Marta González: "La fe me salvó la vida muchas veces"

Marta González y aseguró que la fe le salvó la vida en varias oportunidades

8 de agosto de 2020 • 13:22

"No quería aparecer en televisión, porque esta cuarentena nos engordó a todas. No me veo bien y quiero estar de lo mejor; por eso fui a la peluquería en secreto, porque mi nieta y mi hija no me dejan. Pero me hice el color, las uñas de las manos, de los pies, todo", contó Marta González en Confrontados, que Marina Calabró conduce en canal 9.

La actriz fue una de las que firmó la carta abierta para visibilizar la necesidad de los actores de poder trabajar. "Firmé esa carta, pero no quiero que me subsidien, quiero tener trabajo. Hace mucho que no voy a la Asociación Argentina de Actores porque no estoy de acuerdo con muchas cosas, y mucho menos con la Ley de Teatro, que nos perjudicó a todos, tanta a empresarios como a actores. No quisiera meterme en una discusión sin fin. La consigna es trabajo, no subsidio".

Además, contó que está bien de salud. "Todavía estoy cicatrizando de mi última operación de túnel carpiano, en junio. Si no tengo algo, no puedo vivir", dijo a modo de broma.

Carlos Monti le preguntó sobre la muerte reciente de Chiche Sosa, ex pareja y padre de sus hijos. "No quiero hablar porque siento que hay otra viuda y me parece una falta de respeto. Nunca recompusimos el vínculo", aseguró. Es que la separación de la pareja había sido un gran escándalo, en el que se mezcló la fidelidad de él.

Mujer muy creyente, Marta aseguró: "La fe me salvó la vida muchas veces y me sigue salvando. Voy a misa dos veces por semana, los miércoles y los domingos. Tengo la dicha y el don de que cuando pido tan fervientemente por alguien, se me da. Creo en Dios y sé que si no se da lo que yo pido es mucho mejor para el que estoy pidiendo. Sentí muchas veces la presencia de la santísima virgen. La primera vez que fui a Crocia a visitar a la Virgen de Medjugorje sentí un olor a rosas muy fuerte. Miramos y no había rosas en ningún lado. Era la presencia de la virgen. Otra vez, cada vez que giraba el sol, los rayos eran celestes y rosas como el manto de la virgen y nos veíamos del color que proyectaba el sol. Fue muy fuerte", se emocionó.