año nuevo en su casa en Marbella. Se rumorea que Mariana estaría iniciando una relación con un banquero europeo y, si bien se lo preguntaron en Pamela a la tarde, ella no confirmó ni negó nada.

Por otra parte, se sabe que Caniggia y su novia Sofía Bonelli viajarán a España también, pero a pasar las fiestas con su hijo mayor, Axel, su mujer y sus nietas.