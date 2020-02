Marley y Mirko junto a Florencia Peña y su hijo Felipe, en el debut de la actriz como conductora de Cortá por Lozano

Verónica Lozano se fue de vacaciones, y para que su ausencia no afecte la programación de Telefé, Florencia Peña estará a cargo de Cortá por Lozano durante algunos días. "¡Qué gran error están cometiendo! Le dije al canal que no, pero me insistieron y acá estoy", dijo la actriz ni bien comenzó la emisión. "Lo que sí, me gustaría si podemos cambiarle el nombre al programa por unos días, porque la gente me va a ver a mí y no tiene nada que ver con nada", continuó en tono de broma.

Para su debut, Peña decidió llevar al piso a uno de sus más grandes amigos, Marley. El conductor y su hijo, Mirko, se unieron al programa, del cual también participó el hijo menor de la actriz, Felipe. "Se ignoran, es una cosa rarísima", dijo Marley mientras las cámaras enfocaban a los niños, que no se dirigieron la mirada en ningún momento.

Marley y Florencia Peña hablaron de sus hijos en una divertida entrevista Crédito: Telefé Prensa

"Mirko se acababa de despertar, por eso está medio llorando, está dormido. Está en una edad terrible, él va a una colonia que va rotando de casa en casa y esta semana nos tocó en la nuestra. Hoy llegaron los otros nenes y no les quería prestar nada", contó Marley.

El conductor también reveló que como padre le tocó comenzar con una difícil tarea: la de ponerle límites a su hijo. "Empecé a tener autoridad", dijo riéndose. "Le estoy enseñando, por ejemplo, que no se pega. Si lo vuelve a hacer, lo mando al rincón, y empieza, 'al rincón no, al rincón no'. Lo ve como una pesadilla, pero por lo menos así siente que lo que hizo es algo que está mal, y cuando le pregunto si va a volver a pegar, dice que no".

A lo largo de la entrevista, Marley y Flor recordaron cómo se conocieron en una emisión de Por el Mundo, hace más de 15 años. También rememoraron la época en que conducían juntos El show de la tarde, y se trasladaron en el tiempo para hacer un segmento inspirado en dicho programa.

Marley y Florencia Peña recordaron juntos las épocas de El Show de la Tarde Crédito: Telefé Prensa

A pesar de las risas, la entrevista terminó girando en torno a los niños. "Toda la vida supe que quería ser papá, lo que pasa es que lo fui retrasando, pero llegó un momento en que pensé que si seguía esperando iba a ser más abuelo que padre. Lo que no pensé es que iba a nacer al mismo tiempo que el tuyo, se llevan dos semanas", dijo un poco emocionado el conductor. "Eso fue tremendo. Yo venía buscando y me costó un montón, como dos años, y cuando quedé no lo podíamos creer", agregó Flor.

En un divertido intercambio de preguntas y respuestas, ambos revelaron cuál había sido el peor regalo que le habían hecho al hijo del otro. "Vos le regalaste al nene mío ni bien nació un triciclo", le recordó Peña a Marley. "¿Qué hace un bebé de un día con un triciclo? El nene crece, te olvidás, y el triciclo ni lo usó", remató riéndose, antes de confesar que ella nunca le regaló nada a Mirko. "No le hice ningún regalo. El nene tiene todo, entonces yo quiero que experimente lo que es que la tía venga con los brazos vacíos", explicó la actriz.