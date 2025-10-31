MasterChef Celebrity: la mala actitud de Emilia Attias con Marley que dejó a todos atónitos

Después de que este miércoles Esteban Mirol se convirtiera en el segundo eliminado de certamen, los concursantes que siguen en competencia comenzaron una nueva ronda en MasterChef Celebrity.

Esta vez, el programa inició de manera extraña: sin los miembros del jurado en el estudio, con réplicas de animales africanos y misteriosas cajas. Y ya con los participantes acomodados en sus respectivas estaciones, hicieron su entrada triunfal Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, vestidos con un pintoresco atuendo de safari.

Pero antes de dar por comenzada oficialmente la prueba, la conductora, Wanda Nara, informó que su exmarido, Maxi López, se ausentaría esta semana porque está a punto de ser padre y anunció quién será su reemplazante: Marley.

“Maxi me eligió porque somos muy parecidos. En una época nos decían que teníamos un look similar. También dicen que soy parecido a tu papá. Me parezco a toda la gente que te rodea a vos”, indicó el conductor en diálogo con Wanda. Y agregó: “Bueno, vamos a ver... Vengo acá a cuidar su lugar, pero nunca he cocinado, aunque conduje Dueños de la cocina, con Donato".

Y, señalando a los miembros del jurado, indicó, amenazante: “Tengo mucha información de todos ustedes. A Betular lo conozco desde antes de que sea famoso. Tengo un video suyo cantando Ariana Grande, de hace muchos años. Me llega a echar, y va el video”.

Sin hacer demasiado caso a las amenazas, Betular dio luego algunas precisiones sobre la prueba que deberían enfrentar: “Esta es una noche para tomar decisiones inteligentes y rápidas”. Y señaló: “Van a tener 60 minutos para preparar un plato libre, lo que ustedes quieran con el contenido de las cajas que ven acá adelante”.

En realidad, el motivo de toda esa ambientación nunca quedó de todo clara, pero a cada uno de los participantes les dieron una especie de tejo con el nombre de un animal salvaje. Todos, menos Valu Cervantes, la poseedora de la medalla dorada por ser la de mejor desempeño durante la ronda anterior, debieron arrojar esa ficha y embocarla en alguna de las misteriosas cajas que contenían, cada una, un mix de ingredientes.

El beneficio de la modelo y pareja del futbolista Enzo Fernández fue elegir una de las cajas, y optó por la que tenía castañas de cajú y espárragos. El resto tuvo que aceptar lo que el azar y su destreza los ayudaron a conseguir.

Como viene ocurriendo desde el principio del ciclo, para esta primera prueba semanal, los participantes fueron separados en dos grupos. Quienes compitieron este jueves fueron Cervantes, Emilia Attias, Eugenia Tobal, el Turco Husaín, Ian Lucas, La Reini, Marixa Balli, Luis Ventura, Momi Giardina y Marley.

Cuando ya cada uno estaba promediando la preparación de su plato, los jurados anunciaron que debían agregar, de manera obligatoria, una proteína: carne de ranas. La elección sorprendió a casi todos e impresionó a Tobal y a Balli.

Cuando Marley estaba por terminar su preparación, Wanda se acercó a su estación y le reprochó que haya entrevistado para su programa Por el mundo a su expareja Mauro Icardi. “Pero él me respondió el mensaje y vos no”, le respondió él, rápido de reflejos. Y le contó: “Fui a verlo jugar desde su palco en el estadio del Galatasaray. Estaba tu nombre tachado, y había otro”, bromeó, Y Wanda disparó: “Ojalá que se te quemen las croquetas”.

Después, la conductora pasó por la estación de La Reini y, refiriéndose a Homero Pettinato, le dijo: “Un amigo en común me presentó a tu ex. Quiero que me cuentes más detalles de todo”.

“¿Qué querés que te cuente? Ya conté todo en TikTok. Un poco lo extraño a veces. Nadie dejó a nadie, nos pusimos de acuerdo porque nos llevábamos muy mal", le contó. “¿Se sigue hablando?“, quiso saber Wanda. Y la influencer contraatacó: “Sí, todo el tiempo. Todos los días. ¿Vos hablás con tus ex?“.

Una vez que pasó la hora, llegó el momento de enfrentar al jurado. La primera en pasar al frente fue Giardina, que presentó rana a la salvia con guarnición de verduras a la crema y puré de cabutia. “Entre que se cortó la crema y es como una ricota y la cantidad de verdura, es como un relleno de raviol, la salsa”, indicó Betular. Las críticas de sus compañeros tampoco fueron positivas.

Después llegó el turno de Ventura y su rana a la romana con berenjenas rellenas de trigo burgol y chauchas. “El plato se parece a uno de tus programas: tiene mucha información. Lo que sí destaco es que esta rana está muy bien adobada y frita”, indicó De Santis, luego de probar la preparación.

Para su debut, Marley presentó croquetas de lentejas coral con espinaca y rana a la plancha y despertó elogios de Martitegui: “Las croquetas están muy ricas. Me gusta que tengan queso adentro y están sabrosas y la rana a la provenzal es un clásico; supiste resolver”.

Balli siguió el consejo de Betular y preparó una rana a la plancha acompañada por un gratín de berenjena, brócoli y queso azul. “Increíble que la toqué a la rana. Fue impactante verla, pero pude. Estoy venciendo cosas”, explicó. A los jueces les pareció exagerada la porción, pero señalaron como positivo que haya separado las ancas de la rana de la carcasa.

Inmediatamente después, Husaín pasó muy confiado al frente con su preparación de rana frita con salsa de yogur y hongos gratinados rellenos de verduras salteadas. Tenía sus razones: al jurado le pareció muy buena su preparación.

Y entonces llegó uno de los momentos más tensos de la noche, cuando Attías presentó su preparación: un gazpacho de remolachas, queso de cabra, menta y ranas empanadas también a la provenzal. “Emilia, yo pasé por tu estación y les prometí a ellos un plato sublime”, disparó Martitegui, haciendo caras de disgusto.

La actriz de Casi ángeles, entonces, indicó que quería aprender, y que prefería que le dijera qué era lo que estaba mal en lugar de hacer gestos. “La rana está muy bien cocida, pero la remolacha está cruda y la cantidad de salsa es desproporcionada”, indicó, entonces, el chef.

Y entonces, la actriz le echó la culpa a Marley, que al haber terminado antes su plato, se ofreció a ayudarla. “La salsa me la puso un compañero invitado”, disparó, sin pensarlo dos veces. Y Martitegui, inmediatamente, señaló: “Yo no mandaría al frente a un compañero que me ayuda. No la ayuden más, chicos, y listo”.

“¿Vos creés que Marley te quiso perjudicar?“, preguntó la conductora, mientras las cámaras enfocaban al conductor, que parecía no poder creer la ingratitud de su compañera. Attías, reculando, señaló: ”No. Hicimos un trabajo en equipo. Siempre que un compañero ayuda con buena intención, ya está, tenés que hacerte cargo. Es como cuando te copiabas en el colegio y tu compañero te decía algo que no estaba bien. Yo tomo el consejo de Betular y a partir de ahora el plato lo termino yo“.

Después llegó otro momento épico. La Reini avanzó hacia los miembros del jurado, enmascarando con una sonrisa la vergüenza que la generaba su presentación: ranas al limón con vegetales en tempura y pasta de curry. Al probar la salsa, a Betular le dio un ataque de tos. “¡Está tan picante!“, se lo escuchó decir, mientras se iba poniendo cada vez más colorado.

Ian Lucas, con sus ancas de rana con salteado de arroz yamaní y verduras con salsa de espinaca, convenció a Betular y a Martitegui, que consideró que la suya era la mejor rana de la noche.

Cervantes, en tanto, preparó una rana salteada con cremoso de castañas de cajú y espárragos -los elementos que había elegido- pero no corrió con la mejor de las suertes. “Es un cemento de contacto de cajú, carísimo”, señaló Betular, después de probar el plato.

La última en pasar fue Tobal, que tampoco quedó conforme con su presentación: rana a la manteca acompañada de una tarta de quinoa, apio y espinaca, con masa de papa. “Es interesante la tarta que trataste de hacer, pero quedó casi como un pastel de papas dado vuelta”, observó Betular.

Entonces, solo quedaba saber qué participantes subían al balcón. Los elegidos fueron Marixa, Ian Lucas, Marley y Husaín.