Marley renueva la fórmula de Minuto para ganar con tres aliadas: Vicky Xipolitakis, Florencia Peña y Lizy Tagliani Crédito: Prensa Telefe

Cynthia Caccia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de enero de 2021 • 00:02

A 8 años de su emisión final, vuelve Minuto para ganar a la pantalla de Telefe. En su quinta temporada, el programa de entretenimientos éxito en el mundo desembarca con nuevos desafíos, un premio millonario y un formato totalmente renovado. La fórmula resulta muy tentadora: juegos, suspenso, adrenalina y diversión en familia, porque si bien el eje del ciclo pasa meramente por el componente lúdico, este año la novedad es que gran parte del peso estará puesto en el humor.

A la siempre efectiva conducción de Marley, se sumará todo el desparpajo y picardía de Lizy Tagliani, Florencia Peña y Victoria Xipolitakis, las tres figuras elegidas para acompañar al animador y hacer aún más entretenida cada noche. "Los juegos son todos nuevos, algunos son más difíciles que otros. Y este año el premio es el doble, ahora se pueden llevar dos millones de pesos. Además, el hecho de conducir con ellas tres es una novedad, le da otra dinámica y hace que cada dos semanas se renueve el programa", comenta el anfitrión entusiasmado, en diálogo con LA NACION. Eso sí: las chicas irán rotando entre sí, ya que "sería imposible estar los cuatro juntos en la pantalla".

Ya sea a la hora de conducir un programa o en sus viajes por el mundo, es innegable que Marley ha sabido conformar muy divertidas -y rendidoras- duplas con cada una de ellas. "Nunca hicimos juntos un programa de juegos, o sea, acá se pueden decir pavadas, pero el programa también tiene su momento serio y de concentración así que no sé cómo vamos a hacer", anticipa por Zoom, ante la risa cómplice de sus compañeras.

Felices por acompañar a su amigo en este nuevo desafío, las elegidas hablaron de sus expectativas para esta nueva temporada. "Para mí siempre es un placer trabajar con Marley porque tenemos mucha confianza. Al ser amigos, hay un camino allanado donde nos miramos y ya nos conocemos. Para mí esto no es un trabajo, es salir a jugar con mi amigo. Y creo que esta cosa lúdica a la gente le divierte. Lamentablemente a él también le está pasando esto con otra gente, pero que conste que yo fui la primera", bromea Florencia Peña, fingiendo sentir celos de las nuevas "amigas" del conductor.

"Para mí siempre es un placer trabajar con Marley porque tenemos mucha confianza. Al ser amigos, hay un camino allanado donde nos miramos y ya nos conocemos", asegura Peña

Lejos de hacerse la distraída, Lizy Tagliani es la primera en recoger el guante y, poniéndose seria, confiesa lo difícil que fue para ella ganar su propio lugar. "Ha pasado algo tan maravilloso con Marley y Florencia que para todas las que vinimos después fue imposible no caer en una comparación constante, hasta fue un peso a veces. Es difícil equiparar esa química que tienen", señala. Sin embargo, enseguida destaca que cada una tiene su estilo y habla de la responsabilidad que significa para ella acompañar al conductor en este proyecto.

"A mí me encanta poder seguir al lado de Ale [Lizy se sumó a las últimas emisiones de Por el mundo en casa ]. Tiene una generosidad como conductor que muy poca gente tiene. No necesita demostrar todo el tiempo que es el mejor, se corre de eso y te deja hacer lo que quieras. Así que para mí significa experiencia y seguir aprendiendo", revela la humorista y conductora.

Si bien es cierto que Vicky Xipolitakis es la que menos compartió pantalla con Marley, la exparticipante de MasterChef Celebrity asegura que su vínculo es tan sólido como si lo conociera de toda la vida. "Ale es un genio y un profesional en lo que hace. Te enseña divirtiéndote, así que crecer a su lado es un placer. Estoy muy agradecida a él y a todos los que apostaron por mí, porque es muy importante esta oportunidad de seguir en el canal y junto a gente que quiero mucho. ¡Ale, te adoro!", grita desde la pantalla, fiel a su estilo.

Tras definirse como "los cóndores de Marley" (haciendo un divertido paralelismo con "Los ángeles de Charlie"), las tres estrellas aseguran ser muy diferentes entre sí, aunque coincidieron en una característica que las une y que, sin dudas, las convirtió en las indicadas para este proyecto: "Si bien nosotras tenemos humores distintos, tenemos esa cosa de reírnos de nosotras mismas y me parece que eso es lo que engancha. Hay algo inocente, algo naif en eso de reírnos de nuestras falencias o de cómo somos, que hace que la gente empatice mucho. Creo que es ahí donde radica la fuerza de estas tres duplas", reflexiona la cabeza de Flor de equipo.

Marley se muestra de acuerdo con su amiga y aprovecha la oportunidad para agradecerle a "sus chicas" por haber aceptado la propuesta. "La paso muy bien con las tres. Vicky tiene un carisma, una gracia natural, es tan divertida que esto de conducir puede ser una nueva carrera para ella. Con Lizy estamos haciendo Por el mundo desde hace un tiempo, y la verdad que nos reímos mucho. Fuera de cámara es mucho más salvaje que lo que ven. Y con Flor, nos conocemos hace más de 30 años, así que es un placer trabajar juntos. Creo que los dos generamos un gran cambio en el otro, ella me dio mucho más humor", advierte el papá de Mirko.

Peña, en tanto, hace referencia a la gran amistad que los une tanto dentro como fuera de la pantalla. "Marley y yo tenemos una historia de habernos reinventado juntos; nos animamos a ser 'más nosotros'. Es mi amigo, mi consejero y tenemos una relación muy linda. Vacacionamos juntos, le pido consejos cada vez que tengo que firmar un contrato, hasta coincidimos en el nacimiento de nuestros hijos (Mirko y Felipe nacieron con 15 días de diferencia), que se llevan pésimo. Mirko es amigo de todos los hijos, menos del mío. Y yo cada vez que le digo a mi hijo: '¿Y Mirko?', él me dice: 'Mirko no'. Quedó traumado, pobrecito [Risas]. Pero creemos que cuando cumplan 15 y le hagamos la fiestita juntos, se van a llevar mejor... Una fiesta clandestina, porque al paso que vamos no se va más este virus", dispara la actriz, con una carcajada.

¡Prueba superada!

Minuto para ganar regresa a la pantalla de Telefe este lunes, a las 21.15

Sin dudas, la propuesta de Minuto para ganar es sumamente atractiva. Los participantes tendrán que completar diez pruebas en un minuto y contarán con tres "vidas", que irán perdiendo cuando no logren completar el juego en el tiempo estipulado. Cada vez que gane un desafío, cada participante podrá decidir si continúa o si se retira con la suma de dinero que tenga acumulada hasta el momento. Los juegos con objetos simples (que todos tenemos en casa) no sólo hacen la propuesta más llamativa, sino que invitan a todos los televidentes a sumarse desde sus casas. Ahora bien, el gran interrogante es si -además de ocuparse de la conducción de los juegos- Peña, Tagliani y Xipolitakis se animarán a enfrentar algún desafío.

Mientras que la conductora de El precio justo aclara que su único talento en un minuto es "espantar a un hombre", Xipolitakis advierte que el suyo "está lento, pero está", haciendo un divertido juego de palabras. Sin embargo, esta declaración es inmediatamente desmentida por Peña, quien aprovecha para contar una intimidad: "Cuando hicimos la promoción del programa tuvimos que hacer los juegos. Lo único que voy a decir es que con Lizy no le embocamos a ninguno y Vicky, así como la ven, le embocaba a todo. Le salía todo y era dificilísimo; estábamos las dos odiadas. Yo creo que Vicky tendría que ir de participante en vez de conductora, ¡te llevás los dos millones, nena!", le aconseja con una mezcla de indignación y sorpresa.

"¡Qué horror! Es lo peor que me pasó en esta carrera. La gracia era que a nosotras nos salga todo bien y a ella no le salga nada", agrega Tagliani, mientras Marley coincide en que "Vicky se hace la tonta pero después termina siendo la mejor cocinera y la que tiene mayor destreza con los juegos".

Tagliani promete poner todo su histrionismo al servicio de Minuto para ganar

Tras asegurar que lo suyo es sólo suerte de principiante ("Si lo vuelvo a hacer, seguramente no me sale"), Xipolitakis comparte sus ganas de que ya arranque el juego. "Tengo unas ganas de divertirme... Lo estoy esperando muy ansiosa. Las chicas son lo más, hay muy buena onda", confiesa la vedette. La idea de estar los cuatro juntos en pantalla vuelve a asomar, y mientras imaginan cómo podría ser el encuentro, Marley opina: "Sería divertido, aunque no se va a entender nada. Ya no se va a entender con dos, imagínense con cuatro", dice, entre risas, dejando abierta la posibilidad de que eso suceda en el último programa de la temporada.

Al talento, experiencia y picardía de estos cuatro artistas, se sumará el humor y las piruetas de Nazareno Mottola, un clásico en los ciclos de entretenimiento de Telefe. "Nazareno nunca estuvo en Minuto para ganar. Sí estuvo en otros ciclos, como El muro infernal y 3,2,1 ¡A ganar!, pero este programa era como el más serio de todos... Bue, hasta ahora", comenta el conductor, responsabilizando a las tres incorporaciones femeninas por lo que pueda llegar a suceder.

Nazareno Mottola también será de la partida

La protagonista de Casados con hijos aprovecha entonces el comentario para dudar sobre la continuidad del ciclo después de este cambio de formato que las involucra. "Esta es la última temporada, después de llamarnos a nosotras no vuelve más", subraya, mientras Tagliani redobla la apuesta: "Es la última temporada más el fin de la carrera de Ale. Un 2x1".

"Como ven, va a tener que tener mucha paciencia y concentración el que venga a participar, porque esta cosa de decir pavadas todo el tiempo va a ser un clásico", retruca Marley frente a las carcajadas de sus compañeras.

Minuto para ganar regresa a la pantalla de Telefe esta noche, a las 21.15

Conforme a los criterios de Más información