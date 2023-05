Talento Argentino: el día que un escribano arruinó la expectativa del final del programa ante los incrédulos ojos de Mariano Peluffo

escuchar

La televisión post pandemia dejó algo en claro: la audiencia quiere ver realities y programas de entrenamientos. Lejos quedaron las noches en las que Telefe y eltrece se disputaban a los televidentes del prime time a través de sus poderosas ficciones. Los magros resultados que vienen teniendo las últimas tiras que se emitieron hacen pensar que para adelante todo será en la pantalla chica ciclos en vivo o grandes eventos deportivos.

En esta línea Telefe recuperó mucho rating con la llegada de Gran Hermano. Y cabe destacar, no sólo los veinte puntos que hace rato no se veían en la pantalla local, sino también el hecho de que una generación más joven de entre 15 y 25 de años se sentó a ver un programa a una determinada hora frente al televisor, hábito que se fue perdiendo con la llegada del on demand y el crecimiento de las plataformas y YouTube.

Si bien MasterChef, de la mano de Wanda Nara, no logró estos resultados, noche a noche se consagra como lo más visto de la jornada. Por eso, no sorprende que el canal que comanda Guillermo Pendino esté proyectando, para la segunda parte del año, la vuelta de Talento argentino (ahora bajo el nombre de Got Talent Argentina) y una nueva edición de Expedición Robinson, luego de más de veinte años fuera de la pantalla local.

Esta nueva etapa de Talento argentino llegará cuando termine el reality de cocina. El concurso que busca a los artistas más destacados del país es la versión local de Got Talent. El implacable jurado Simon Cowell fue el creador de este formato, que se convirtió en el espaldarazo para carismáticos artistas que necesitaban la masividad de la televisión abierta para poder mostrar lo que sabían hacer. Si bien todo estaba dado para que Britain’s Got Talent saliera al aire en 2006, conflictos contractuales entre Cowell y la productora demoraron su estreno y fue así, que la versión americana, America’s Got Talent, fue la primera en estrenar el formato en todo el mundo.

Desde entonces, Got Talent fue adaptado a más de setenta países con diferentes versiones del formato. En la nueva edición que llegará a nuestro país, Lizy Tagliani será la conductora, pero todas las miradas estarán puestas en el jurado integrado por Florencia Peña, Abel Pintos, la Joaqui y Emir Abdul, bailarín uruguayo. Este último es una gran figura surgida de las redes, en donde sus coreografías suman más de 15 millones de visualizaciones en YouTube y cuenta con 26 millones de seguidores en TikTok.

Peluffo y un final para el olvido

Como mencionamos, Got Talent Argentina tuvo su antecedente en la Argentina entre 2008 y 2011, también en la pantalla de Telefe, con la conducción de Mariano Peluffo . En aquel entonces los jurados que tuvieron en sus manos la posibilidad de dar el sí o no apretando la gran letra X fueron Catherine Fulop, Maxiliano Guerra y Kike Teruel, integrante del grupo Los Nocheros.

Como se sabe, el rating de este tipo de programas va creciendo a medida que avanza la competencia y los participantes se van haciendo más y más conocidos. En la temporada de 2009, la gran final del ciclo se hizo en vivo desde Rosario con una gran apuesta de Telefe acorde al éxito que tenía el concurso con más de 20 puntos de rating.

En los minutos finales, Peluffo llamó al escribano Agustín Amuchástegui, que entró al estudio con el famoso sobre que contenía el nombre del ganador. Este es el momento de máxima tensión y expectativa del formato en el que el conductor se luce generando un silencio eterno para luego dar paso al explosivo anuncio del nombre ganador. Cinco eras los finalistas que se disputaban el premio mayor: el cantante entrerriano Franco Peletti, el grupo tucumano de folclore “Los Sembradores”, el dúo de trapecista Alma al Aire, el guitarrista Daniel Ferreyra y el cantante salteño llamado “El Marucho”.

Cuando el profesional se acercó con el resultado en sus manos, Peluffo hizo hincapié que dentro del sobre estaba el participante más votado y el escribano no tuvo mejor idea que decir: “Es el señor Ferreyra”, produciendo sin darse cuenta uno de los spoilers más groseros de la historia de la televisión argentina. En ese momento, sorprendido por la situación, el conductor haciendo uso de la experiencia que le dieron años al frente de la pantalla chica, sólo alcanzó a rematar con “el escribano me dijo el resultado”. ¡El ganador es Daniel Ferreyra!” y todo fue emoción, a pesar de lo sucedido.

Hace unos años el conductor recordó el episodio en su cuenta de Twitter de la manera más divertida. Frente a un clásico posteo que pedía contar algo que no se sepa, Peluffo escribió: “Un escribano me spoileó el ganador en una final de Talento argentino. Era Daniel Ferreyra. La remé como pude”.

Tiempo después Peluffo contó lo que no se supo en ese momento en diálogo con Migue Granados en ESPN. “Final de Talento Argentino. Me dicen: ‘Ahora va a entrar el escribano, te va a dar el sobre, estirá, jugá con el sobre, nos vamos al corte, nos queda un bloque, cantan los dos’. Y ahí vamos. Listo. Cuando el escribano dijo el nombre le saqué el micrófono, es una fracción de segundo, tenía el infierno en la cucaracha. Miro a las primeras filas y la gente como que no entendía, los mismos participantes no sabían cómo reaccionar. El de los papelitos estaba sin saber si tirar o no. Y así fue que grité el nombre del ganador”.

En tiempos en donde no existía Twitter, esta anécdota igual quedó para siempre grabada en la memoria de todos, hasta el punto de que la mayoría del público recuerda más lo que sucedió con el escribano que el nombre del ganador, el talentoso guitarrista de San Luis, el “Negro” Daniel Ferreyra . El puntano obtuvo 100 mil pesos, un viaje a Londres para asistir a la presentación de la cantante Susan Boyle y firmó un contrato con Sony Music para grabar su primer CD. El resto ya es historia.

